Microsoft está a un paso de comprar Activision Blizzard

Uno de los organismos reguladores que más se opuso a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft fue la Competition and Markets Authority (CMA) de Reino Unido, un ente que hoy nos ha dado toda una sorpresa, ya que ha reconocido que esta operación de compra no afectará a la libre competencia en el mercado del gaming y de las videoconsolas, y ha dado su aprobación provisional a esta operación.

Es una aprobación provisional porque, según la CMA, quiere seguir realizando investigaciones sobre el posible impacto que tendría la compra de Activision Blizzard en el sector del gaming en la nube, y que por tanto no ofrecerá una valoración final hasta el 26 de abril. En poco más de un mes se decidirá el futuro de esta operación de compra.

¿Dónde nos deja esto? Pues en una situación muy favorable para Microsoft, que ha pasado de tenerlo casi todo en contra a tenerlo casi todo a favor, ya que tanto la CMA como la Unión Europea han pasado a mostrar una actitud más favorable a dicha operación, y salvo sorpresa todo parece indicar que ambas darán el visto bueno al gigante de Redmond.

Si te preguntas qué ha sido lo que ha ocurrido para que la CMA haya cambiado de parecer de una forma tan drástica la respuesta es simple, han llegado a la conclusión de que hacer que la franquicia Call of Duty sea exclusiva de Xbox sería perjudicial para Microsoft, porque dicha saga perdería una enorme cuota de mercado y no generaría los mismos ingresos. Era lógico desde el principio, y que se hayan dado cuenta ahora de esto demuestra que no conocen el mercado que regulan.

En cuanto a Activision Blizzard, el grupo se ha mostrado favorable a la operación de compra por parte de Microsoft desde el principio, y ha hecho lo propio con este veredicto provisional de la CMA. Todavía no está todo hecho, faltan algunos escollos, pero no hay duda de que la situación ha dado un giro de 180 grados, ya que hemos pasado de un escenario en el que Microsoft se encontraba con un rechazo casi general a una situación en la que podría estar a menos de un mes de recibir la aprobación definitiva de Europa y Reino Unido.

Debemos tener en cuenta también que la aprobación de ambos podría generar una influencia importante en las decisiones del resto de entidades reguladoras, y dar forma a una especie de efecto «bola de nieve» que acabe allanando el camino al gigante de Redmond. Personalmente, hoy tengo más claro que nunca que Activision Blizzard acabará en manos de Microsoft, viendo el panorama actual creo que está a un paso de lograrlo, y que ese paso se completará el próximo mes de abril, salvo sorpresa.