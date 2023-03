Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXLXV)

Terminamos una semana más con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana que hemos publicado en MuyComputer, todo un clásico donde encontraréis los artículos más relevantes de los últimos siete días a un solo clic de distancia. Como siempre, aprovechamos para desearos ánimo con la semana.

Comprar una tarjeta gráfica o esperar, ¿qué es lo que debería hacer? Vivimos, probablemente, uno de los momentos más confusos en lo referido al mercado de las tarjetas gráficas, lo que hace que muchas personas se pregunten si comprar o esperar y, en el primer caso, cuáles son las mejores opciones en la actualidad. Aquí te lo explicamos todo y te ayudamos a elegir la GPU que mejor se adaptará a tus necesidades.

Cómo hacer que Steam reconozca tus juegos instalados. Hay determinadas circunstancias que pueden provocar que Steam no reconozca los juegos que tienes instalados en tu PC, pese a que estén en el mismo. Pero no te preocupes, si esto te ocurre aquí te contamos las posibles causas de ello, así como los pasos que debes seguir para solucionarlo.

Cinco cosas que pueden «matar» a tu SSD de forma prematura y que debes evitar. Las SSD han supuesto un cambio espectacular en lo referido a las velocidades de lectura y escritura con respecto a los discos duros tradicionales. Sin embargo, un uso inadecuado de los mismos puede reducir sustancialmente su periodo de vida. Evita lo que te contamos en este artículo para poder disfrutarlo durante mucho tiempo.

GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX, análisis: gama media de altas prestaciones. La gama media es, por norma general, la opción escogida por la mayoría de los usuarios, y también en ella se puede destacar en lo referido a prestaciones. Así, si estás buscando una placa base basada en el chipset B760 para Intel, este análisis probablemente te ayudará a decidirte.

Raja Koduri y su aventura en Intel, una mirada a fondo. Esta semana saltaba la noticia de que, tras unos meses muy complicados, Raja Koduri salía de Intel tras seis años como máximo responsable de la división gráfica de la compañía. Repasamos su historia en la misma y la analizamos para intentar entender las razones que han llevado a este final.

El path tracing llegará Cyberpunk 2077 el 11 de abril, ¿en qué se diferencia del trazado de rayos? Cyberpunk 2077 se ha convertido en una referencia en lo referido a la adopción de nuevas tecnologías para la mejora de los gráficos. El próximo mes dará un nuevo salto en este sentido, con la adopción de path tracing eb el nuevo modo RT Overdrive. Te explicamos en qué consiste y qué mejoras aporta.

Lenovo Legion Slim y LOQ, creación y gaming. Lenovo renueva sus Legion Slim y, al tiempo, presenta la nueva marca LOQ, ampliando de este modo su oferta para gamers y creadores de contenidos, tanto son sistemas de sobremesa como portátiles. Repasamos las cinco nuevas familias que llegarán al mercado durante los próximos meses de este año.

Es oficial, Valve confirma Counter-Strike 2. La espera ha finalizado, tras años de espera y meses de rumores, Valve ha confirmado que el sucesor de CS:GO no solo está en desarrollo, sino que está muy cerca. La compañía aún se guarda algunos datos importantes, pero aquí te contamos todo lo que ha revelado y, si eres jugador de Global Offensive, te esperan muy buenas noticias.

10 títulos triple A que puedes jugar en la Steam Deck y 2 consejos adicionales. ¿Qué juegos se pueden ejecutar en la Steam Deck? Aunque no lo parezca, casi cualquiera. La consola/mini-PC de Valve es bastante más capaz de lo que podría aparentar por su formato y el uso de una APU de AMD, pero hay una serie de factores que influyen en ello. Destacamos algunos de ellos y te damos un par de consejos importantes.

Novedades VOD 12/23: ‘Almas en pena de Inisherin’, la insoportable gravedad del ser. Repasamos, una semana más, todos los títulos que se suman a las principales plataformas de streaming en España. Estos siete días el menú incluye desde una de las favoritas de los Oscar 2023 hasta Smile, una película que hará que nunca vuelvas a ver las sonrisas del mismo modo.

Juegos gratis y ofertas: Chess Ultra, World of Warships, SLUDGE LIFE, Neurodeck… Semana interesante ésta, con varios juegos gratis, un pack para uno de los juegos free to play más populares, muchas ofertas para hacerte con todo tipo de juegos por el mejor precio… Si eres jugón, no te dejes por leer ni una sola palabra de este artículo, lo agradecerás.

Cinco razones por las que no vale la pena comprar tarjetas gráficas básicas. Si estás pensando en hacerte con una tarjeta gráfica de nivel de entrada, lo más probable es que estés a punto de tirar el dinero. ¿Y qué es gama de entrada? Aclaramos de una vez por todas este concepto y, a continuación, te explicamos las razones por las que deberías replantearte tu elección.

