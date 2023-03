El GIGABYTE AORUS 17X (2023) representa una de las renovaciones más importantes que ha realizado el gigante taiwanés en su catálogo de portátiles, y desde el momento en el que vi sus especificaciones tuve claro que contaba con una configuración tan buena que podría convertirse en el portátil más potente que he probado hasta la fecha, y como sabéis durante todos estos años he tenido la suerte de analizar «unos cuantos».

A la hora de diseñar y configurar un portátil es imprescindible que el responsable, GIGABYTE en este caso, tenga claros los objetivos que quiere conseguir con ese equipo, que sepa qué es lo que quiere priorizar y qué no, y que sea capaz de llevar a cabo una ejecución a la altura de todas las metas que se ha fijado. Creedme, sobre el papel parece más fácil de lo que realmente es.

En el caso del GIGABYTE AORUS 17X tenemos un equipo que prioriza claramente la potencia y la experiencia de uso sobre la movilidad, pero que se marca algunas líneas rojas que no llega a cruzar para evitar caer en extremos que serían inaceptables, y que al final supondrían renuncias que pocos usuarios estarían dispuestos a aceptar.

Sobre ello profundizaremos en este análisis, pero ya os adelanto que uno de ellos es el peso, y que este equipo no ha superado la línea roja de los 3 kilogramos, una franja a partir de la cual mover un portátil, incluso del salón a la habitación, se convierte en una tarea molesta y pesada. También ha sabido aprovechar muy bien el espacio para crear una experiencia de uso sobresaliente que va más allá de la potencia bruta, y ha dado forma a un portátil que, la verdad, me ha gustado mucho.

Primer contacto y análisis externo del GIGABYTE AORUS 17X

Como os he dicho en la introducción, el GIGABYTE AORUS 17X es un equipo que prioriza el rendimiento y la experiencia de uso, y esto se deja notar en su tamaño. Estamos ante un portátil de 17,3 pulgadas que aprovecha sabiamente el espacio del que dispone, pero que al mismo tiempo evitar cruzar, como dijimos, la línea roja de los tres kilogramos de peso. El modelo que hemos recibido trae una de las mejores configuraciones posibles y tiene un peso de 2,8 kilogramos.

Tanto por especificaciones de hardware como por diseño y calidad de construcción podemos decir sin miedo a equivocarnos que el GIGABYTE AORUS 17X es un portátil tope de gama, y que encaja sin problemas dentro de la categoría premium. Su chasis está fabricado en aluminio, un material que ofrece un equilibrio fantástico entre peso, coste y resistencia, y que obviamente transmite muy buenas sensaciones al tacto.

Utilizar un chasis de aluminio en un portátil como el GIGABYTE AORUS 17X aporta tres grandes ventajas. Una es la solidez estructural que consigue este material, y que se deja notar en todas las partes clave del equipo, incluyendo la zona central que separa la almohadilla táctil y el teclado, que suele ser una de las más conflictivas. En segundo lugar hay que descartar que el aluminio es un material ligero, y que esto ayuda a reducir el peso del equipo, y por último tenemos esa sensación premium que transmite este material al tacto cuando interactuamos con el equipo.

Nada más sacarlo de la caja queda claro que es un equipo grande y que tiene un peso considerable, pero también notamos desde el primer momento una excelente calidad de construcción. Con el equipo cerrado nos encontramos con un diseño muy cuidado que combina líneas marcadamente angulosas con una estética que presenta una base minimalistas bastante sobria, rematada por elementos claramente distintivos de estilo meca que generan un contraste muy atractivo con dicha base y que, como habrá intuido más de uno de nuestros lectores, son todo un guiño a la mascota de la serie AORUS de GIGABYTE.

En la parte trasera podemos ver también el logo de AORUS, y en la parte inferior, justo encima de los conectores, tenemos una barra con iluminación LED RGB personalizable y la serigrafía AORUS. El sistema de alimentación se conecta justo en la parte trasera, una ubicación que personalmente me parece más cómoda que la clásica toma lateral, sobre todo cuando queremos seguir utilizando el equipo mientras carga.

Abrimos el GIGABYTE AORUS 17X y nos da la bienvenida un enorme teclado con pad numérico, y justo debajo de él tenemos una gran almohadilla táctil rematada en vidrio para mejorar el tacto y el deslizamiento que tiene también el logo de AORUS. Los primeros toques que di a la almohadilla táctil confirmaron una suavidad soberbia en el deslizamiento de los dedos.

Por eso os he dicho que GIGABYTE ha sabido aprovechar el espacio para mejorar la experiencia, por lo bien que ha integrado el teclado y la almohadilla táctil, aunque todavía tenemos otras claves que ver más adelante en este sentido.

Volviendo al teclado hay que destacar su excelente presentación, tanto por tamaño como por el generoso espacio que hay entre sus teclas, viene con iluminación LED RGB personalizable, cuenta con anti-ghosting N-Key Rollover completo y sus teclas tienen un recorrido por pulsación de 2 mm, lo que significa que transmite un buen feedback con cada pulsación que y que la experiencia de escritura es muy buena. GIGABYTE ha incorporado además un detalle muy curioso, y es que cuando activamos la pulsación secundaria de las teclas de función la iluminación LED cambia a color blanco.

La pantalla de 17,3 pulgadas que monta el GIGABYTE AORUS 17X tiene unos marcos bastante contenidos, y en el borde superior podemos ver una cámara con resolución 1080p e infrarrojos que es compatible con Windows Hello, y que podemos utilizar como sistema de reconocimiento facial. El proceso de configuración no os llevará más de unos segundos, y la verdad es que es muy fácil y cómoda de utilizar.

En el lateral izquierdo tenemos el resto de conectores, y por todo el contorno de la base del equipo podemos apreciar las diferentes aperturas que ha utilizado GIGABYTE para crear un excelente flujo de aire. Esto es muy importante, porque el GIGABYTE AORUS 17X es un equipo extremadamente potente, como veremos a continuación, y por eso necesita de un buen sistema de refrigeración.

Especificaciones del GIGABYTE AORUS 17X

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio.

Pantalla IPS de 17,3 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, formato 16:9 y tasa de refresco de 240 Hz.

Incorpora la tecnología G-Sync, que elimina los problemas de stuttering (tartamudeo de la imagen) y el tearing (ruptura de la imagen).

Certificación TÜV Rheinland que garantiza el cuidado de la vista, la ausencia de parpadeos y una baja emisión de luz azul.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, lo que significa que es un panel muy capaz incluso con aplicaciones profesionales.

Advanced Optimus de NVIDIA y Dynamic Display Switch (DDS) para un uso eficiente de la GPU integrada y la GPU dedicada.

Procesador, gráfica, memoria y almacenamiento

Procesador Intel Core i9-13900HX con 8 núcleos de alto rendimiento (Raptor Cove) a un máximo de 5,4 GHz (modo turbo, un núcleo activo) y 16 núcleos de alta eficiencia (Gracemont) a un máximo de 3,9 GHz (modo turbo). Suma 32 MB de caché L2 y 36 MB de caché L3, y está fabricado en el nodo Intel 7. Su TDP es de 55 vatios.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Mobile con un TGP de 175 vatios que escala de forma dinámica en función de la temperatura, y también de la carga de trabajo. Tiene 9.728 shaders, alcanza los 2.040 MHz en modo turbo, cuenta con 304 unidades de texturizado, 304 núcleos tensor de cuarta generación, 112 unidades de rasterizado, 76 núcleos RT de tercera generación, tiene 64 MB de caché L2, dispone de un bus de 256 bits y viene con 16 GB de memoria GDDR6 a 18 GHz. Incluye todas las novedades que ha introducido NVIDIA con Ada Lovelace, acelera trazado de rayos, y es compatible con DLSS 3 y con la generación de fotogramas.

GPU integrada Intel UHD 770 con 256 shaders, 16 unidades de texturizado y 8 unidades de rasterizado. Alcanza los 1,55 GHz en modo turbo.

32 GB de memoria DDR5 a 5.600 MHz en doble canal con latencias CL46.

Dos unidades SSD PCIe Gen4 x4 de alto rendimiento y 1 TB de capacidad cada una, con un pico máximo de rendimiento de 7 GB/s en lectura secuencial.

Conectividad, batería y sistema de refrigeración

Conectividad cableada: puerto Thunderbolt 4, tres conectores USB 3.2 Gen2 Type A, jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono, salida HDMI 2.1, mini DisplayPort 1.4 y conector RJ45

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E triple banda (2×2) y Bluetooth 5.2.

Batería de 99 Wh compatible con recarga rápida (hasta un 50% de autonomía máxima con solo 30 minutos de carga).

Sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity de alto rendimiento con cámara de vapor de cobertura completa, y con una mayor conductividad térmica para acelerar la transferencia de calor. Cuenta con cuatro ventiladores con aspas de solo 0,2 mm de grosor para reforzar la entrada de aire frío y la salida de aire caliente al exterior. El radiador está fabricado en cobre, y tiene una enorme densidad de aletas (324 en total) con un grosor de 0,15 mm.

Teclado, almohadilla táctil, sistema operativo y otros

Teclado completo de tipo isla con pad numérico. Tiene un recorrido por pulsación de 2 mm, cuenta con retroiluminación LED RGB y cuenta con tecnología anti-ghosting N-Key Rollover.

Almohadilla táctil de gran tamaño rematada en vidrio para mejorar el deslizamiento.

Cámara frontal con resolución 1080p e infrarrojos compatible con Windows Hello (reconocimiento facial).

Matriz de micrófonos integrada.

Dos altavoces de 2,5 vatios, compatible con DTS: X Ultra Audio.

Windows 11 Pro como sistema operativo preinstalado.

Software GIGABYTE Control Center que nos permite controlar fácilmente diferentes ajustes y opciones de personalización.

Medidas y peso: 39,6 x 29,3 x 2,18 cm, 2,8 kilogramos.

Precio: desde 3.579 euros con una unidad SSD de 1 TB.

Puesta a punto y experiencia de uso

Nada más encender el equipo nos da la bienvenida una cuidada iluminación LED RGB en la zona del teclado. Esta se extiende, además, a la parte trasera como ya os he adelantado en el apartado del análisis externo, ya que encontramos una línea con este tipo de iluminación junto a la serigrafía AORUS. Por defecto, el patrón de colores que viene aplicado es del tipo arcoíris, pero podremos personalizarlo sin problemas a través del GIGABYTE Control Center.

La calidad de la iluminación LED RGB es muy buena, y desde el momento en el que iniciamos el proceso de configuración básica de Windows 11 Pro nos damos cuenta también de los «galones» que tiene la pantalla. Este equipo monta un panel IPS de 17,3 pulgadas con resolución QHD que reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, y todos estos datos se traducen en una excelente densidad de píxeles por pulgada, unos ángulos de visión perfectos en 178 grados y en una reproducción del color viva y muy rica en matices.

Podemos ampliar la galería adjunta para comprobar la calidad de la pantalla y los ángulos de visión que ofrece desde cuatro posiciones diferentes.

El proceso de configuración de Windows 11 Pro no tiene misterio, pero nos sirve como primera interacción con el equipo. En unos minutos llegamos al escritorio y nos aparece el GIGABYTE Control Center, avisándonos de algunas actualizaciones que sería recomendable realizar, especialmente a nivel de drivers. Francamente, me parece todo un acierto ya que esto centraliza casi todas las actualizaciones clave en un único lugar, y podemos dejarlo trabajando mientras hacemos otras cosas.

Con el equipo actualizado me puse a trastear un poco con las diferentes opciones de configuración y ajuste que ofrece el GIGABYTE Control Center, y la verdad es que es una aplicación muy completa y está llena de posibilidades. A través de las diferentes secciones que integra podemos configurar el perfil de trabajo, eligiendo entre el modo creativo, el modo turbo, el modo gaming, el modo reunión y el modo de ahorro de energía.

También podemos personalizar la iluminación LED RGB, el color del panel, la mejora de IA aplicada a la GPU, el brillo, el modo de carga, monitorizar los ventiladores y crear perfiles personalizados, cambiar el efecto de la iluminación LED RGB, monitorizar las temperaturas y al carga de trabajo de la CPU y la GPU, así como el estado de la batería y la vida útil de las unidades de almacenamiento, entre otras. Si hacéis clic en la galería adjunta podréis dar un paseo visual por dicha aplicación.

El rendimiento con Windows 11 Pro es perfecto, como cabía esperar. La respuesta del sistema operativo es instantánea y la fluidez es total, algo totalmente comprensible ya que el GIGABYTE AORUS 17X es un portátil que monta componentes de alto rendimiento. Lo más importante es que, durante este primer contacto con el equipo me sentí muy cómodo, tanto por la calidad de la pantalla como por el nivel del teclado y de la almohadilla táctil.

En este sentido tengo que destacar que el tamaño del teclado y el generoso recorrido de sus teclas marcan una diferencia clara en cualquier tipo de interacción. Tanto cuando jugamos como cuando escribimos el teclado da la talla, y se sitúa claramente por encima de las soluciones más pequeñas y con menor recorrido que montan otros modelos. La almohadilla táctil también merece una mención individual porque es amplia, tiene un recorrido muy suave y ofrece un seguimiento y un registro perfecto tanto del deslizamiento de los dedos como de los clics.

La cámara frontal capta con precisión nuestro rostro y funciona perfectamente con Windows Hello, de hecho el proceso de configuración no nos llevará más de unos segundos, aunque debemos tenerla bien alineada con la posición de nuestra cara para que no haya problemas. En términos de calidad de imagen cumple, y es lo bastante buena como para utilizarla en videollamadas y en cualquier evento online con amigos y compañeros de trabajo. No está nada mal para ser una solución «de casa».

El sistema de sonido también cumple, aunque debo decir que no está a la altura del resto de componentes. Esto ya se veía venir desde el momento en el que descubrimos que en la descripción de especificaciones se indicaba la presencia de solo dos altavoces de 2,5 vatios, aunque teniendo en cuenta el tipo de usuario al que se dirige este portátil no es un problema, ya que estoy seguro de que este contará con sus propios auriculares para sacarle el máximo partido.

En líneas generales mi primer contacto fue muy positivo. Escribir y navegar con el GIGABYTE AORUS 17X es una experiencia muy satisfactoria tanto por su rendimiento como por la calidad del teclado, de la almohadilla táctil y de la pantalla, pero también por lo silencioso que resulta.

Cuando realizamos esas tareas tan básicas podemos configurar el perfil de ahorro de energía y el GIGABYTE AORUS 17X será extremadamente silencioso. Esto es importante porque, con ese modo, podemos utilizarlo sin problema en espacios públicos donde el silencio sea un deber, y también en espacios de trabajo donde el ruido pueda afectar a la concentración y a la productividad.

El GIGABYTE AORUS 17X es un portátil para gaming, pero por potencia y prestaciones también es un equipo excelente para diferentes perfiles profesionales, incluyendo desde diseñadores y streamers hasta aquellos que se dediquen al renderizado, la animación, la creación de contenidos y la edición de vídeo y fotografía. Recordad que la GeForce RTX 4090 Mobile que monta tiene mucho potencial en numerosas aplicaciones profesionales, gracias al excelente soporte que dan los drivers NVIDIA Studio, y que podremos alternar entre estos y los Game Ready con un simple clic.

Rendimiento del GIGABYTE AORUS 17X en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas

Empezamos la ronda de pruebas de rendimiento con CPU-Z, todo un clásico que además nos permite ver detalles importantes, como la configuración del procesador y de la memoria RAM. Los resultados que consigue el Intel Core i9-13900HX que monta el GIGABYTE AORUS 17X son tan buenos que arrolla a un Ryzen 9 5950X en monohilo, y llega incluso a superarlo en multihilo. No hay duda de que estamos ante uno de los procesadores más potentes de su clase.

Rendimiento en CPU-Z

Rendimiento en Cinebench R23

Vamos ahora con Cinebench R23, una prueba que es muy útil para medir el rendimiento de un procesador tanto en monohilo como en multihilo. Con el GIGABYTE AORUS 17X configurado en modo de máximo rendimiento hemos obtenido una puntuación muy buena tanto en monohilo como en multihilo. Hay una diferencia sustancial frente al Intel Core i9-12900HX, sobre todo en rendimiento multihilo, y esto se debe principalmente al aumento del número de núcleos de alta eficiencia, que ha pasado de 8 a 16.

Rendimiento en Blender

En Blender la GeForce RTX 4090 Mobile que monta el GIGABYTE AORUS 17X es tan potente que logra superar incluso los resultados de una GeForce RTX 4070 Ti de escritorio. Esto es impresionante porque la primera tiene un TGP de 175 vatios, y la segunda se sitúa en los 285 vatios. Este excelente rendimiento confirma que el GIGABYTE AORUS 17X es un portátil capaz de ofrecer una experiencia óptima incluso con aplicaciones profesionales exigentes.

Rendimiento en V-Ray

En el motor de renderizado V-ray, una extensión compatible con plataformas del calibre de Autodesk 3ds Max y Maya, entre otras, los resultados se mantienen en unos niveles soberbios. Con la aceleración por hardware activada (modo RTX) la GeForce RTX 4090 Mobile que monta el supera los 3.554 «vrays», y en modo CUDA alcanza los 2.588 «vpaths». De nuevo, supera a la GeForce RTX 4070 Ti de escritorio, y pone distancia frente a la GeForce RTX 3080 Ti Mobile.

Rendimiento en 3D Mark CPU

Ahora vamos a profundizar en el rendimiento CPU utilizando para ello la prueba 3D Mark CPU Profile, que mide el rendimiento, las frecuencias y las temperaturas de un procesador bajo diferentes cargas de trabajo. El Intel Core i9-13900HX es un procesador de alto rendimiento que cuenta con 8 núcleos P y 16 núcleos E, así que tiene un total de 24 núcleos pero puede manejar 32 hilos gracias a la tecnología HyperThreading.

Con un hilo activo el procesador tiene una frecuencia máxima de 5,28 GHz, y alcanza una temperatura máxima de 86,94 grados.

el procesador tiene una frecuencia máxima de 5,28 GHz, y alcanza una temperatura máxima de 86,94 grados. Con dos hilos activos este chip llega a los 5,38 GHz y tiene un pico de temperatura de 89 grados.

este chip llega a los 5,38 GHz y tiene un pico de temperatura de 89 grados. Con cuatro hilos activos es capaz de mantener de forma estable 5,18 GHz de frecuencia, y tiene una temperatura máxima de 88,97 grados.

es capaz de mantener de forma estable 5,18 GHz de frecuencia, y tiene una temperatura máxima de 88,97 grados. Con ocho hilos activos se mueve también en 5,18 GHz y tiene una temperatura máxima de 85 grados.

se mueve también en 5,18 GHz y tiene una temperatura máxima de 85 grados. Con dieciséis hilos activos es capaz de alcanzar picos de 5,34 GHz y su temperatura es de 80,46 grados C.

es capaz de alcanzar picos de 5,34 GHz y su temperatura es de 80,46 grados C. Con todos los hilos activos trabajó a 4,98 GHz y tuvo unas temperaturas máximas de 66 grados.

Es importante que tengáis en cuenta que 3DMark CPU pasa primero las que implicaban el uso de una mayor cantidad de núcleos e hilos, lo que significa que la cantidad de calor acumulado en la CPU se incrementaba con la ejecución de cada una de esas pruebas, y que era mayor en las que utilizaban una menor cantidad de hilos. Esto os ayudará a entender mejor los datos de temperatura que hemos visto.

Lo importante de esta prueba son las puntuaciones, que confirman que el Intel Core i9-13900HX es uno de los procesadores más potentes que existen, y el escalado de frecuencias en función del total de núcleos activos. Para valorar las temperaturas es mejor que os quedéis con los datos que os daremos más adelantes, ya que son más realistas.

Rendimiento en 3D Mark con y sin DLSS 3

Dado que el GIGABYTE AORUS 17X monta una GeForce RTX 4090 Mobile no podía faltar la prueba de rendimiento en 3D Mark con y sin DLSS 3 (generación de fotogramas). Como podemos ver en las imágenes adjuntas, que podéis ampliar haciendo clic en ellas, la diferencia que marca el DLSS 3 con la generación de fotogramas activa es tan grande que el rendimiento pasa de 64,71 FPS a 202,13 FPS , es decir, se triplica el rendimiento.

Rendimiento en PassMark

Esta prueba es, a pesar de sus pequeños defectos, muy útil para entender y valorar el rendimiento potencial de cualquier equipo o componente en concreto. En este caso, los resultados que ha obtenido el GIGABYTE AORUS 17X son excelentes, pero se ha producido un pequeño conflicto a la hora de medir el rendimiento en 2D que ha hecho que PassMark utilice la GPU integrada en vez de la dedicada, por eso la puntuación ha sido de un 94% en vez de un 99%.

CrystalDisk Mark

Esta prueba nos permite ver las claves de las unidades SSD y su rendimiento en diferentes tareas. Como podemos ver, los dos SSDs que monta el GIGABYTE AORUS 17X ofrecen un rendimiento excelente, ya que se acercan a los 7 GB/s en lectura secuencial y superan de forma abrumadora al máximo de 5,5 GB/s que alcanza el laureado SSD de PS5.

Rendimiento del GIGABYTE AORUS 17X en juegos con y sin trazado de rayos

El GIGABYTE AORUS 17X ha obtenido unos resultados sobresalientes en las pruebas con aplicaciones profesionales y de rendimiento sintético, y esto lo convierte, como hemos dicho anteriormente, en una opción muy sólida para profesionales exigentes, ¿pero es capaz de mantener el nivel en juegos? Seguid leyendo, que vamos a descubrirlo ahora mismo.

Empezamos con Shadow of the Tomb Raider, un juego que no representa ningún desafío para el GIGABYTE AORUS 17X, ya que como vemos es capaz de moverlo a 171 FPS de media con calidad máxima en resolución 1440p. Si utilizamos el DLSS 2 en modo calidad nos acercamos a la franja de los 200 FPS.

Al activar el trazado de rayos en calidad máxima el rendimiento se resiente, eso está claro, pero aún así tenemos una media de 120 FPS, lo que significa que la fluidez es excelente. Si activamos el DLSS 2 en modo calidad el rendimiento medio sube hasta los 155 FPS.

Destroy All Humans 2 fue uno de los primeros juegos en soportar DLSS 3, y por eso es un título indispensable en este tipo de pruebas. Como podemos ver, la diferencia entre ejecutarlo de forma nativa y con DLSS 3 y la generación de fotogramas es enorme, ya que pasamos de una media de 131 FPS a 211 FPS.

Vamos ahora con uno de los juegos más exigentes de la generación actual. Dying Light 2 utiliza trazado de rayos aplicado a iluminación, reflejos y sombras, y requiere de un hardware muy potente incluso bajo rasterización. En 1440p el GIGABYTE AORUS 17X consigue 114 FPS de media, y con el DLSS 3 activado tenemos una media de 157 FPS.

Al activar el trazado de rayos el rendimiento se reduce notablemente, como cabía esperar, aunque esos 57 FPS equivalen a una experiencia totalmente fluida. Si activamos el DLSS 3 el rendimiento sube a 95 FPS, una diferencia enorme que no nos obligará a hacer ningún sacrificio en términos de nitidez y de calidad de imagen.

Metro Exodus Enhanced Edition necesita de una tarjeta gráfica con trazado de rayos para funcionar, y es uno de los juegos que mejor uso hace de dicha tecnología. En modo nativo, con trazado de rayos al máximo, vemos que el GIGABYTE AORUS 17X es tan potente que logra una media de 91 FPS. Con el DLSS 2 en modo calidad el rendimiento sube a 150 FPS.

Microsoft Flight Simulator fue otro de los primeros juegos en dar soporte al DLSS 3 y a la generación de fotogramas. Esta tecnología ayuda a superar el cuello de botella que sufre este juego a nivel de CPU, y como vemos marca una diferencia de rendimiento enorme, ya que hace que la tasa media de FPS pase de 69 a 138. Hemos doblado el rendimiento.

A Plague Tale: Requiem es un juego «de nueva generación», y esto hace que sea muy exigente incluso sin trazado de rayos. Con todo, el GIGABYTE AORUS 17X lo mueve sin ningún problema en calidad máxima y modo nativo, ya que registra 124 FPS. Activar el DLSS 3 en modo calidad da un ligero impulso al rendimiento.

Al activar el trazado de rayos en calidad máxima es cuando de verdad se deja notar la magia del DLSS 3. Como podemos ver en la gráfica adjunta el rendimiento pasa de los 55 FPS a los 116 FPS, es decir, tenemos más del doble de rendimiento gracias a dicha tecnología, y a la generación de fotogramas.

Red Dead Redemption 2 es otro de los clásicos para medir el rendimiento de cualquier equipo en juegos. Configurado con calidad máxima, sin optimizar, vemos que el GIGABYTE AORUS 17X puede con él manteniendo una media de 100 FPS. Activar el DLSS 2 en modo calidad nos da una leve mejora de rendimiento, pero no merece ir más allá porque el cuello de botella a nivel CPU, consecuencia de la falta de optimización del propio juego, limita el escalado de dicha tecnología.

Terminamos con Cyberpunk 2077, uno de los juegos más avanzados a nivel técnico que existen hoy en día, y uno de los más exigentes. En calidad ultra funciona con una fluidez total, ya que tenemos una media de 97 FPS, aunque vale la pena activar el DLSS 3 en modo calidad, ya que esto hará que el rendimiento suba a 152 FPS, y nos permitirá aprovechar mejor la pantalla de 240 Hz del GIGABYTE AORUS 17X.

Cuando activamos el trazado de rayos en modo demencial el rendimiento se resiente notablemente y cae hasta los 42 FPS, pero solo con activar el DLSS 3 en modo calidad llegamos casi a triplicar la tasa de fotogramas por segundo, que asciende a 120 FPS.

Temperaturas, autonomía, escalado de frecuencias de la GPU consumo

Los datos de rendimiento son impresionantes. Tanto en pruebas profesionales como en juegos el GIGABYTE AORUS 17X ha dejado claro que es uno de los portátiles más potentes que existen a día de hoy, pero ya sabemos que normalmente esto suele implicar que las temperaturas puede ser demasiado altas. ¿Es este el caso? Vamos a verlo.

No hay duda de que GIGABYTE ha hecho un excelente trabajo con el sistema de refrigeración, ya que ha logrado domar incluso al potente Intel Core i9-13900HX, un procesador que como vemos en la gráfica adjunta se mantiene en 76 grados en juegos y registra un pico máximo de 92 grados. Son valores totalmente seguros.

Pasamos ahora a ver la temperatura de la GPU dedicada que, como anticipamos, es una potente GeForce RTX 4090 configurada con un TGP de 175 vatios. De nuevo, tenemos unos valores de temperatura fantásticos, ya que registró un pico máximo de 71 grados, lo que significa que se mantiene en un nivel óptimo y que puede desarrollar sin problemas un modo turbo agresivo para maximizar el rendimiento.

En cuanto al consumo, vemos que la GeForce RTX 4090 Mobile que monta el GIGABYTE AORUS 17X llega a superar su TGP máximo de 175 vatios, pero es algo que solo he podido confirmar en Cyberpunk 2077, sucedió de manera temporal y apenas duró un instante. El consumo fluctúa mucho en función del juego utilizado, y también puede varía considerablemente dependiendo de la configuración, pero de media ronda los 168 vatios.

Toca ahora hablar del escalado de las frecuencias a nivel de GPU. La gráfica adjunta ilustra a la perfección los valores que registró la GeForce RTX 4090 Mobile que monta el GIGABYTE AORUS 17X, y confirman lo que ya os habíamos adelantado al hablar de las temperaturas de trabajo, que esta tarjeta gráfica puede escalar sin problemas y de forma totalmente óptima a través del modo turbo.

En cuanto a la autonomía, está claro que el GIGABYTE AORUS 17X no es un portátil que busque destacar especialmente en este aspecto, y tampoco en la movilidad, ya que como hemos dicho da prioridad a la potencia bruta y cumple de maravilla en ese sentido. En mis pruebas he registrado una autonomía de hasta 5 horas y 30 minutos con una carga completa de batería, reproduciendo un vídeo en alta calidad a través de Youtube, manteniendo el brillo de la pantalla al 15% (un nivel muy bajo), desactivando la iluminación LED RGB y activando el modo de ahorro de energía.

Notas finales: el portátil más potente que he probado hasta el momento

Creo que el título es bastante claro, el GIGABYTE AORUS 17X es el portátil más potente que he tenido la suerte de probar hasta el día de hoy. El Intel Core i9-13900HX y la GeForce RTX 4090 Mobile de 175 vatios forman un dúo tan potente que son capaces de ofrecer un rendimiento a la altura de un PC de escritorio de gama alta.

En términos de potencia el GIGABYTE AORUS 17X es simplemente perfecto en todos los sentidos, y esto quiere decir que este portátil es capaz de ofrecer una experiencia fantástica tanto con juegos como con aplicaciones profesionales. La calidad del teclado y de la almohadilla táctil supone también un importante valor añadido, y en términos de diseño y de calidad de construcción GIGABYTE ha sabido estar a la altura del conjunto.

Mención especial merece también la pantalla, que ofrece una calidad de imagen sobresaliente y tiene una reproducción del 100% del espacio de color DCI-P3, lo que refuerza ese lado profesional del que tanto hemos hablado. Su resolución 1440p está perfectamente equilibrada tanto por densidad de píxeles como por rendimiento y tasa de refresco, y la tecnología G-Sync marca una diferencia clara en juegos al eliminar el stuttering y el tearing.

Haciendo una valoración conjunta, el GIGABYTE AORUS 17X también es uno de los mejores portátiles de su clase y de su rango de precios. Es un equipo que prioriza la potencia sobre la movilidad, pero como hemos dicho se mantiene dentro de los 2,8 kilogramos, y tiene un precio bastante competitivo si tenemos en cuenta lo que podemos encontrar actualmente en el mercado. Recomendable, sobre todo para los que quieran tener un portátil capaz de ofrecer una experiencia similar a la de un PC de escritorio de gama alta, pero sin tener que lidiar con los problemas de movilidad que suelen dar los equipos de más de tres kilogramos de peso.