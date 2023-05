La sincronización entre Windows 11 y iPhone ya está disponible

Seguramente lo recordarás, hace unas semanas te contamos que la conexión entre Windows 11 y los iPhone estaba cerca de mejorar de manera sustancial. Desde hace ya mucho tiempo, Phone Link (Enlace Móvil en las versiones en español) ha ofrecido un enorme grado de conectividad entre Windows (tanto 10 como 11) y dispositivos Android, algo que ya existía anteriormente con la aplicación «Tu Teléfono», génesis de la actual Enlace Móvil, y que era añorado por los muchos usuarios que emplean un iPhone y un PC con el sistema operativo de Microsoft.

Ya te contamos, eso sí, que el grado de conectividad que ofrece esta nueva y mejorada compatibilidad con iOS no llega, al menos de momento, al nivel que sí que ofrece la conexión entre Windows 11 y Android a través de Phone Link, si bien en este punto es importante tener en cuenta que dicha limitación no es achacable a Microsoft, sino a las estrictas políticas con las que Apple rige el funcionamiento de sus dispositivos y sistemas operativos. Así, será necesario que los de Cupertino decidan abrir un poco más la mano para que se pueda producir dicha paridad, aunque esto, al menos a día de hoy, no parece especialmente probable.

Sea como fuere, dicho anuncio marcó el inicio del despliegue de esta nueva funcionalidad para Phone Link, sin que Microsoft informara de una manera precisa sobre los plazos del mismo, aunque sí que afirmó que se completaría a mitades de mayo, y si llegaría antes a unos usuarios que a otros, en función de la versión de Windows 11 empleada, su ubicación geográfica, simple cuestión de azar, etcétera. Esto, claro, ha dado lugar a que fueran bastantes los usuarios que estaban esperando a que el despliegue se completara o, al menos, de que llegara a sus sistemas.

🚨COOL, NEW FEATURE ALERT🚨 access your phone from your PC with Microsoft Phone Link! learn more: https://t.co/leOAsROEr1 — Windows (@Windows) May 15, 2023

Pues bien, buenas noticias para aquellos que estaban a la espera, ya que de manera extremadamente puntual, un tweet de los de Redmond nos confirma que el desplieue de la conectividad ampliada entre Windows 11 y iPhone a través de Phone Link se ha completado y que, por lo tanto, ya es posible establecer un vínculo más productivo entre la versión más actual del sistema operativo de Microsoft (al menos de momento esto no ha llegado a Windows 10) y cualquier modelo de iPhone actualizado a iOS 14 o una versión superior.

¿Y qué es lo que permite hacer esta conectividad ampliada entre iPhone y Windows 11 a través de Phone Link? Pues funciones de llamadas, mensajes y acceso a contactos, que vienen a complementar la integración de la aplicación Fotos de Windows 11 con iCloud que ya fue desplegada a finales del año pasado. No obstante, la función de mensajería está limitada por iOS y no permite el uso compartido de imágenes/videos ni la mensajería grupal.