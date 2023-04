Firefox 112 llega con un importante añadido para los usuarios de Ubuntu

Firefox 112 ha sido publicado recientemente como la nueva versión del navegador web de Mozilla, que en esta ocasión llega con la posibilidad de mostrar contraseñas haciendo clic con el botón secundario del ratón, un importante añadido para los usuarios de Ubuntu y la posibilidad de restaurar una sesión con un atajo de teclado.

El tema de la muestra de las contraseñas con el botón secundario del ratón no es algo que requiera de mucha explicación, así que pasamos a centrarnos en el añadido para los usuarios de Ubuntu, que ahora podrán importar los datos de navegación desde la compilación de Chromium en formato Snap. Recordamos que Canonical, compañía responsable de Ubuntu, decidió hace un tiempo suministrar Firefox en su propio formato de paquetería universal, Snap. Aquello no gustó a muchos y no fueron pocos los usuarios de la distribución Linux que han mostrado su desacuerdo, pero Canonical no ha dado marcha atrás, más viendo que Mozilla participa en el desarrollo.

El aislamiento que proporcionan formatos de paquete universales como Snap y Flatpak son un obstáculo añadido cuando se trata de integrar las aplicaciones en el sistema o que las aplicaciones interaccionen entre sí. Por otro lado, y aunque entre los usuarios de Windows y macOS no está muy extendido, el uso de Chromium en su formato original sí es común entre los usuarios de Linux, así que este pequeño añadido tiene más valor del que aparenta.

Cambiando hacia terrenos más generales, en Firefox 112 es posible cerrar pestañas haciendo clic con el botón central del ratón sobre los elementos de la lista que está disponible a la derecha de la barra de pestañas. Por otro lado, el atajo de teclado Ctrl+Shift+T (Windows y Linux) o Cmd+Shift+T (macOS), que permite abrir pestañas recientemente cerradas, es capaz de también de restaurar las sesiones que estuvieron activas en dichas pestañas.

Con el fin de mejorar la protección frente al rastreo cruzado entre sitios web, lista de parámetros de seguimiento conocidos que se eliminan de la URL ha sido ampliada para todos los usuarios que hacen uso de la Protección Antirrastreo Mejorada de Firefox en modo estricto. La API U2F de JavaScript, que se encontraba marcada como obsoleta, está ahora inhabilitada por defecto, aunque puede ser restituida mediante la preferencia security.webauth.u2f preference .

Para los usuarios de Windows se ha habilitado la superposición de vídeo renderizado por software sobre las gráficas de Intel, lo permite mejorar la calidad de la reducción de la escalada de los vídeos y reduce el uso de la GPU.

Los detalles sobre Mozilla Firefox 112 están disponibles en las notas de lanzamiento, mientras que la aplicación puede ser obtenida para Windows, macOS y Linux desde la correspondiente sección de descargas. En caso de tenerla instalada, su actualización puede ser forzada siguiendo la ruta Menú principal > Ayuda > “Acerca de Firefox”, aunque en el caso de Linux lo lógico es esperar que llegue a través de los repositorios de la distribución, Snap y/o Flathub (Flatpak). En Android lo suyo es que sea suministrado mediante la Play Store de Google.