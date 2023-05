Celebra el Día de Harry Potter zambulléndote en los libros, las películas y los juegos

El tema es muy friki, sin duda, y es que hoy se celebra el Día de Harry Potter, una festividad de lo más sui géneris -y nada oficial, se entiende- que interesará solo a los más acérrimos seguidores del mundo mágico de J. K. Rowling. Pero aquí estamos para recordártelo por si tú eres uno de ellos.

¿Por qué hoy, te preguntas? No eres tan fan, entonces… Pues se ve que tal día como hoy, un 2 de mayo, fue cuando se dio la Batalla de Hogwarts, la culminación de la llamada Segunda Guerra Mágica, en la que el bueno de Potter derrotó finalmente al malo de Voldemort (no le busques el sentido, porque el jueves se celebra el Día de Star Wars, el más popular ‘May the 4th’).

Total, que es el Día de Harry Potter y, si te apetece celebrarlo como corresponde, te echamos una manita para que no te pierdas buscando cómo hacerlo.

Los libros (y los audiolibros)

Para celebrar el Día de Harry Potter en condiciones lo suyo sería comenzar por recomendar los libros, y aunque en un día da tiempo a poco, se antoja como un día ideal para ello. ¿Eres usuario de Amazon Prime y además tienes un Kindle? Entonces comienza con esta edición de Harry Potter y la piedra filosofal totalmente gratis.

¿Te sabe a poco? En Amazon encontrarás también la serie al completo en múltiples ediciones, aunque si se trata de leer y disfrutar, casi cualquiera te vale. La más apañada y asequible la tienes en este Pack Harry Potter – La serie completa, disponible el versión Kindle y en libro de bolsillo. Por si acaso, te recuerdo que ahí están los siete libros de Harry Potter:

Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter y la cámara secreta

Harry Potter y el prisionero de Azkabán

Harry Potter y el cáliz de fuego

Harry Potter y la Orden del Fénix

Harry Potter y el misterio del príncipe

Harry Potter y las reliquias de la muerte

Claro que si ya tienes los libros y además eres todo un sibarita, no vas a encontrar edición más alucinante que las publicadas por MinaLima, a pesar de que en castellano solo han salido los dos primeros, Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta.

Si, por el motivo que sea, prefieres disfrutar de las aventuras de Harry Potter en formato audiolibro, puedes comprarlos… en el mismo Amazon, o en otros sitios; pero te sale más barato tirar de Audible, sobre todo si te los quieres escuchar del tirón, aprovechando que el primer mes es gratis.

Las películas

Una forma más inmediata de zambullirte en la historia de Harry Potter es, por supuesto, las películas, con las que te puedes pegar un atracón de cuidado… Pero cuidado, valga la redundancia, porque te puedes quedar en el sitio, en el mal sentido: casi 20 horas te costará tragarte las ocho películas de las que se compone la serie (a diferencia de las novelas, Harry Potter y las reliquias de la muerte se dividió en dos películas).

Aquí tienes la colección completa de Harry Potter en su edición 4K más equilibrada, aunque si te conformas con una resolución, también está en Blu-ray y DVD. Si quieres una edición más presentable, tienes las películas sueltas, a elegir en los mismos formatos y con variaciones aproximadas en su precio: DVD (€9,95), Blu-ray (€11,70) o 4K (€19,95):

Ahora bien, no necesitas gastarte tanto para disfrutar de la colección completa de Harry Potter, que encontrarás disponible para compra o alquiler en formato digital en diferentes sitios. Siendo honestos, sin embargo, ni siquiera hace falta tanto, cuando tienes Harry Potter por entero en streaming. En concreto, está en Movistar+ y, mejor todavía, en HBO Max.

En HBO Max podrás ver las ocho películas, Harry Potter, 20º Aniversario: Regreso a Hogwarts, la trilogía de Animales fantásticos (Y dónde encontrarlos, Los crímenes de Grindelwald, Los secretos de Dumbledore), el documental Animales fantásticos: Una historia natural y el concurso Harry Potter: El Torno de las Casas de Hogwarts. O sea, el paquete completo.

Los juegos

Por supuesto, no podía faltar la experiencia lúdica por excelencia, aunque en este caso se queda un poco coja la selección de títulos por lo obvio: desde el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal en 2001, cada película estuvo acompañada por su propio juego, el cual se lanzó para la plataforma -léase consola, pero también PC- que estuviera vigente en la época. Y ha llovido mucho en este tiempo.

Así, no es sencillo recopilar los juegos de Harry Potter en orden y para todas las plataformas para las que salieron. Confórmate, pues, con estos tres títulos que sí están disponibles para plataformas actuales. Comenzando, como es de rigor, por una de las sensaciones del año, el pelotazo de Hogwarts Legacy.

Puedes encontrar diferentes ediciones de Hogwarts Legacy según como lo prefieras:

Ya que estamos en el Día de Harry Potter y sobre el personaje y sus aventuras han girado todos los productos a excepción del anterior, a falta de los juegos clásicos, LEGO Harry Potter es una simpática y plausible apuesta, que de nuevo puedes encontrar en diferentes ediciones y formatos.

Para PC:

–LEGO Harry Potter Years 1-4 para PC al 78% de descuento (Clave Steam)

–LEGO Harry Potter Years 5-7 para PC al 78% de descuento (Clave Steam)

Para PlayStation (PS4 y PS5):

Para Xbox (One y Series S/X)

Para Nintendo Switch:

Y para terminar, porque de seguir podríamos añadir mil y una cosas, habida cuenta del impacto cultural que el mundo mágico ha tenido en nuestra sociedad y de los mil y un productos de merchandising que se pueden encontrar en todos lados, un juego para móviles con toda la esencia de Harry Potter, pero para muggles, un puzle a lo Candy Crush con bastante que rascar. Lo tienes para Android e iOS:

¡Feliz Día de Harry Potter!