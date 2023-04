Google empieza a desplegar el archivo automático de las aplicaciones en Android

La gestión de las aplicaciones es uno de los aspectos en los que más se está centrando Google cuando se trata del desarrollo de Android, su archiconocido sistema operativo que destaca por su presencia en los móviles. El gigante del buscador ha empezado a desplegar una característica que, una vez activada y si ha llegado al usuario, permite archivar de forma automática las aplicaciones que no están siendo utilizadas, haciendo que de esa manera se ahorre espacio de almacenamiento.

El proceso de archivo automático es un mecanismo de desinstalación, el cual según Google es capaz de reducir el espacio ocupado por las aplicaciones menos usadas hasta en un 60% aproximadamente. Eso sí, en caso de que una aplicación sea “archivada”, no sería eliminada totalmente del dispositivo, ya que los datos del usuario sí permanecerían en el almacenamiento por si este decide reactivarla.

Las aplicaciones archivadas pueden ser distinguidas con un icono de una nube trasparente que aparece superpuesto al de la aplicación. Si el usuario pulsa sobre el icono de una aplicación archivada, esta se restaurará siempre y cuando siga presente en la Google Play, así que está por ver si la compañía de Mountain View decide llevar esta característica a las tiendas de terceros. Por otro lado, Google ha avisado que solo está soportada, al menos de momento, por las aplicaciones que están publicadas en el formato Android App Bundle y que las aplicaciones que soportan su archivo no aparecerán con tanta frecuencia en las sugerencias de desinstalación.

No hace falta ser un genio para adivinar que el archivo automático de aplicaciones es útil principalmente en dispositivos que no andan especialmente sobrados de almacenamiento, sobre todo aquellos que no permiten expandirlo mediante microSD. En estos momentos es algo que el usuario deberá de activar de forma manual si quiere hacer uso de ello (y eso si le ha llegado). Una vez activada, la característica procederá a archivar las aplicaciones que no son usadas. También se sugerirá su activación en caso de que se intente instalar una aplicación en un dispositivo que no tiene una cantidad de espacio suficiente.

Como ya hemos dicho al principio, Google intenta mejorar la gestión de las aplicaciones en Android, y no solo de las proceden de la Play Store. Además del archivo automático de las aplicaciones, están la sincronización automática de las aplicaciones entre dispositivos, la mejora del funcionamiento de las aplicaciones de terceros y el impulso de Android App Bundle (AAB) para sustituir a los tradicionales APK incluso más allá de los móviles, ya que las aplicaciones empaquetadas en formato AAB ocupan de media un 20% menos que las distribuidas en formato APK.