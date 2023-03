Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y Almas en pena de Inisherin es lo mejor que podrás ver, que no lo único. Ni mucho menos lo único. Sigue leyendo y acabarás sonriendo.

Disney+

Comenzamos una semana más por Disney+, aunque esta vez no por rebote, sino porque la plataforma estrena Almas en pena de Inisherin, que tampoco es que sea un estreno puro y duro, pero…

Si bien ya se podían ver en plataformas digitales la mayoría de las películas importantes de los recientes Premios Oscar 2023, la lista se amplía con Almas en pena de Inisherin, una de las nominadas a mejor película y a otros ocho galardones más, incluyendo mejor dirección, mejor guión, mejor actor principal y de reparto… Que no se diga que esta oda a la vida aburrida no es una propuesta potente, al menos sobre el papel.

De hecho, Almas en pena de Inisherin fue, de las favoritas de los Oscar, una de las últimas en estrenarse en cines, aunque lo hizo a destiempo dependiendo del lugar. Aquí en España llegó a los cines en febrero, a principios de mes, por lo que se puede decir que Disney+ la saca fresquita… O calentita, según lo prefieras.

Almas en pena de Inisherin es una dramedia del director de Tres anuncios en las afueras protagonizado por Colin Farrell (Alejandro Magno, Minority Report) y Brendan Gleeson (Braveheart, Gangs of New York), entre otros rostros más o menos conocidos. Cuenta una historia sencilla, pero de las que te tocan un poquito la fibra un poco por todo: el escenario, las actuaciones… Si no te apellidas Boyero, la disfrutarás. Pero tómatela con calma.

Más contenidos exclusivos:

Morgan: en paradero desconocido (T1). «Desde una húmeda noche de 1995, la vida de Colleen Nick no ha vuelto a ser la misma cuando a su hija, Morgan Nick, la secuestraron mientras jugaba con unos amigos cerca de casa.»

(T1). «Desde una húmeda noche de 1995, la vida de Colleen Nick no ha vuelto a ser la misma cuando a su hija, Morgan Nick, la secuestraron mientras jugaba con unos amigos cerca de casa.» Ringo: gloria y muerte (T1). «Mediante una sucesión de contactos desafortunados, el mayor boxeador argentino de los pesos pesados, Oscar Bonavena, alias Ringo, llega a Nevada en 1976 con la idea de relanzar su carrera.»

(T1). «Mediante una sucesión de contactos desafortunados, el mayor boxeador argentino de los pesos pesados, Oscar Bonavena, alias Ringo, llega a Nevada en 1976 con la idea de relanzar su carrera.» Sobrevivir al desastre del Monte St. Helens . «La erupción del monte Santa Helena en 1980 fue la más mortífera de la historia de los Estados Unidos. Los testimonios de los sobrevivientes y las raras imágenes revelan los cataclismos que desató.»

. «La erupción del monte Santa Helena en 1980 fue la más mortífera de la historia de los Estados Unidos. Los testimonios de los sobrevivientes y las raras imágenes revelan los cataclismos que desató.» Up Here (T1). «Una comedia romántica muy musical ambientada en Nueva York en 1999. Narra la apasionante historia de una pareja convencional conforme se van enamorando».

Entra en catálogo:

Siete mesas de billar francés

Amazon Prime Video

¿No te van las moñadas? No te preocupes, que en Amazon Prime Video encontrarás otras cosas, incluyendo un montón de relleno que lo mismo hasta te interesa más que las novedades contantes y sonantes.

Como lanzamiento destacado tenemos a Smile, una película cuyo paso por cines no es tan reciente como el de Almas en pena de Inisherin, pero que en cierta medida ha amasado incluso más éxito, no en vanos hablamos de uno de los fenómenos del cine de terror del año pasado. Esta fue, de hecho, una de nuestras pelis favoritas de 2022. Si no la has visto, no es nada del otro mundo, pero tiene su puntito. O lo que es lo mismo, no te sacará una sonrisa, pero…

Más contenidos exclusivos.

Adicción perfecta. «Una exitosa entrenadora de MMA descubre que su novio, el actual campeón de los combates clandestinos de MMA, la engaña con su hermana pequeña y decide vengarse entrenando al único hombre capaz de destruirlo».

Entra en catálogo:

Abismos

Academia Cranston: Escuela de monstruos

Allí me encontrarás

Angélica

Aquiles y la tortuga

Arctic Void

Cada respiro que das

Cómo sobrevivir soltero (T3)

Condenados

Diario de una niñera (The Nanny Diaries)

El asesino del calibre 38

El fotógrafo de Minamata

El tubo

Érase una vez en América

Especie oculta

Evil Aliens

Glory to the Filmmaker!

Haikyu!! (T4)

Kids Return

Los últimos cinco años

Museum

Nadia, mariposa

Nagasaki: Recuerdos de mi hijo

Oficina Zombie

Pathaan

Placeres Mortales

Rastros de sangre

Scabbard Samurai

Silencio roto

Survive

Testigo Silencioso

Tiburón blanco

HBO Max

Y pasamos página con HBO Max, que no estrena una película, sino una seria. O sea, que lo que destacamos de todo lo que estrena es una serie y no una película.

La serie es Gotham Knights y ni en un millón de años te imaginarías de qué va. O lo más probable es que sí, aunque tiene su explicación: esta es una nueva y al mismo tiempo, una de las últimas series de The CW Network de las basadas en el universo de superhéroes de DC, englobadas en el conocido como Arrwverso (Arror, The Flash, Supergirl, etc). Eso sí, la crítica la está recibiendo tan mal que calificarla de basura no parece ni un poco desproporcionado. Avisado estás.

Más contenidos exclusivos:

Acoustic Home (T2). «Conocemos en profundidad a 10 artistas del mundo de la música a través de un concierto acústico y de sus propias vivencias.»

(T2). «Conocemos en profundidad a 10 artistas del mundo de la música a través de un concierto acústico y de sus propias vivencias.» Conoce a los Batwheels (T1). «Batwheels es una serie de dibujos animados, una comedia de acción y aventuras protagonizada por los vehículos más heroicos e icónicos del Universo DC.»

(T1). «Batwheels es una serie de dibujos animados, una comedia de acción y aventuras protagonizada por los vehículos más heroicos e icónicos del Universo DC.» Snowfall (T6). «Los Ángeles, década de los ochenta. Un joven empresario callejero, un luchador mexicano, un agente de la CIA que financia a las contras y la hija de un capo mexicano viven en primera persona el origen de la epidemia del crack.»

Entra en catálogo:

Tsunami: El día después

Netflix

Y para terminar el repaso semanal, la oferta de Netflix, que llega repleta de mediocridad con contadas excepciones que no vamos a destacar, pero a las que -excluyendo contenidos infantiles y nuevas temporadas- te apuntamos: El agente nocturno y Furies es, en clave de acción, lo más llamativo.

Contenidos exclusivos:

Ciudad invisible (T2). «Tras una tragedia familiar, un hombre descubre que entre los humanos viven criaturas fantásticas. Pronto se da cuenta de que ellas son la clave de su misterioso pasado.»

(T2). «Tras una tragedia familiar, un hombre descubre que entre los humanos viven criaturas fantásticas. Pronto se da cuenta de que ellas son la clave de su misterioso pasado.» ¿De quién huimos, mamá? (T1). «Una mujer con un pasado misterioso vive como una fugitiva anónima con su hija mientras convierten los hoteles en hogares temporales y desconfían del resto del mundo.»

(T1). «Una mujer con un pasado misterioso vive como una fugitiva anónima con su hija mientras convierten los hoteles en hogares temporales y desconfían del resto del mundo.» El Reino vacío (T2). «Un polémico televangelista se convierte en el favorito a la presidencia de Argentina tras la muerte del otro candidato. Pero este líder religioso no tiene nada de santo.»

(T2). «Un polémico televangelista se convierte en el favorito a la presidencia de Argentina tras la muerte del otro candidato. Pero este líder religioso no tiene nada de santo.» El agente nocturno (T1). «Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.»

(T1). «Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.» El vuelo de los ladrones . «Una azafata y su novio deben robar un cargamento de diamantes para saldar una vieja deuda. Pero su plan se complica cuando secuestran el avión en el que viajan.»

. «Una azafata y su novio deben robar un cargamento de diamantes para saldar una vieja deuda. Pero su plan se complica cuando secuestran el avión en el que viajan.» Furies . «En esta precuela de ‘Furie’, tres justicieras aúnan fuerzas para acabar con una siniestra organización criminal que controla las duras calles de Saigón en los años 90.»

. «En esta precuela de ‘Furie’, tres justicieras aúnan fuerzas para acabar con una siniestra organización criminal que controla las duras calles de Saigón en los años 90.» Johnny . «Tras ser enviado a trabajar en un hospicio por orden judicial, un excriminal entabla amistad con un compasivo sacerdote que le cambia la vida.»

. «Tras ser enviado a trabajar en un hospicio por orden judicial, un excriminal entabla amistad con un compasivo sacerdote que le cambia la vida.» La casa de muñecas de Gabby (T7). «¡Gatos adorables, manualidades curiosas y un toque de magia! La joven amante de los gatos y su inseparable Pandy Patitas se lo pasan bomba en su mundo animado.»

(T7). «¡Gatos adorables, manualidades curiosas y un toque de magia! La joven amante de los gatos y su inseparable Pandy Patitas se lo pasan bomba en su mundo animado.» La fábrica de Kota (T1-T2). «En una ciudad conocida por entrenar a las mejores mentes universitarias de la India, un competente pero corriente estudiante y sus amigos afrontan la vida en el campus.»

(T1-T2). «En una ciudad conocida por entrenar a las mejores mentes universitarias de la India, un competente pero corriente estudiante y sus amigos afrontan la vida en el campus.» Love Is Blind (T4). «Nick y Vanessa Lachey presentan este experimento social donde mujeres y hombres solteros buscan el amor y se comprometen… ¡antes de conocerse en persona!»

(T4). «Nick y Vanessa Lachey presentan este experimento social donde mujeres y hombres solteros buscan el amor y se comprometen… ¡antes de conocerse en persona!» Soy Georgina (T2). «Esta es Georgina Rodríguez: madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. Un retrato emotivo y exhaustivo de su vida cotidiana.»

(T2). «Esta es Georgina Rodríguez: madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. Un retrato emotivo y exhaustivo de su vida cotidiana.» ¿Y nuestra humana? «Ha pasado algo… ¡y todos los humanos han desaparecido! Pud y Ham, dos mascotas que viven juntas, viajan al centro del universo para arreglarlo. ¿Puedes ayudarlas?»

«Ha pasado algo… ¡y todos los humanos han desaparecido! Pud y Ham, dos mascotas que viven juntas, viajan al centro del universo para arreglarlo. ¿Puedes ayudarlas?» Waco: El apocalipsis texano (T1). «Esta docuserie incluye imágenes inéditas del funesto enfrentamiento de 1993, entre agentes federales y una secta armada, que duró 51 días.»

Entra en catálogo:

A mitad de camino

Appointment in London

Arde, bruja, arde

Carry On Cabby

El honrado gremio del robo

Infinite

Lauchhammer: Muerte en Lusacia (T1)

Le combat ordinaire

Pétain

Sucedió en París

The Mustang

Un tal La Rocca

Women of Twilight

¡Vaya par de marinos!

Apple TV+

¿Había dicho que terminábamos con Netflix? No: terminado con Apple TV+, que estrena un curioso reality musical…

Contenidos exclusivos: