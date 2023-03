Posibles requisitos de Counter Strike 2: mínimos y recomendados

Counter Strike 2 ya es oficial, y sabemos que su lanzamiento tendrá lugar en algún momento de este verano. Como cabía esperar, el juego ha generado un enorme interés, tanto que la propia Valve ha tenido que salir al paso para alertar de una campaña de timos que están empezando a circular sobre la beta de dicho juego. Solo Valve puede invitarte a la beta, y no te cobrará dinero por ello, así que ten mucho cuidado.

Imaginamos que en los próximos meses tendrá lugar la celebración de una beta abierta de Counter Strike 2, así que paciencia, tarde o temprano podrás probar lo nuevo de Valve, siempre que tu PC cumpla con los requisitos mínimos para moverlo. Y hablando de requisitos, la compañía de Gabe Newell todavía no ha soltado prenda en este sentido, y es probable que no hagan públicos los requisitos oficiales hasta que tenga lugar la beta abierta, o si esta no se celebra hasta que el lanzamiento de Counter Strike 2 esté muy cerca.

A pesar de todo, gracias a los vídeos que ha compartido Valve en los últimos días, donde hemos podido ver el apartado técnico y la calidad gráfica de Counter Strike 2, y también a la información que me han pasado un par de fuentes que están jugando a la beta, he podido realizar una estimación con los posibles requisitos mínimos y recomendados que quiero compartir con vosotros, ya que creo que os servirán como referencia para determinar su vuestro PC podrá o no con este juego.

Se nota una mejora enorme frente a Counter Strike: GO, pero también queda claro que no estamos ante un juego que tenga una acabado gráfico de última generación, y esto pone de relieve lo que era un secreto a voces, que no va a ser demasiado exigente. No os hago esperar más, pero tened en cuenta que todavía no tenemos nada confirmado por parte de Valve, y que aunque la información que os voy a dar a continuación tiene sentido podría no cumplirse.

Posibles requisitos mínimos de Counter Strike 2

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel o AMD de doble núcleo y cuatro hilos.

6 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750.

60 GB de espacio libre.

Por las informaciones de rendimiento que me han pasado un par de fuentes que están probando la beta, esta configuración debería mover el juego en 1080p con calidad baja, aunque sufre caídas importantes en combates, así que lo ideal es contar con un PC superior. La experiencia no sería realmente buena con este hardware en 1080p, aunque podemos afinar el rendimiento tirando de reescalado (AMD FSR).

Posibles requisitos recomendados de Counter Strike 2

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel o AMD con cuatro núcleos y ocho hilos.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon RX 570.

60 GB de espacio libre.

Este sería el nivel ideal para jugarlo en 1080p con calidad alta manteniendo una buena tasa de fotogramas por segundo, y sin que tengamos que preocuparnos demasiado por sufrir picos mínimos muy marcados en combates, aunque os puedo confirmar que los efectos de fuego y de humo tienen un impacto considerable. La experiencia en este caso sí sería buena en 1080p.