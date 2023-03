La demo de Resident Evil 4 Remake estará disponible hoy

Un anuncio aparecido en Twitch, la conocida plataforma de streaming, ha revelado que la demo de Resident Evil 4 Remake estará disponible a partir de hoy. No se ha concretado una hora exacta, pero lo más probable es que sea después del Capcom Spotlight, un evento que tendrá lugar a las 22:30 (hora española).

Lo más probable es que ese evento dure unos 30 minutos, así que la demo de Resident Evil 4 Remake debería estar disponible a partir de las 23:00 de hoy. La imagen del anuncio hace referencia a todas las plataformas para las que estará disponible el juego, así que esto indica, en teoría, que esa demo estará disponible para PC, Xbox Series S-X, PS4 y PS5.

Si tienes previsto jugarlo te recordamos que deberás cumplir los requisitos que dio Capcom hace un par de semanas, y la verdad es que son muy asequibles. Incluso con una GeForce GTX 970 o una Radeon RX 570 el juego debería funcionar bastante bien en 1080p, y ambas tarjetas gráficas se pueden conseguir de segunda mano por poco dinero.

Es importante porque al lanzarla Capcom está permitiendo a los fans de la franquicia comprobar la calidad del juego antes de comprarlo, y también les está dando la posibilidad de comprobar qué tal funcionará en su equipo, o en su consola. No debería tener ningún problema en las consolas de nueva generación, pero será interesante ver qué ha sido capaz de lograr la compañía japonesa en PS4.

Como se trata de un juego de transición intergeneracional que al final parte de la misma base que Resident Evil Village, creo que lo más probable es que el rendimiento de Resident Evil 4 Remake sea muy parecido a este. Con esto quiero decir que si pudisteis jugar al primero podrás jugar al segundo, y la experiencia en términos de ajustes de calidad gráfica y tasa de fotogramas por segundo debería ser parecida.

Estaré atento esta noche, y si se libera una demo la probaré para compartir con vosotros los detalles más importantes y hacer una primera valoración del rendimiento. Resident Evil 4 Remake llegará al mercado el 24 de marzo, así que ya queda muy poco para que podamos disfrutar de este remake, uno de los más esperados y, a priori, uno de los mejor ejecutados, con permiso de Resident Evil 2 Remake.

Twitch ads reveal that a demo for Resident Evil 4 Remake will be released today, likely after the Capcom Spotlight showcase.

