ASUS Zenbook 14X OLED, análisis: versatilidad ultraportátil

El ASUS Zenbook 14X OLED es un ultraportátil que, desde luego, no genera indiferencia. Este equipo se perfila como una solución ideal para aquellos que necesitan disponer de un alto grado de movilidad, pero que al mismo tiempo no quieren hacer sacrificios importantes en términos de potencia, y tampoco en la calidad de construcción del equipo.

Esto nos lleva a ese concepto tan cuidado de equilibrio del que ASUS ha venido haciendo gala en su serie Zenbook, y que también nos hemos encontrado en otros equipos para gaming del gigante taiwanés. En este sentido, uno de los que más destacó por su excelente equilibrio potencia-movilidad fue el ASUS ROG Zephyrus M16 2023, una auténtica maravilla de portátil cuyo único problema es el precio de venta, que es muy elevado.

Al equilibrar potencia y rendimiento es posible llegar a un nivel de versatilidad que se traduce en un gran valor para el usuario, y que en el caso del ASUS Zenbook 14X OLED se ha llevado a tal extremo que ha sido posible romper un importante techo de cristal, como veremos en este análisis. Antes de empezar quiero agradecer a ASUS España que nos haya enviado una unidad, y que nos haya permitido trabajar sin ninguna prisa. Ahora sí, poneos cómodos que vamos a empezar y hay muchas cosas que leer.

ASUS Zenbook 14X OLED: análisis externo

El ASUS Zenbook 14X OLED es un ultraportátil que no está diseñado específicamente para jugar, es decir, no es un equipo para gaming. Podemos definirlo como un modelo ligero que apuesta por ese equilibrio potencia-movilidad al que hicimos referencia, y esto se deja notar desde el momento en el que lo sacamos de la caja.

En términos de diseño el ASUS Zenbook 14X OLED es uno de los portátiles más elegantes y más atractivos que he tenido la suerte de probar hasta el momento. La terminación marcadamente angulosa del equipo casa a la perfección con una estética minimalista que, sin embargo, está acompañada de pequeños matices de contraste que al final consiguen un resultado fantástico.

Si te preguntas a qué público se dirige entonces este equipo la respuesta es muy sencilla, principalmente a aquellos que quieren un ultraportátil para trabajar o estudiar, que necesitan de una alta movilidad y de una buena autonomía, pero también de un alto rendimiento, y que quieren disfrutar de las posibilidades que ofrece una tarjeta gráfica dedicada. Sobre este tema profundizaremos más adelante, concretamente cuando lleguemos a la experiencia de uso y a las pruebas de rendimiento.

Continuamos con el análisis externo, justo donde nos hemos quedado. Al sacarlo de la caja y tenerlo por primera vez en las manos nos da la bienvenida una calidad de construcción sobresaliente. Las sensaciones que transmite el ASUS Zenbook 14X OLED al tacto son las propias de un portátil premium, y en este caso nos encontramos con un chasis fabricado en aluminio, un material ligero y resistente que contribuye además a acelerar la disipación del calor a nivel interno.

No he encontrando ningún punto débil en el equipo, y la solidez es excelente incluso en puntos complicados, como por ejemplo la zona que separa la almohadilla táctil del teclado y la parte inferior de la pantalla. Y hablando de la pantalla, en la tapa del portátil tenemos un patrón lineal que casa muy bien con la estética general del equipo, y que genera uno de esos matices de contraste tan bonitos a los que hice referencia.

Al abrir el ASUS Zenbook 14X OLED tenemos un teclado ErgoSense retroiluminado de tipo chiclet que tiene un recorrido por pulsación de 1,4 mm, un nivel que para un equipo de estas características es totalmente óptimo. El tamaño y la distancia entre teclas son más que suficiente para garantizar una escritura cómoda, y cada tecla tiene una ligera curvatura cóncava de 0,2 mm para adaptarse mejor a la forma natural de nuestros dedos.

La almohadilla táctil tiene un tamaño notable y un tacto muy bueno, pero sin duda lo que más destaca es que está equipada con la tecnología NumerPad 2.0, lo que nos permite convertirla en un pad numérico de una manera sencilla, con un simple toque en la esquina superior derecha. Este añadido representa un valor importante para aquellos que trabajan con números a diario, y además el da un toque de distinción al equipo.

Pasamos a echar un vistazo a la pantalla y nos encontramos con un panel OLED de 14,5 pulgadas que tiene unos bordes muy contenidos. La proporción pantalla-cuerpo es del 89%, y esto es importante porque mejora la inmersión tanto al trabajar como al reproducir contenidos multimedia, o incluso juegos, ya que esta es una puerta que el ASUS Zenbook 14X OLED no ha cerrado en absoluto, como veremos más adelante.

El panel OLED que ha utilizado ASUS en este equipo tiene una resolución de 2.880 x 1.800 píxeles, una utiliza el formato 16:10, que nos ofrece un mayor espacio en vertical, tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Hay versiones con panel táctil, pero el que hemos probado no era táctil. La pantalla cuenta con certificación Vesa, TUV Rheinland del cuidado de la vista (baja emisión de luz azul), validación PANTONE, certificación DisplayHDR True Black 600 y protección con cristal Gorilla Glass.

Justo en el borde superior vemos una cámara web con resolución FullHD e infrarrojos compatible con Windows Hello, con la que podremos utilizar reconocimiento facial como sistema de autenticación biométrica. Cerramos la tapa para comprobar el grosor del ASUS Zenbook 14X OLED y no hay duda de que estamos ante un equipo muy delgado (16,9 mm de grosor). Aprovechamos para echar un vistazo a los puertos y conectores, y vemos que este equipo viene con dos Thunderbolt 4, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A, tiene una salida HDMI y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

Podemos abrir el equipo hasta en 180 grados, algo que ya hemos visto en otros portátiles de ASUS, y este modelo en concreto cuenta con certificación MIL-STD 810 de grado militar, toda una garantía de resistencia y de fiabilidad. Dicha certificación indica que el ASUS Zenbook 14X OLED es resistente a golpes, caídas, vibraciones, temperaturas de hasta 71 grados y -51 grados bajo cero, y también al polvo y a la arena.

Especificaciones del ASUS Zenbook 14X OLED

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio con bisagra que permite una apertura de 180 grados.

El modelo en color beige arenisca tiene un acabado especial basado en una nueva técnica de ceramización por plasma, que genera una capa de protección de alta resistencia tanto a las huellas dactilares como a la decoloración y al desgaste.

Pantalla de 14,5 pulgadas con resolución de 2.880 x 1.800 píxeles, formato 16:10 y relación pantalla-cuerpo del 89%.

Panel NanoEdge OLED con una tasa de refresco de 120 Hz, tiempo de respuesta de 0,2 ms, brillo máximo de 600 nits, contraste 1.000.000:1, certificación TUV Rheinland del cuidado de la vista (baja emisión de luz azul), validación PANTONE y protección con cristal Gorilla Glass.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y el 133% del espacio de color sRGB, tiene certificación DisplayHDR True Black 600 y una profundidad de 1.070 millones de colores.

Componentes clave

Procesador Intel Core i9-13900H con seis núcleos de alto rendimiento y ocho núcleos de alta eficiencia configurado con un TDP de 45 vatios. Puede manejar 20 hilos en total, y trabaja a 2,6 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo (el turbo máximo aplica a un hilo activo).

GPU integrada Intel Iris Xe G7 con 96 unidades de ejecución a un máximo de 1,5 GHz.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 3050 Mobile con 2.560 shaders a 625 MHz-1.207 MHz, modo normal y turbo, 80 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado, 80 núcleos tensor, 20 núcleos RT para trazado de rayos, bus de 64 bits y 4 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz (112 GB/s de ancho de banda). Acelera trazado de rayos por hardware, soporta DLSS 2, cuenta con un soporte total en numerosas aplicaciones profesionales y con optimizaciones a través de los drivers NVIDIA Studio. Su TGP es de 45 vatios.

32 GB de memoria LPDDR5 en doble canal a 4.800 MHz.

SSD PCIe Gen4 x4 de 512 GB capaz de alcanzar casi los 5 GB/s en lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: dos puertos Thunderbolt 4, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A, una salida HDMI y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.

Batería de 70 Wh, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 10 horas por carga con una carga compatible con recarga rápida. Puede cargar un 60% de capacidad en sólo 49 minutos.

Sistema de refrigeración ASUS IceCool con un ventilador que se encarga de generar un alto flujo de aire frío, y de sacar el aire caliente del interior del equipo, apoyado por dos tuberías conductivas de cobre y un radiador que recoge el calor de la CPU y la GPU.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Webcam con resolución FHD (1080p), con sensor RGB y de infrarrojos compatible con Windows Hello.

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED, recorrido de 1,4 mm por pulsación y ligera concavidad de 0,2 mm para adaptarse mejor a nuestros dedos.

Almohadilla táctil de gran tamaño con tecnología NumberPad 2.0, que permite activar un teclado numérico táctil.

Altavoces estéreo Harman Kardon con tecnología Smart Amp (amplificación inteligente) y soporte de Dolby Atmos.

Matriz dual de micrófonos integrados.

Tecnología ASUS AiSense para mejorar el rendimiento facial.

Cancelación de ruido mediante IA para mejorar la cancelación de ruido bidireccional.

Medidas y peso: 32,18 x 22,56 x 1,69 cm, 1,56 kilogramos.

Software integrado: MyASUS, que permite un control directo y fácil de numerosos ajustes importantes, ScreenXpert, que facilita la gestión de aplicaciones y ventanas en diferentes pantallas, GlideX, que facilita la utilización de dispositivos para compartir o extender la pantalla, y ProArt Creator Hub, que pondrá las cosas más fáciles a profesionales creativos.

Certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

Certificaciones EPEAT Silver, ENERGY STAR y RoHS (cuidado y respeto del medio ambiente).

Windows 11 Home como sistema operativo.

Precio: desde 1.499 euros.

Primeros pasos y experiencia de uso

El primer contacto con el ASUS Zenbook 14X OLED fue muy bueno. Es un ultraportátil muy ligero y compacto que se puede mover con comodidad, y cuenta con un chasis en aluminio que transmite una calidad de construcción y una solidez total. Esto es importante porque, como he dicho, es un equipo que está pensado para «moverse», es decir, para acompañarnos en nuestras aventuras diarias sin convertirse en un estorbo.

Piensa en lo que ocurriría si intentaras llevar contigo a diario un portátil de 3 kilogramos o más, al final sería estresante e incómodo, y terminarías cansado. Con el ASUS Zenbook 14X OLED no tendrás ese problema, ya que pesa solo 1,56 kilogramos y tiene un grosor de apenas 1,69 centímetros. A nivel de diseño también me ha causado una buena impresión, tiene una línea angulosa clásica muy marcada, lo que lo convierte en un equipo discreto y elegante que, sin embargo, sabe cómo llamar la atención.

Una vez superado el clásico proceso de configuración de Windows 11, que es el sistema operativo que trae preinstalado, llegamos al escritorio y podemos apreciar con todo lujo de detalles la calidad de la pantalla OLED que ha montado ASUS en el Zenbook 14X OLED. Es sobresaliente, tanto por la nitidez del panel OLED, que tiene una densidad de píxeles fantástica gracias a su resolución de 2.880 x 1.800 píxeles, como por la reproducción del color. La tasa de refresco de 120 Hz es otro punto fuerte a tener en cuenta, y lo mismo podemos decir de su tiempo de respuesta de 0,2 ms.

La pantalla tiene certificación DisplayHDR True Black 600, cuenta con validación PANTONE y reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y el 133% del espacio de color sRGB, lo que deja claro desde el principio que este es un ultraportátil dirigido especialmente a creativos y a profesionales del mundo del diseño y de la edición, y que será capaz de cubrir sus necesidades de forma óptima.

Sin embargo, también ofrece un valor interesante en manos de estudiantes que requieran de una buena movilidad y de un alto nivel de rendimiento, y gracias a su tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 3050 Mobile con 4 GB de GDDR6 es capaz de mover muchos juegos con garantías, siempre que seamos conscientes de sus limitaciones.

La GeForce RTX 3050 Mobile que ha utilizado ASUS es un modelo personalizado que no está presente en otros portátiles. Nuestros lectores más avanzados ya se habrán dado cuenta al ver sus especificaciones, y es que estas son las mismas que las de una GeForce RTX 3050 Ti Mobile, con la particularidad de que el bus se ha reducido a 64 bits.

En la galería adjunta podemos ver con más detalle la calidad del panel que monta el ASUS Zenbook 14X OLED, y también sus ángulos de visión, que son perfectos en 178 grados porque mantienen un buen nivel de nitidez, de iluminación y de contraste. Podéis ampliar las imágenes adjuntas haciendo clic en ellas.

En líneas generales, el ASUS Zenbook 14X OLED es un equipo con una excelente calidad de construcción, muy ligero y con un marcado carácter profesional, pero también tiene un toque gaming gracias a dicha tarjeta gráfica que nos permitirá unificar trabajo y ocio. El gaming no es su objetivo principal, pero a pesar de su ajustado tamaño y de lo reducidos que son los consumos de su CPU y de su GPU es bastante competente en este sentido, como veremos más adelante.

Durante el proceso de instalación de aplicaciones, juegos y pruebas de rendimiento aproveché para ir valorando la respuesta del equipo, y como cabía esperar esta fue perfecta. Windows 11 vuela sobre el ASUS Zenbook 14X OLED, y siempre tuve la sensación de que todo se movía con esa agilidad que tanto marca la diferencia a la hora de utilizar un portátil. Nada que objetar en este sentido, bajo un uso diario la experiencia será totalmente óptima, ágil y fluida.

Las interacciones con el teclado y con la almohadilla táctil también fueron realmente buenas. La disposición de las teclas, la ergonomía de estas y el recorrido por pulsación hacen que escribir sea realmente cómodo, y nos ayuda a conseguir un buen rendimiento incluso cuando realizamos pulsaciones muy rápidas, porque el feedback que recibimos de cada pulsación es bueno gracias a ese recorrido de 1,4 mm. El deslizamiento en la almohadilla táctil es óptimo, los clics respondieron como esperaba en todo momento, y el NumberPad 2.0 es un valor añadido que además resulta muy fácil de utilizar.

A través del software MyASUS, que viene preinstalado con el equipo, podemos acceder a una gran cantidad de ajustes importantes que nos permitirán personalizar y adaptar el equipo a nuestras necesidades.

En la galería adjunta podéis encontrar un resumen visual de dicha herramienta, y entre las funciones que integra podemos destacar la personalización del perfil del ventilador, el cuidado de la batería, la activación de mejoras de IA aplicadas al micrófono y a los altavoces, personalizar el modo de sonido, diferentes opciones centradas en el panel OLED, como la atenuación y el color, y el sistema ASUS AiSense para la webcam.

También merece una mención el software ScreenXpert, que nos permite acceder a funciones específicas y a atajos que nos harán la vida un poco más fácil, incluyendo desde la gestión de aplicaciones como otros ajustes de privacidad e incluso la localización del puntero del ratón.

Y hablando de software, es importante destacar que la GeForce RTX 3050 Mobile que monta el ASUS Zenbook 14X OLED tiene soporte total en los drivers NVIDIA Studio. Esto, unido a sus 32 GB de memoria LPDDR5 y a su procesador Intel Core i9-13900H, que es capaz de paralelizar 20 hilos de forma simultánea, lo convierte en ultraportátil muy potente y con un perfil profesional muy marcado a pesar de su tamaño y de su peso contenido.

El sistema de refrigeración es totalmente silencioso cuando el equipo está trabajando con cargas bajas y medias, y hace un trabajo muy bueno a pesar de la potencia de los componentes. Podríamos pensar que montar un único ventilador para esta configuración es hacer una apuesta demasiado ajustada, pero nada más lejos de la realidad. ASUS ha sabido afinar frecuencias y consumos a nivel CPU y GPU para que no tengamos problemas de temperatura ni de rendimiento ni siquiera a plena carga. Es cierto que el nivel de ruido con cargas de trabajo intensas es considerable, pero se mantiene en niveles aceptables.

En cuanto al sistema de sonido, la verdad es que la calidad en general que ofrece el ASUS Zenbook 14X OLED ha superado mis expectativas, y es que no esperaba ese nivel en un equipo tan compacto. No debemos esperar una gran contundencia en los bajos ni un pico de volumen muy alto, pero cumple de sobra y no desentona en absoluto con el resto de las especificaciones del equipo. Lo mismo puedo decir de la webcam y del micrófono, que está respaldado por IA para reducir el ruido y mejorar nuestras llamadas y videollamadas.

Rendimiento del ASUS Zenbook 14X OLED en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Tras ese primer contacto con el ASUS Zenbook 14X OLED estamos preparados para entrar a ver datos concretos de rendimiento. Hemos pasado nuestra clásica batería de pruebas sintéticas y profesionales, formada por tests que nos permiten establecer valoraciones comparativas, y también por otras herramientas centradas más en el mundo del renderizado y la creación de contenidos.

Estamos listos para compartir con vosotros un análisis completo de todos y cada uno de los resultados que hemos obtenido, así que allá vamos.

Rendimiento en CPU-Z

El Intel Core i9-13900H que monta el ASUS Zenbook 14X OLED está limitado a nivel de TDP, de eso no hay ninguna duda, y es normal ya que está montado en un equipo de tan solo 1,56 kilogramos que además cuenta con un sistema de refrigeración muy ajustado. A pesar de todo, es capaz de trabajar cerca de los 58 vatios y consigue un resultado muy bueno en CPU-Z a pesar de esas limitaciones, tanto en monohilo como en multihilo.

Rendimiento en Cinebench R23

Los buenos resultados en CPU-Z me hacían ser optimista con la prueba de Cinebench R23, y como podéis ver en las imágenes adjuntas no me equivocaba. En monohilo el Intel Core i9-13900H consigue un resultado muy bueno y demuestra un salto generacional claro incluso a pesar de sus limitaciones de TDP. En multihilo se acerca a un chip de 16 núcleos y 32 hilos de escritorio, un dato que confirma que este procesador es capaz de ofrecer un alto rendimiento incluso con tareas que requieran de un alto paralelizado.

Rendimiento en Blender

En la prueba de renderizado de Blender tenemos un resultado bastante discreto, pero es totalmente normal teniendo en cuenta que la GeForce RTX 3050 Mobile que monta el ASUS Zenbook 14X OLED está limitada a 45 vatios, aunque normalmente se mueve en la franja de los 35 vatios, y tiene además un bus de memoria de solo 64 bits, algo que al final acaba limitando su potencia bruta.

No podemos esperar que un componente de bajo consumo diseñado para equipos ultraligeros ofrezca un alto nivel de rendimiento, simple y llanamente porque no podemos pedirle peras al olmo. Dicho esto, y teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, podemos concluir que la GeForce RTX 3050 Mobile cumple de forma aceptable en Blender.

Rendimiento en V-Ray

En la prueba CPU de V-ray tenemos un resultado muy bueno a nivel de CPU, ya que el Intel Core i9-13900H consigue 10.688 puntos, y queda solo un poco por debajo de otras implementaciones en equipos más grandes donde el procesador goza de un mayor TDP.

A nivel GPU el rendimiento en modo CUDA es, de nuevo, bastante discreto y confirma que estamos ante una tarjeta gráfica que está fuertemente limitada. Con todo, está claro que es mucho más potente que cualquier integrada, y que con ella podemos disfrutar de todas las ventajas del ecosistema NVIDIA Studio, y de la aceleración por hardware de trazado de rayos y de IA. Fijaos que, en el modo RTX, el rendimiento mejora sustancialmente.

Rendimiento en 3D Mark CPU

La puntuación general que conseguimos en 3DMark CPU es también muy buena, y de nuevo confirma lo que os he dicho anteriormente, que la implementación que ha hecho ASUS de este procesador en el Zenbook 14X OLED ha sido excelente, porque ha logrado equilibrar los valores de temperatura, consumo y rendimiento en un chasis de sólo 1,69 centímetros de grosor, y utilizando únicamente un ventilador.

En monohilo ha conseguido una puntuación de 955, lo que lo sitúa a las puertas de los 1.000 puntos, un dato muy positivo teniendo en cuenta todo lo que ya hemos dicho sobre sus limitaciones térmicas y a nivel de TDP. Los valores que registra en las pruebas con dos, cuatro, ocho, dieciséis y con el máximo de hilos posible son también muy positivos, porque solo quedan un poco por debajo de los resultados que obtendríamos con un Intel Core i9-13900H con mayor TDP, como vimos en el análisis del ASUS ROG Zephyrus M16 2023 que os he dejado al principio del artículo.

Tras esta valoración general, vamos a terminar echando un vistazo a las frecuencias de trabajo y a las temperaturas que ha registrado el Intel Core i9-13900H en cada una de las pruebas que integra 3DMark CPU.

Con un hilo activo la frecuencia de trabajo se mantiene bastante estable en 4,48 GHz, y la temperatura fluctúa bastante como consecuencia del modo turbo, pero alcanza un pico de 86,97 grados C.

la frecuencia de trabajo se mantiene bastante estable en 4,48 GHz, y la temperatura fluctúa bastante como consecuencia del modo turbo, pero alcanza un pico de 86,97 grados C. Con dos hilos activos la frecuencia es estable a 5.087,56 MHz, y la temperatura se mantiene también relativamente estable en torno a los 88 grados.

la frecuencia es estable a 5.087,56 MHz, y la temperatura se mantiene también relativamente estable en torno a los 88 grados. Con cuatro hilos activos se produce una caída de la frecuencia de trabajo, que oscila notablemente y registra máximos de 4,48 GHz y mínimos de 4,18 GHz. Las temperaturas tocan techo en los 91,93 grados C.

se produce una caída de la frecuencia de trabajo, que oscila notablemente y registra máximos de 4,48 GHz y mínimos de 4,18 GHz. Las temperaturas tocan techo en los 91,93 grados C. Con ocho hilos activos tenemos una nueva caída de frecuencias para evitar que las temperaturas se disparen. El pico máximo se acerca a los 4 GHz, pero la media estable es de 3,89 GHz. La temperatura alcanza los 91,93 grados C.

tenemos una nueva caída de frecuencias para evitar que las temperaturas se disparen. El pico máximo se acerca a los 4 GHz, pero la media estable es de 3,89 GHz. La temperatura alcanza los 91,93 grados C. Con 16 hilos activos nos encontramos ya ante una prueba que lleva al procesador casi al límite, y esto se deja notar ya que sus frecuencias fluctúan mucho y en el mejor de los casos alcanzan los 4 GHz, pero normalmente se mueven en la franja de los 3,8 GHz. Como podemos ver la temperatura es de 92 grados C.

nos encontramos ya ante una prueba que lleva al procesador casi al límite, y esto se deja notar ya que sus frecuencias fluctúan mucho y en el mejor de los casos alcanzan los 4 GHz, pero normalmente se mueven en la franja de los 3,8 GHz. Como podemos ver la temperatura es de 92 grados C. Con todos los hilos activos modalidad más exigente de esta prueba, que utiliza todos los hilos del Intel Core i9-13900H. Como podemos ver la frecuencia es relativamente estable en la franja de los 3,88 GHz, y la temperatura se mantiene relativamente estable en los 89 grados C, aunque llega a superar los 90 grados C.

Rendimiento en PassMark

Esta prueba de rendimiento nos permite establecer comparativas directas de una manera sencilla y rápida, y resulta bastante ilustrativa para hacernos una idea del rendimiento aproximado de un equipo. El ASUS Zenbook 14X OLED consigue un rendimiento muy bueno en la prueba CPU, y también rinde muy bien en la prueba de memoria.

Los resultados de la prueba SSD tampoco desentonan, y el rendimiento en 3D está muy por encima de lo que podríamos encontrarnos en cualquier ultraligero sin gráfica dedicada. El mal rendimiento en 2D resulta imposible de explicar, así que creo que es un simple bug de la prueba, aunque afecta a la puntuación de forma injusta y es importante destacarlo, ya que en una situación normal habría superado claramente los 5.000 puntos y se habría colocado en un nivel superior. Por eso es tan importante explicar y analizar individualmente las pruebas, y no limitarse a pegar los resultados.

Rendimiento en CrystalDisk Mark

Terminamos con todo un clásico, una prueba que nos sirve para medir el rendimiento de la unidad de almacenamiento que trae el ASUS Zenbook 14X OLED. No es el SSD más rápido que nos hemos encontrado en un ultraportátil, alcanza un umbral que podemos considerar como suficiente para disfrutar de un nivel de rendimiento óptimo, y las temperaturas en las que se mueve la unidad son muy buenas.

Rendimiento del ASUS Zenbook 14X OLED en juegos

El ASUS Zenbook 14X OLED no es un equipo pensado para jugar, pero he querido incluir algunas pruebas para que veáis cómo puede marcar la diferencia una tarjeta gráfica dedicada en un ultraportátil, incluso aunque esta se vea fuertemente limitada por el TGP y por el bus de memoria.

He utilizado diferentes resoluciones y ajustes para daros una visión más amplia, ya que al final la resolución nativa del ASUS Zenbook 14X OLED es muy alta para la GeForce RTX 3050 Mobile, y porque sus 4 GB de memoria gráfica no siempre eran suficientes para mover todos los títulos de esta comparativa.

Empezamos por todo lo alto para llevar esa GeForce RTX 3050 Mobile al máximo, y el resultado es el que esperaba. Cyberpunk 2077 en 1800 con calidad ultra y trazado de rayos es totalmente inviable en dicha tarjeta gráfica, y lo mismo sucede si intentamos moverlo con dicha resolución y calidad gráfica desactivando el trazado de rayos. El máximo de 17 FPS no es suficiente para disfrutar de una experiencia jugable.

En Dying Light 2 con trazado de rayos el rendimiento es mucho más alto que en Cyberpunk 2077, pero sigue sin ser lo bastante bueno como para poder jugarlo en condiciones aceptables. Creo que en este caso la diferencia está en que este título es menos exigente con la cantidad total de memoria gráfica necesaria, no encuentro otra explicación, ya que el trazado de rayos que aplica también es muy exigente.

Sin trazado de rayos la cosa cambia, y la experiencia está muy cerca de ser jugable en 1800p con calidad ultra y DLSS2 en modo rendimiento. Esos 28 FPS implican que podremos jugar a Dying Light 2 de forma fluida en 1200p, sobre todo si ajustamos el nivel de calidad gráfica y mantenemos el DLSS2 activado.

Con Ghostwire Tokyo nos encontramos con un escenario similar. No podemos llegar a 30 FPS en 1800p con trazado de rayos activo y DLSS2 en modo rendimiento, pero que una tarjeta gráfica como la GeForce RTX 3050 Mobile, con su bus de 64 bits y sus 4 GB de memoria gráfica, sea capaz de conseguir 22 FPS con esa configuración es toda una proeza.

Sin trazado de rayos Ghostwire Tokyo es perfectamente jugable en 1800 con calidad ultra y DLSS2 en modo rendimiento, aunque en ciertas ocasiones se siguen produciendo caídas que están asociadas a los 4 GB de memoria gráfica. No es grave, y el juego es perfectamente jugable con esa configuración.

Red Dead Redemption 2 tiene establecida una limitación de ajustes por memoria gráfica, así que lo he probado directamente en 1200p con calidad media-baja y texturas en alto, ocupando unos 3 GB de memoria gráfica en total. Con esos ajustes el juego es perfectamente jugable incluso en nativo, aunque el DLSS2 nos puede ayudar a conseguir un extra de rendimiento que nos mantendrá por encima de los 40 FPS.

Si bajamos dos peldaños y utilizamos resolución 1200p, reducimos la calidad gráfica a niveles medios y activamos el DLSS2 en modo rendimiento podemos jugar sin problemas, y con total fluidez, a cualquier título actual con la GeForce RTX 3050 Mobile.

Os puedo confirmar que el trazado de rayos tiene un impacto enorme en la GeForce RTX 3050 Mobile, tanto que ni siquiera utilizar el nivel de calidad medio y el trazado de rayos en híbrido nos permite conseguir una experiencia realmente fluida en Metro Exodus Enhanced Edition.

Esto se explica por dos grandes claves, sus 4 GB de memoria gráfica, que se quedan cortos por el aumento del consumo de memoria que representa el trazado de rayos, y su bus de 64 bits, que reduce en gran medida el ancho de banda disponible, y esto hace que las comunicaciones GPU-VRAM sean más lentas.

Podemos jugar en 1800p con calidad alta o incluso ultra a aquellos títulos que no son excesivamente exigentes, y que no se vean limitados por los 4 GB de memoria gráfica que monta la GeForce RTX 3050 Mobile, siempre que recurramos al DLSS 2. Ghostwire Tokyo sin trazado de rayos es un buen ejemplo, como pudimos ver en las gráficas adjuntas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos esos 4 GB nos van a limitar mucho con esa resolución, tanto que algunos títulos ni siquiera llegaron a funcionar como podéis ver en los indicadores de rendimiento que muestran un cero, incluso activando el DLSS. Para disfrutar de una buena fluidez lo ideal es movernos en 1200p y ajustar el nivel de calidad gráfica en función de cada título en concreto. Ese es el nivel máximo en el que la GeForce RTX 3050 Mobile se mueve con cierta comodidad.

Al final es totalmente comprensible, y entra dentro de lo que esperaba, porque aunque esta tarjeta gráfica suma 2.560 shaders se ve limitada por su bus de 64 bits y por sus 4 GB de memoria gráfica, una configuración que desde el principio apunta a resoluciones 1080p y 1200p en juegos.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

El ASUS Zenbook 14X OLED es un ultraportátil muy ligero y delgado, y por tanto no tiene espacio suficiente para montar un sistema de refrigeración de alto rendimiento. Por ello, ASUS ha tenido que cuidar al máximo el diseño de dicho sistema, y también ha afinado con sumo cuidado los consumos máximos de los componentes clave del equipo.

Os puedo confirmar que la GeForce RTX 3050 Mobile nunca llegó a alcanzar, en mis pruebas, el valor de TGP máximo de 45 vatios que indica en el panel de control de NVIDIA. Por su parte, el Intel Core i9-13900H se movía en la franja de los 58 vatios bajo la prueba multihilo de Cinebench R23, según los datos de HWiNFO64.

A pesar de lo ajustadas que son esas cifras el rendimiento que es capaz de ofrecer el ASUS Zenbook 14X OLED es realmente bueno, y las temperaturas siempre se han movido en valores seguros, como podemos ver en las gráficas adjuntas. La GPU nunca superó los 70 grados (límite térmico de 75 grados), y la CPU tuvo un pico de 93 grados, pero se mantuvo estable con medias de 78 grados en juegos.

En cuanto al escalado de frecuencias, la GPU cuenta con un modo turbo que, como habréis podido imaginar, es altamente variable, ya que escala en función del TGP, y en mis pruebas he registrado valores que oscilaban entre los 25 y los 38 vatios.

Esto complica hacer mediciones totalmente precisas y fiables, porque al final cada escenario varía notablemente en función de algo tan simple como la temperatura ambiente, cosa que he podido constatar al ver que la GeForce RTX 3050 Mobile utilizada en este equipo tiene un límite térmico de 75 grados C. Con todo, he podido hacer una recopilación partiendo de los datos que he obtenido de todos los juegos utilizados:

Mínimo en juegos: 1.222 MHz.

Media estable en juegos: 1.387 MHz.

Media más alta estable en juegos: 1.410 MHz.

Pico máximo en juegos: 1.477 MHz.

Por lo que respecta a la autonomía, el ASUS Zenbook 14X OLED es capaz de ofrecer casi 10 horas de uso continuado por cada carga de batería, siempre que reduzcamos el brillo de la pantalla al 10%, que desactivemos la retroiluminación del teclado, que utilicemos el modo de ahorro de energía y que no realicemos tareas demasiado exigentes.

Notas finales: un ultraportátil equilibrado y flexible

El ASUS Zenbook 14X OLED que hemos probado es un equipo muy interesante y muy recomendable, porque aúna todos los valores clave de un ultraportátil (movilidad y autonomía) con un nivel de rendimiento propio de equipos mucho más pesados, y sin renunciar a un acabado premium, una alta calidad de construcción, un diseño elegante y totalmente atemporal y un conjunto de prestaciones tan cuidado que no hay nada que desentone si hacemos una valoración en conjunto.

Como ultraportátil para trabajar y estudiar el ASUS Zenbook 14X OLED ofrece un valor sobresaliente, no solo por su buen rendimiento (es un equipo muy potente dentro de su categoría), sino también porque tiene un teclado realmente cómodo que permite escribir a buen ritmo minimizando la tasa de error, gracias a su buena respuesta y a su recorrido por pulsación, y porque cuenta además con una almohadilla táctil que responde de maravilla. La tecnología NumberPad 2.0 es, como ya dije anteriormente, la guinda al pastel.

La calidad de la pantalla es otro de los puntos fuertes de este equipo, tanto por nitidez como por profundidad y representación de los diferentes espacios de colores. De lo mejor que he podido probar en un ultraportátil, y no se ve limitada por una gráfica integrada, ya que este modelo cuenta con una GeForce RTX 3050 Mobile, una tarjeta gráfica que marca una diferencia importante y que nos permitirá trabajar con numerosas aplicaciones profesionales e incluso jugar a títulos actuales, sin tener que comprometer por ello el peso, y tampoco la autonomía ni las temperaturas de trabajo.

Si buscas un ultraportátil que pese menos de 1,6 kilogramos, que te permita unificar trabajo y ocio y que no te obligue a renunciar a nada el ASUS Zenbook 14X OLED es, sin duda, una de las opciones más interesantes que vas a encontrar ahora mismo en el mercado. La configuración que monta esta versión con GeForce RTX 3050 Mobile es muy versátil, y su uso se alterna con una GPU integrada de Intel para maximizar la autonomía cuando es necesario.