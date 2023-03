Una semana más, aquí tienes nuestra sección de juegos gratis y ofertas con un poco de cada, o un poco de lo uno y un mucho de lo otro, siendo más estrictos.

Juegos gratis

Así, los primero es el poco de juegos gratis que te puedes llevar esta semana, aunque no es menos poco que en otras ocasiones. Otra cosa es si te interesan los juegos o no.

Chess Ultra

Chess Ultra es el juego gratis de esta semana en Epic Games Store, un título que no te llevará a engaño, pues se trata de un juego de ajedrez con «un impresionante apartado gráfico en 4K, un multijugador online sin interrupciones, una IA aprobada por Grandes Maestros y compatibilidad total con la realidad virtual». Si te interesa, lo puedes reclamar en este enlace.

World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi

World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi no es un juego gratis como tal, sino, tal y como se indica, un paquete con el que iniciarte en las batallas navales de World of Warships, un título free to play con unos años a sus espaldas, pero muy bien considerado. Y ya que este paquete se vende de normal por casi 20 euros… Lo puedes reclamar en este enlace.

SLUDGE LIFE

En Steam te puedes llevar gratis SLUDGE LIFE una aventura de plataformas que no te conquistará por la vista, pero quizás lo haga por su jugabilidad. Las buenas críticas, al menos, le acompañan. Lo puedes reclamar en este enlace

Neurodeck: Psychological Deckbuilder

Por último, en GOG están regalando Neurodeck: Psychological Deckbuilder, un juego de cartas cuando menos curioso. Lo demás… Lo puedes reclamar en este enlace.

Juegos gratis en Prime Gaming

Pasamos con los juegos gratis que tienes en Prime Gaming, siempre y cuando seas suscriptor de Amazon Prime, claro está. Juegos gratis repartidos en paquetes semanales, mensuales e incluso anuales de una manera un tanto irregular. Pero no te preocupes, porque con pasarte regularmente -por allí o por aquí- no te perderás nada.

Los juegos nuevos de esta semana son:

Peaky Blinders: Mastermind

Book of Demons

Más juegos gratis en Prime Gaming:

One Hand Clapping

Adios

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Faraway: Arctic Escape

I am Fish

Space Crew: Legendary Edition

Space Warlord Organ Trading Simulator

Tunche

Y más juegos gratis en Prime Gaming:

Metal Slug

The Last Blade 2

The King of Fighters 2003

Metal Slug X

The Last Blade

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 3

Twinkle Star Sprites

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

Ofertas

Y vamos ya con las ofertas, que ya sabes lo que dicen que pasa en primavera: con las rebajas, tu bolsillo se altera.

Ofertas para PC

Rebajas de primavera en GOG, donde encontrarás descuentos de hasta el 90% en más de 4.500 juegos, que se dice pronto.

Square Enix, promoción por partida doble, tanto en Steam como en Humble Store, con muchos títulos con descuentos de hasta el 90%. Dicho lo cual, te reenviamos a la Humble Store, que además de la clave de Steam incluye la descargar de los juegos (no de todos, pero sí de muchos).

Far Cry 5, promoción por el quinto aniversario del juego en Epic Games Store por la que podrás jugarlo gratis durante el fin de semana y luego comprarlo al 85% de descuento.

Resident Evil 4. ¿Ganas de echarle el guante al remake. En YouPlay lo tienes al 30% de descuento, que no está mal.

Ofertas para consolas

Y como comienza a ser habitual, terminamos con algunas «buenas ofertas» para las tres grandes consolas del mercado.

Tres buenas ofertas para PlayStation:

Más ofertas para PS4 y PS5 en PlayStation Store.

Tres buenas ofertas para Xbox:

Más ofertas para Xbox One y Series en Xbox Store.

Tres buenas ofertas para Nintendo Switch:

Más ofertas para Nintendo Switch en Nintendo eShop.