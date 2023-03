OnePlus 11, análisis: potencia con control

Llevo unas semanas probando el OnePlus 11, y como usuario de OnePlus desde su modelo OnePlus 7. Os cuento un poco mis impresiones sobre este teléfono tan versátil.

Especificaciones

Pantalla AMOLED LTPO de 6,7 pulgadas

Resolución QHD+

1- 120 Hz de tasa de refresco

Brillo pico de 1.300 nits Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Memorias 8/16 GB LPDDR5X 128/256 GB UFS4.0 Cámaras traseras Principal: 50 megapíxeles

Gran angular: 48 megapíxeles

Teleobjetivo: 32 MP, zoom 2x Cámara frontal 16 megapíxeles Conectividad 5G

WiFi 6e

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

USB-C Batería 5.000 mAh

Carga rápida de hasta 100 W Dimensiones 168,1mm x 74,1 x 8,53mm

205 gramos de peso Otros Certificación IP68 frente al agua y al polvo

Alert Slider Sensores Sensor de huellas en pantalla Software OxygenOS 13 Basado en Android 13 Precio Desde 849 euros

Diseño y manejo

Las dimensiones del dispositivo son de 163,1 x 74,1 x 8,5 milímetros y su peso de aproximadamente 205 gramos.

Este modelo he tenido que usarlo sin carcasa de protección, ya que no venía en el pack. En esta edición, OnePlus vuelve a apostar por el cristal y aluminio, lleva una leve rugosidad que no es suficiente para hacer frente a resbalones y caídas. He de reconocer que se ha llevado bastantes y no ha quedado tan mal como sí podrían haber quedado otros modelos. Pero esto solo me lleva a reafirmar que un teléfono de tal diseño y presupuesto, debería incluir una funda en su packaging.

La cámara trasera del teléfono está bastante integrada. Dispone de 3 sensores y una luz que no rebosan demasiado, y no lo hace demasiado pesado (en torno a 200 gramos). Llama la atención y crea un diseño llamativo a la vez que discreto, el formato por el que han apostado para el módulo de la cámara. Resaltan por el cambio del material, un círculo sobre un rectángulo que, de forma sencilla y sutil, crea una diferencia con el resto de módulos de cámara que acostumbramos a ver.

Otro dato muy importante es que dispone de pantalla infinita. A mi personalmente es algo que no me convence en los teléfonos por la usabilidad. Y es que cuando estás sujetándolo, al intentar navegar, los propios dedos con los que sujetas el teléfono, pueden tocar la pantalla interfiriendo en la navegación y haciendo que muchas veces tengamos que realizar la acción más de una vez.

Pantalla, interfaz y software

La pantalla del dispositivo es bastante parecida a las de otros smartphones del mercado, siendo una AMOLED de 6’7 pulgadas e infinita, con una resolución de 3216 x 1440 píxeles y refresco de 120Hz, ofreciendo una muy buena calidad de imagen. Lleva un recubrimiento con tecnología Gorilla Glass Victus, que podemos confirmar que cumple bastante su función (por las caídas que comenté antes). No obstante, a veces da la sensación que no coge bien ciertos movimientos o la propia huella dactilar.

Algo que me gusta mucho de estos teléfonos es el botón rocket del lateral para ponerlo en silencio, modo vibración o con sonido con tan solo mover una palanquita que tiene en el lateral. Es algo que ya no sé mucho en modelos Android pero que se agradece muchísimo cuando se cuenta con él.

En cuanto al software, utiliza la versión de Android con la capa OxygenOS propia de OnePlus. Con la última actualización han añadido algunos cambios, como la barra de notificaciones que se parece más a la propuesta de Google. O los toggles que, como en otras capas de Android, toman protagonismo los de WiFi y Bluetooth y después el resto, aunque todo el desplegable es configurable. El diseño es agradable, y se integran funciones rápidas como el reproductor de Spotify.

Rendimiento y autonomía

Como la gran mayoría de teléfonos de gama alta, el OnePlus 11 ofrece dos opciones de hardware, ambas con un procesador Snapdragon 8 Gen 2, ofreciendo ya de por sí un grandísimo rendimiento. La configuración más simple combina 8GB de RAM con 128GB de almacenamiento. Por otro lado, la versión más completa, que es la que hemos probado, ofrece 16GB de RAM y una memoria interna de 256GB, prestaciones que son más que suficientes para darle un uso fluido con aplicaciones de gestión, RRSS, comunicación o fotografía.

En cuanto a la autonomía, dispone de una pila de 5000mAh, que generalmente me ha aguantado hasta el final del día. Como casi todos los smartphones que he usado, lo que más consume batería es el GPS de uso continuo o aplicaciones de vídeo (usándolo continuamente) como Twitch.

Cámaras (fotografía y vídeo)

Por lo que respecta módulo de fotografía y vídeo, el teléfono cuenta con tres sensores, los tres Sony: el principal de 50 MP, focal de 24mm y apertura f/1.8; uno teleobjetivo de 32 MP y apertura de f/ 2.0; Y un gran angular de 48 MP con apertura f/2.2 y un campo de visión de 115º.

Aplicándolo al mundo real, suelo utilizar el teléfono para tomar fotografías a figuras que pinto, y la verdad que estoy muy contento con el resultado. Ya comenté en el anterior análisis del Vivo X80 Pro, que su módulo fotográfico era el core de ese teléfono, pero este apartado en el OnePlus 11 me ha parecido bastante interesante en este aspecto.

No obstante, cuanto las fotografías son para captar el entorno deja un sabor agridulce. Como la mayoría de fotos, depende mucho de la luz que tengamos en el momento. Y aunque por lo general no hace malas fotos, es cierto que le queda aún por mejorar a nivel de nitidez.

Por lo que respecta a la cámara frontal, es bastante básica, teniendo un sensor de 16 MP, apertura f/2.45 y sin capacidad de zoom. Suficiente para hacernos selfies sin ser muy exigentes.

Por lo que respecta a la grabación de vídeo, podemos filmar en varias calidades: 720p a 30/60fps, 1080p a 30/60fps, 4K a 30/60fps y 8K a 24fps. Aquí no sé si es cosa del estabilizador o del procesamiento de vídeo, que cuando

Sonido

Siguiendo con los altavoces de OnePlus, nada en especial que mencionar. A nivel de potencia me han parecido muy correctos y se escuchan fenomenal en la ducha.

No obstante, para disfrutar bien de la música, la marca propone los Airbuds Pro 2, unos auriculares que se vincula sencillamente con el teléfono mediante Bluetooth.

Los cascos son de botón, cosa que personalmente no me gusta porque hacen “efecto tapón” y aíslan demasiado de la realidad. A nivel de audio son muy interesantes porque se escuchan bastante bien todos los registros, estando bastante equilibrados los agudos y los graves.

No nos olvidemos que los buds también sirven como manos libres, teniendo micrófonos integrados. Tienen integrada una puerta de ruido que filtra los sonidos por encima de 40dB, permitiendo ser bastante nítido cuando los usamos para hablar.

Disponen 28 horas de autonomía y la estación de carga ofrece tecnología de carga rápida, mediante un puerto USB-C.

Conclusiones

En conclusión, es un teléfono muy potente a nivel de procesamiento y memoria con buena calidad de imagen y batería que debería aguantar todo el día. El hardware de cámara podría haber sido de mejor calidad para haber dejado este terminal más completo.