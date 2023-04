Stardew Valley tendrá una nueva actualización

La historia de amor de Eric Barone, más conocido como ConcernedApe, con Stardew Valley, es digna de mención, aunque también es claramente comprensible, dado el enorme éxito cosechado por su primer, y hasta ahora único, juego. Recordemos que, tras haber jugado a muchos «simuladores» de granjas, tomó la decisión de crear un juego que contara con todo aquello que había echado de menos en dichos títulos, así como con otros elementos comunes a los mismos, y también otros de exploración, combate y aventura, para los que se inspiró en Terraria, Minecraft y The Legend of Zelda, entre otros.

Inició su desarrollo en 2012 como diseñador único, asumiendo la programación, pero también el diseño de las imágenes, las animaciones, los guiones, la banda sonora… en fin, que el 100% del juego es obra suya. Tras cuatro años de trabajo (10 horas al día, siete días a la semana, durante cuatro años y medio), lanzó una primera versión del mismo en 2016. Ésta obtuvo grandes valoraciones de crítica y público, lo que incentivó a Barone a seguir trabajando en el mismo durante varios años más.

En teoría, el desarrollo de Stardew Valley llegó a su fin con el lanzamiento de la actualización 1.5, una de las más ambiciosas de la historia del juego y, al igual que todas las anteriores, gratuita para quienes ya poseían el juego. Dada la gran cantidad de novedades que incluía, podría haberla distribuido como un DLC de pago, pero eso habría ido en contra de su filosofía y la relación de amor que tiene con el juego y con sus jugadores. No obstante, a principios de este año nos llevamos una gran noticia, al saber que dicha actualización llegaba también a Android e iOS.

There is going to be a Stardew 1.6 update. It’s mostly changes for modders (which will make it easier & more powerful to mod). But there is also new game content, albeit much less than 1.5. I’m taking a break from Haunted Chocolatier to work on this at the moment. Then back to HC

