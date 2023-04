Cult of the Lamb confirma una enorme actualización gratuita

Cult of the Lamb fue, sin duda, una de la sorpresas más agradables que nos deparó el mundo de los juegos el pasado 2022. Anunciado en la Gamescom 2021 y lanzado al mercado el verano pasado, no dudamos en probarlo una vez que estaba disponible, solo para confirmar que el título firmado por Massive Monster y sumado al catálogo de Devolver Digital era una propuesta tan divertida y adorable como ya prometía desde su primer avance.

Así, pese a no tratarse de un triple A, lo cierto es que desde sus primeros días empezó a cobrar bastante notoriedad, que a su vez se tradujo en una enorme cantidad de críticas tremendamente positivas, tanto por parte de los profesionales como del público. Si revisamos su página en Steam, veremos que el conjunto de las últimas críticas son, según el baremo habitual de la tienda de Valve, extremadamente positivas. En cuanto al histórico, es decir, al total de las críticas obtenidas por el juego, Steam las valora como muy positivas.

Hay razones más que sobradas para ello. En mi caso, aunque no he podido dedicarle tanto tiempo como me habría gustado, el sabor de boca que me ha dejado en las algo menos de cuatro horas que lo he jugado coincide con el de las críticas recientes del juego, ya que es extremadamente positivo. Se nota que los desarrolladores han tratado este juego con mucho mimo en todos los aspectos, procurando que todos y cada uno de sus elementos estén a la altura.

Uno nunca sabe si estas cosas se afirman sinceramente o si son un ejercicio de humildad, pero Massive Monster y Devolver Digital se han mostrado sorprendidos y muy felices, lógicamente, por el éxito logrado, y como respuesta al mismo, según podemos ver en su página de Steam, Cult of the Lamb recibirá una enorme actualización, totalmente gratuita, el próximo 24 de abril. Este es el contenido de la misma, según el desarrollador:

Nueva historia posterior al juego

Combate más profundo con Reliquias y Ataques Pesados

Jefes y enemigos renovados

Carreras de desafío, Boss Rush y Permadeath

Nuevas misiones, sistemas de progresión y secretos.

Gestión de culto mejorada

Modo foto

Opciones de accesibilidad añadidas

Como puedes ver, hablamos de una actualización que sumará nuevo contenido al juego, tanto a la parte del mismo que ya podemos jugar en la versión original, como una ampliación de la trama que extenderá el recorrido de la misma. También encontramos nuevos modos de juegos, misiones y mejoras, por lo que parece que quienes ya lo han terminado en su versión inicial podrán volver a disfrutarlo durante unas cuantas horas más.

Actualizaciones como ésta suelen tener, por norma general, el formato de DLC de pago, por lo que sorprende y alegra mucho que Relics of the Old Faith, que es el nombre de esta primera actualización de Cult of the Lamb, sea totalmente gratuita. Parece poco probable que así sea, pero sería sensacional que desarrolladores y distribuidoras tomaran ejemplo de casos como éste, o como el de Stardew Vallew, del que hablábamos ayer mismo.