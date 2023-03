¿Cómo usar el chatbot de Bing en Google Chrome?

Ya ha pasado algo más de un mes desde que Microsoft presentará los nuevos Bing y Edge con Prometheus, el modelo de inteligencia artificial generativa que se ha convertido en la sensación del momento, y alrededor de cuatro semanas desde que se empezaran a enviar las primeras invitaciones para poder probarlo. Un mes que se ha traducido en unos números especialmente positivos para los de Redmond, que en este periodo y gracias al interés despertado por el chatbot han visto subir como la espuma el número de usuarios de Bing.

En el mismo momento del anuncio, Microsoft confirmó que el nuevo Bing llegaría a todos los navegadores… más adelante, que en primera instancia sería exclusivo de Microsoft Edge, pues esta es una baza con la que Microsoft quiere ver crecer tanto los números de su buscador como los de su navegador web. Así, quienes en su día a día prefieren emplear otro navegador, como Google Chrome o Mozilla Firefox, necesariamente tienen que emplear también Microsoft Edge cuando quieran emplear el chatbot de Bing.

Hay alguna alternativa, como la que te contamos hace unos días y que te permite conectar ChatGPT a Internet, de modo que el chatbot de OpenAI sea capaz de mostrar información actual y de indicar las fuentes, que son dos de las principales virtudes de Bing frente a ChatGPT. La experiencia no es, en mi opinión, tan cómoda y rápida como la del chatbot de Microsoft, pero sí que mejora sustancialmente la calidad de las respuestas de ChatGPT.

Así las cosas, si queremos emplear el nuevo Bing en Google Chrome tendremos que esperar a que Microsoft lo habilite… ¿o quizá no? Pues lo cierto es que no, dado que ya podemos encontrar una extensión (no oficial, por supuesto), llamada Bing Chat for All Browsers y que, como su propio nombre indica, nos permitirá acceder al chatbot de Bing desde cualquier navegador. Y como podemos ver en su página web en GitHub, ya está disponible para Google Chrome y para Mozilla Firefox. Ten en cuenta, eso sí, que para emplear el chatbot es imprescindible que tengas una cuenta de usuario de Microsoft que ya cuente con acceso al nuevo Bing.

Ve a la página web de la extensión en la Chrome Web Store, haz click en Instalar, espera unos segundos hasta la confirmación de que el proceso ha finalizado correctamente. Abre entonces Bing en Google Chrome, inicia sesión con tu cuenta de Microsoft (la que ya tiene acceso al chatbot) y, como podrás comprobar en ese mismo momento, ya podrás utilizarlo como si estuvieras usando el navegador de Microsoft. No podría ser más sencillo, ¿verdad?