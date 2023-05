Steam regala 90 minutos gratis en Dead Space, ¿Un nuevo método para probar juegos?

Steam ha iniciado una promoción por el que cualquier cliente puede probar gratis durante 90 minutos el juego Dead Space. ¿Es una promoción concreta solo para este título o Valve piensa en establecerlo en el futuro con carácter general para todo su catálogo como nuevo método de prueba de juegos?

Para quien no lo conozca, decir que hablamos del remake del juego de terror, acción y supervivencia en tercera persona lanzado en 2008 y que gustó mucho a crítica y público por su ambientación y sonido, sus referencias a grandes clásicos de la gran pantalla como Alien y los elementos tomados de otras series de juegos como Doom, Half-Life o Resident Evil.

Este año ha llegado su remake (con críticas bastante positivas) de la mano del estudio Motive. El juego se ha reconstruido completamente desde cero para ofrecer una experiencia más profunda e inmersiva, manteniendo esa atmósfera que en su día nos encantó. Pero no queríamos hablarte concretamente del juego sino de una promoción que han puesto en marcha en Steam.

¿Prueba de juegos gratis en Steam?

Hay que aclarar que el editor del juego es Electronic Arts y ofrece en su propia plataforma EA Play pruebas de juego con asignación de tiempo limitado que pueden llegar hasta las 10 horas, fines de semana gratuitos o distintos festivales de demostración. Es una estrategia que siguen otras plataformas.

Sin embargo, esta nueva función de prueba gratuita no está adjunta a ninguna promoción como esa y solo se necesita una cuenta Steam gratuita para participar. La página del juego muestra un práctico botón ‘Jugar ahora’ que instala la versión completa del juego como si el usuario lo hubiera comprado.

Una vez instalado, se puede jugar normalmente hasta el límite de los 90 minutos citados. Valve no ha anunciado ningún programa general de Game Trials para Steam, pero lo cierto es que podría ser un nuevo método para probar juegos antes de comprarlos en una estrategia para que editores y desarrolladores atraigan a un mayor número de jugadores.

No sé tú, pero personalmente me gusta probar antes de comprar. Los juegos están carísimos y los desengaños con títulos que no terminan de gustarte o los que se lanzan vergonzantemente mal acabados están a la orden día. La mayoría de plataformas de juegos digitales ofrecen reembolsos rápidos si el tiempo de juego es inferior a dos horas, pero poder contar con un método para probar fácilmente un nuevo juego sería una opción mucho más atractiva.

Desconocemos si Valve extenderá con carácter general esta fórmula o solo se trata de una promoción concreta con Dead Space. En todo caso no te pierdas esa hora y media de placer porque es un juego que merece la pena.