GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX, análisis: gama media de altas prestaciones

La GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX es una placa base que posiciona directamente dentro de la gama media, y que se perfila como una de las opciones más interesantes de la compañía taiwanesa en relación precio-prestaciones. Como veremos en este análisis, GIGABYTE ha puesto un cuidado especial tanto en el diseño y la estética de esta placa base como en su calidad de construcción, y esto hace que nos encontremos con detalles que son más propios de la gama alta.

A título personal tengo que reconocer que tenía muchas ganas de poder probar una placa base asequible basada en el chipset B760, porque al final esta gama será una de las más concurridas por parte de los consumidores que quieran montar un PC potente pero con un precio contenido. No obstante, es importante tener en cuenta que no todas las placas base B760 son iguales, y que para que una de estas placas pueda ser considerada como buena debe cumplir tres requisitos:

Debe ofrecer una calidad de construcción sin disparar el precio.

Tiene que poder mover un Intel Core i9-13900K sin problemas, y este tiene que poder desarrollar todo su potencial.

En tercer lugar tiene que ser totalmente estable, y el sistema VRM debe moverse en unos valores de temperatura que podamos considerar como totalmente óptimos (menos de 80 grados con la CPU a plena carga).

¿Habrá cumplido la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX estos tres requisitos? Para descubrirlo tendréis que seguir leyendo, aunque estoy seguro de que ya habréis podido intuir la respuesta por el título del análisis. Antes de lanzarnos de lleno al análisis queremos agradecer a GIGABYTE que nos haya enviado esta placa base para su análisis. Ahora sí, poneos cómodos que empezamos y hay muchas cosas por leer.

GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX: primer vistazo

La GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX viene en una caja que trae el característico diseño de la gama AORUS, y esto es un claro indicador de que estamos ante un modelo de gama media premium dirigido a aquellos usuarios que quieran disfrutar de un alto nivel de rendimiento, y de un buen nivel de prestaciones, sin tener que romper la hucha. Al momento de escribir este artículo su precio rondaba los 235 euros.

Nada más sacarla de la caja y echarle el primer vistazo puedo confirmar que la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX tiene un diseño muy cuidado, y que su calidad de construcción raya a un gran nivel. Todos los puntos clave de la placa cuentan con sistemas de refrigeración pasiva perfectamente situados, y también salta a la vista que el VRM es muy sólido. Esto es importante porque, al final, de ello dependerá la correcta alimentación de la CPU, y que esta pueda desplegar su máximo potencial sin ningún tipo de problema.

La GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX no tiene iluminación LED RGB, algo bastante curioso ya que esto le confiere un diseño más sobrio y discreto, pero la verdad es que prefiero una placa base sin luces que ofrezca una alta calidad de construcción antes que una que haga todo lo contrario, así que nada que objetar por mi parte en este sentido.

Esta placa base utiliza el factor de forma ATX, lo que significa que tiene unas medidas de 30,5 cm x 24,4 cm, y viene con una antena de ganancia Wi-Fi que nos permitirá disfrutar de un buen rendimiento incluso aunque estemos alejados del router.

En la imagen adjunta podemos ver que tanto el VRM como las ranuras M.2 y el chipset cuentan con disipación pasiva. La GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX integra un radiador de gran tamaño que cubre por completo todo el VRM y que hace contacto con almohadillas térmicas de alta conducción de calor. Esto quiere decir que se acelera la transferencia de calor para evitar que este se acumule en el sistema de alimentación.

Las ranuras M.2 utilizan el sistema de refrigeración pasiva Thermal Guard de GIGABYTE, que hacen contacto también con almohadillas térmicas para acelerar la transferencia de calor. Esto significa que podemos utilizar unidades SSD PCIe Gen4 de alto rendimiento sin ningún tipo de problema, ya que gracias a ese sistema de refrigeración pasiva podrán desarrollar su máximo nivel de rendimiento en todo momento y no sufriremos estrangulamiento térmico (thermal throttling).

En la zona del chipset también nos encontramos con refrigeración pasiva, y GIGABYTE ha utilizado un PCB de seis capas con el doble de cobre para mejorar no solo la solidez estructural de esta placa base, sino también para reducir las temperaturas y la impedancia. La calidad de construcción de la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX es excelente, de eso no hay duda.

GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX: análisis externo

En la imagen adjunta podemos ver la placa desde la esquina inferior derecha. Tenemos un total de cuatro conectores SATA III a 6 Gbps, y justo debajo se encuentran el botón multifunción de reset, la pila CMOs y la interfaz de conectividad para el panel frontal del chasis, además de otros conectores para ventiladores.

Cambiamos de perspectiva para ver con más detalle la sección de conectores de la parte inferior, que es bastante completa. También podemos apreciar dos ranuras PCIe Gen3 funcionando en modo x1, lo que significa que sólo están indicadas para conectar determinados periféricos, como tarjetas de sonido, y en la esquina inferior izquierda tenemos cuatro condensadores que forman parte de la solución de sonido integrado que monta la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX, y también el chip Realtek que nos permitirá disfrutar de sonido 7.1.

Pasando a una vista central nos encontramos con la ranura PCIe Gen4 x16, que es donde deberemos insertar la tarjeta gráfica para que esta pueda disponer de todo el ancho de banda que necesita. Dicha ranura está reforzada con la capa Ultra Durable Armor para poder aguantar sin problemas incluso la tarjeta gráfica más pesada de la generación actual, y tiene una baja impedancia. También podemos ver en la imagen adjunta que GIGABYTE ha integrado el sistema PCIe EZ-Latch, que nos permitirá extraer fácilmente la tarjeta gráfica cuando tengamos que hacer mantenimientos, o cuando queramos cambiarla.

Justo encima de dicha ranura tenemos otro conector M.2 con su propio sistema de refrigeración pasiva. Todos los conectores M.2 son compatibles con el estándar PCIe Gen4 y funcionan en modo x4, la única diferencia importante es que el conector superior, que está encima de la ranura PCIe Gen4 x16, obtiene las cuatro líneas PCIe directamente de la CPU, mientras que los otros dos conectores M.2 recurren al chipset.

Nos vamos a la esquina superior derecha y tenemos el conector clásico de 24 pines ATX. También vemos cuatro ranuras para memoria DDR5, el socket LGA1700 y el VRM. La GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX soporta un máximo de 128 GB de memoria RAM, es compatible con perfiles Intel XMP 3.0 y admite módulos a una velocidad máxima de 7.600 MHz. El VRM que monta esta placa utiliza un diseño digital de 12 + 1 + 1 fases gemelas (DrMOS de 60 amperios), y cuenta con dos conectores de alimentación adicional en la parte superior, uno de 8 pines y otro de 4 pines.

Ese sistema de alimentación supone toda una garantía de que incluso un Core i9-13900K podrá funcionar a la perfección con esta placa base. Si lo mantenemos al 100% de carga durante horas este será capaz de alcanzar frecuencias altas gracias al modo turbo, y que no se producirá ningún problema derivado de la falta de alimentación ni del sobrecalentamiento del VRM. Desde la perspectiva que nos deja la imagen que encontraréis justo a continuación podemos ver también con más detalle los conectores superiores para ventiladores y el sistema de refrigeración pasiva del VRM.

Vamos ahora a repasar los conectores del panel trasero. Ordenados de arriba a abajo tenemos cuatro puertos USB 2.0 Type-A, las tomas para la antena de ganancia, una salida HDMI 2.0, un conector DisplayPort 1.2, un conector USB 3.2 Gen2 Type-C, un conector USB 3.2 Gen 2 Type-A, cuatro conectores USB 3.2 Gen1 Type-A, un conector LAN 2,5 Gbps, salida óptica para sonido y dos jacks de 3,5 mm, uno de entrada y otro de salida.

Todavía tenemos un detalle más por ver, y es muy importante, las ranuras M.2, que hasta ahora habían estado tapadas por los bloques de refrigeración pasiva. Retiramos dichos bloques y podemos ver la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX al desnudo. La disposición de los conectores M.2 está bien planteada, podemos ver que cada uno de ellos tiene su propia zona de contacto con el disipador y en el primero contamos con el sistema M.2 EZ-Latch Plus, que facilita la retención y la liberación de la unidad SSD.

Terminamos el repaso a la placa con un vistazo al socket, que también habíamos mantenido tapado con la pieza de plástico que actúa como protección, y que es muy importante porque el socket tiene pines que hacen contacto con el procesador, y que pueden doblarse fácilmente si se someten a cualquier tipo de presión. No tiene ningún misterio, en los laterales del socket vemos también los agujeros para montar la pieza de retención del sistema de refrigeración, que irá ajustando por la parte trasera.

Especificaciones de la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX

Placa base ATX de gama media con socket LGA1700.

Compatible con procesadores Intel Core Gen12 y Core Gen13.

VRM digital con 12 + 1 + 1 fases gemelas y 60 amperios.

PCB de seis capas con el doble de cobre.

Chipset B760 de Intel.

Construcción Ultra Durable con refrigeración pasiva de alto rendimiento que cubre el VRM, el chipset y las ranuras M.2.

Refuerzo metálico en la ranura PCIe Gen4 x16 para la tarjeta gráfica. Utiliza el sistema de retención PCIe EZ-Latch.

Dos ranuras PCIe Gen3 en modo x1.

Cuatro ranuras para memoria DDR5 con una capacidad máxima de 128 GB y una velocidad de hasta 7.600 MHz con perfiles Intel XMP 3.0.

Tres ranuras M.2 para unidades SSD PCIe Gen4 x4. La primera cuenta con el sistema de retención M.2 EZ-Latch Plus.

Cuatro puertos SATA III a 6 Gbps.

Conectividad cableada: cuatro puertos USB 2.0 Type-A, dos tomas para la antena de ganancia, una salida HDMI 2.0, un conector DisplayPort 1.2, un conector USB 3.2 Gen2 Type-C, un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-A, cuatro conectores USB 3.2 Gen1 Type-A, un conector LAN 2,5 Gbps, salida óptica para sonido y dos jacks de 3,5 mm, uno de entrada y otro de salida.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Sonido integrado Realtek HD 7.1.

Cuenta con Q-Flash Plus, que permite actualizar la BIOS de la placa base sin tener instalados el procesador, la RAM ni la tarjeta gráfica.

Tecnología PerfDrive integrada a nivel de BIOS que nos permite elegir entre diferentes modos de configuración de la CPU: modo turbo máximo para priorizar el rendimiento; modo optimizado para equilibrar rendimiento y temperatura, mejora de especificaciones para maximizar el rendimiento manteniendo unas temperaturas inferiores y modo sin núcleos E (alta eficiencia), que desactiva ese grupo de núcleos.

Equipo de pruebas

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 Home.

Pasta térmica Corsair XTM70.

GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX: experiencia de uso, rendimiento y temperaturas

La GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX utiliza el formato ATX, así que para su montaje debemos colocar los tornillos alzadores en los espacios correspondientes. El proceso de montaje no tiene ningún misterio, aunque antes de atornillarla debéis aseguraros de que colocáis la pieza de retención en la parte trasera de la placa base, ya que si no no podréis montar el sistema de refrigeración.

Una vez que tenemos el sistema de retención debidamente colocado lo ideal es que intentéis colocar todos los componentes que podáis antes de introducir la placa base, si esta va a ir en un chasis cerrado. En mi caso, como se ha utilizado en un banco de pruebas, pude atornillarla directamente. Una vez hecho, procedí a colocar el procesador en el socket (recordad que debéis orientarlo correctamente), apliqué pasta térmica siguiendo el clásico sistema de la bolita al centro y monté la cabeza de la bomba del sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite LCD.

Con la placa y todos los componentes montados procedí a encender el equipo de pruebas y todo funcionó a la perfección, y a la primera. Para comprobar el estado de madurez en el que me llegó la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX decidí empezar a utilizarla sin actualizar la BIOS, y sin tocar nada, y el resultado fue perfecto. Pude cargar el perfil Intel XMP para subir la memoria a los 6 GHz, y la primera prueba de rendimiento sintético, CPU-Z, me confirmó que todo estaba correcto.

Antes de seguir y de entrar de lleno a ver los resultados que he obtenido en las pruebas de rendimiento, vamos a echar un vistazo a la BIOS de la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX. Tenemos la interfaz clásica que ya hemos visto en otros modelos del gigante taiwanés, y esto se agradece, ya que resulta clara, limpia y accesible, especialmente en el modo fácil, que es el que nos da la bienvenida nada más entrar a la BIOS. El rendimiento es bueno, aunque resulta más cómodo desplazarse entre opciones con el teclado que con el ratón.

Bajo el modo fácil tenemos toda la información clave del sistema en una sola pantalla, y podemos activar el perfil Intel XMP 3.0 de la RAM con un simple clic. Si activamos el modo avanzado accederemos a un menú mucho más completo, a través del cual podremos controlar numerosos parámetros de rendimiento, alimentación, multiplicador y seguridad, además de muchas otras opciones relacionadas con el chipset, los perfiles de los ventiladores y el sistema de red. Podéis ampliar la galería de imágenes haciendo clic en ella.

Tras dar ese repaso a la BIOS vamos a saltar de lleno a las pruebas de rendimiento. El Intel Core i9-13900K alcanzó los 917 puntos en monohilo y llegó a los 16.825 puntos en multihilo bajo CPU-Z, superando ampliamente al Ryzen 9 7950X en monohilo y venciéndole también en multihilo, aunque en este caso la diferencia entre ambos estuvo mucho más ajustada. Un buen comienzo, sin duda, pero vamos a ver otras pruebas para contrastar este resultado.

Cinebench R23 es una prueba muy exigente, porque es capaz de llevar el procesador al límite durante el test multihilo, y nos permite comprobar si este pierde rendimiento y si se producen problemas de estabilidad. Todo funcionó a la perfección con la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX, no tuve el más mínimo problema, y como podéis ver en la captura adjunta el Intel Core i9-13900K pudo desarrollar todo su potencial tanto en monohilo como en multihilo.

Pasamos ahora a 3DMark CPU Profile, una prueba que nos permite ver cómo se comporta el Intel Core i9-13900K con la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX trabajando con diferentes cargas, qué temperaturas registra el procesador y qué frecuencias de trabajo puede alcanzar. La puntuación que hemos obtenido es muy buena, y confirma de nuevo que este procesador no se está encontrando con ningún problema para dar lo mejor de sí.

Con un hilo activo el procesador trabajó de forma estable a 5.785,85 MHz, y registró un pico de 73,95 grados C.

el procesador trabajó de forma estable a 5.785,85 MHz, y registró un pico de 73,95 grados C. Con dos hilos activos la frecuencia se mantuvo en 5.785,85 MHz, y el pico máximo de temperatura fue de 77 grados C.

la frecuencia se mantuvo en 5.785,85 MHz, y el pico máximo de temperatura fue de 77 grados C. Con cuatro hilos activos el Intel Core i9-13900K trabajó a 5.486,58 MHz y su pico máximo de temperatura fue de 84 grados C.

el Intel Core i9-13900K trabajó a 5.486,58 MHz y su pico máximo de temperatura fue de 84 grados C. Con ocho hilos activos vemos que la frecuencia se mantuvo en 5.486,58 MHz, y que la temperatura máxima fue también de 84 grados C.

vemos que la frecuencia se mantuvo en 5.486,58 MHz, y que la temperatura máxima fue también de 84 grados C. Con dieciséis hilos activos la frecuencia se mantuvo en 5.486,58 MHz, y la temperatura máxima fue de 84,74 grados.

la frecuencia se mantuvo en 5.486,58 MHz, y la temperatura máxima fue de 84,74 grados. Con el máximo número de hilos activos la velocidad de trabajo se mantuvo en 5.486,58 MHz de manera totalmente estable, y la temperatura de la CPU llegó a los 100 grados C.

El escalado del modo turbo del Intel Core i9-13900K con la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX es simplemente perfecto, ya que se acerca al valor máximo de 5,8 GHz en modo Thermal Velocity Boost, es capaz de mantenerlo incluso con dos hilos activos y puede funcionar bajo multihilo intensivo con una frecuencia de casi 5,5 GHz. Impresionante para tratarse de una placa base de gama media, y de un procesador que puede superar los 300 vatios de consumo. Repito que durante las pruebas la estabilidad fue total, y en ningún momento noté el más mínimo problema. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Queda claro que la GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX puede mover sin problemas al Intel Core i9-13900K, pero todavía tenemos un detalle importante que comprobar, la temperatura que alcanza el VRM cuando dicho procesador funciona a plena carga de forma sostenida. Como podéis ver en la gráfica adjunta, GIGABYTE ha hecho un trabajo excelente tanto con la calidad del VRM como con el sistema de refrigeración pasiva, y los valores de temperatura son óptimos también en el chipset.

Notas finales: un valor excelente

La GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX es una de las mejores placas base de gama media que he tenido la oportunidad de probar. Su diseño es tan discreto que a simple vista engaña, y es que en realidad estamos ante un modelo que no tiene nada que envidiar a otras placas base mucho más caras, ni por calidad de construcción ni por prestaciones, y tampoco por estabilidad.

El VRM que ha montado GIGABYTE en esta placa es tan capaz que puede mover sin despeinarse a un potente Intel Core i9-13900K, y el sistema de refrigeración pasiva que recorre la placa base funciona tan bien que todos los valores de temperatura que he registrado en mis pruebas han sido totalmente óptimos. Los datos que hemos obtenido dan fe de ello, y como podéis ver incluso trabajando de stock, sin recurrir al PerfDrive para subir las frecuencias del procesador, el rendimiento ha sido excelente.

Otra cosa muy importante es que desde el primer momento, sin tener que tocar nada, todo ha funcionado a la perfección. La estabilidad fue absoluta en todas mis pruebas, y como ya he dicho no tuve que hacer ningún tipo de ajuste ni que entrar en complicadas configuraciones para disfrutar de esta experiencia tan buena. Fue todo un «montar y disfrutar».

Me gusta que GIGABYTE haya incluido el sistema PCIe EZ-Latch, ya que facilita enormemente el proceso de extracción de la tarjeta gráfica, y también representan un importante valor añadido sus tres conectores M.2, ya que gracias a ellos no tendremos ningún problema para ampliar nuestro equipo y adaptarlo a nuestras necesidades con el paso del tiempo. La placa incluye también un amplio abanico de opciones de conectividad tanto cableada como inalámbrica, así que no tengo nada que objetar en este sentido.