La VPN de Google One ya está disponible para todos los suscriptores. El gigante de Internet mejora así su oferta de entrada para todos los usuarios de su plan de pago, uno con el que ampliar el espacio de almacenamiento de su nube de servicios para el mercado de consumo, el cual potencia con añadidos tan interesantes a priori como el que nos ocupa.

En contexto: cualquiera puede crear una cuenta gratuita de Google, con la cual recibirá 15 GB de espacio de almacenamiento en la nube repartidos entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. ¿Y si necesitas más? Entonces es cuando contratas algunos de los planes de Google One: del básico de 100 GB por 1,99 al mes o 19,99 al año (dólares, euros), hasta el tope con 30 TB y todo lo que hay por en medio.

Además de la ampliación del almacenamiento, Google intenta hacer más atractiva la suscripción de Google One con diferentes extras: asistencia técnica, más opciones en las copias de seguridad de Android, descuentos ocasionales en la Play Store, acceso a funciones exclusivas en sus productos (por ejemplo, el borrador mágico de Google Fotos)… Las ventajas van variando (por ejemplo, antes ofrecían tres meses gratis de Google Stadia).

En efecto, la VPN de Google es unos de los extras que la compañía pone a disposición de los suscriptores de Google One. El servicio, que como sabes consiste en crear una conexión a Internet que se superpone a la propia del sistema, creando una suerte de conexión cifrada que enmascara la IP del usuario de puerta afuera para mayor seguridad y privacidad, entre otras cosas.

La VPN de Google se estrenó en Android a finales de 2020, algo más de un año después llegó a iOS y más tarde hizo lo propio con Windows y Mac. Con un pero: solo los suscriptores de los planes Premium de Google One (a partir de 2 TB) la tenían a su alcance. Hasta ahora, y es que la VPN de Google ya puede ser usada por todos los suscriptores de Google One, sin importar su plan. Ergo, tienes uns VPN por 1,99 al mes o 19,99 al año (dólares / euros).

Lo que te estarás preguntando es si vale la pena, porque vales, vale muy poco económicamente hablando. Y la respuesta es: depende. Depende de lo que busques. Al igual que con otros servicios, la VPN de Google te garantiza una experiencia estable y rápida, así como la ocultación de tu IP para todas las conexiones salientes, incluido tu proveedor de Internet. A diferencia de otros servicios, la VPN de Google no te permite elegir localización, por lo que puedes irte olvidando de trampear.

Luego está el elefante en la habitación, dado que uno de los principales motivos para usar una VPN es proteger la privacidad y ya sabemos que privacidad y Google no son sinónimos, precisamente. De acuerdo a la información oficial, «Google nunca usará la conexión VPN para registrar, vender ni hacer un seguimiento de tu actividad de navegación«. Pero hay que creérselo, claro. Lo cierto es que se trata de software de código abierto, aunque lo que usa el usuario es un precompilado.

Sea como fuere, si eres usuario de Google y, más aún, suscriptor de Google One, lo más probable es que ya uses servicios suyos como Gmail, Google Drive, Google Fotos, Google Maps, etc., lo cual significa que la compañía no necesita rastrearte para sacarte la información, porque ya la tiene. Usar la VPN de Google puede ser, de este modo, una contradicción de lo más conveniente.

Si te interesa probarla, puedes descargar la VPN de Google para Windows y Mac, mientras que para Android e iOS la encontrarás integrada en las opciones de las mismas apps de Google One. Ten en cuenta, eso sí, que aun cuando es recomendable el uso de una VPN por las ventajas de privacidad y seguridad que proporciona, no todo es positivo y la velocidad de la conexión se reducirá sensiblemente.