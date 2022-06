La venta de tabletas electrónicas se recuperó con fuerza en el binomio 2020-2021 coincidiendo con la necesidad de nueva infraestructura informática por los confinamientos a los que obligó la pandemia del COVID. Fue un gran respiro para la industria porque la caída desde máximos había sido en picado y llegó a acumular cinco años consecutivos de descensos.

Y es que los tablets se siguen enfrentando a otros segmentos muy poderosos. Los versátiles teléfonos móviles con tamaños de pantalla de hasta 7 pulgadas han canibalizado la gama baja y solo algunas series concretas han sido capaces de sobrevivir. En la gama alta, los tablets se han transformado en «2 en 1» y junto a los convertibles, ambos con funciones de portátil, pero manteniendo también las propias de tablets, son equipos muy atractivos para cualquier consumidor.

Aún así y aunque definitivamente los tablets no han conseguido «reemplazar a los PCs» como pronosticaron en su día algunos gurús, siguen siendo una gama de producto interesante para cualquier consumidor. Para ayudarte en la elección ponemos al día nuestra guía de compra con las características principales que deben ofrecer y una selección de modelos actualizados.

A valorar en la compra de tabletas electrónicas

Como sucede en la compra de cualquier producto electrónico hay algunos apartados concretos que conviene valorar para intentar acertar de pleno. Te los comentamos.

¿Tablet o 2 en 1?

La gran pregunta para empezar, aunque cuidado, no debes guiarte por el marketing. Un 2 en 1 no es cualquier tablet al que se le añade un lápiz óptico o un teclado. Es bastante más y debe tener la capacidad de reemplazar a un ordenador portátil (por tamaño, rendimiento, conectividad y software) a la vez que sigue ofreciendo funciones de tablet. Precisamente esta versatilidad para varios modos de uso es su mayor atractivo como sucede con los convertibles, pero si apuestas por ello debe ser un 2 en 1 de calidad con precio generalmente más caro que un simple tablet.

Objetivos y precios

Ten claro las tareas principales a la que vas a destinar el tablet para no llevarte desengaños después. Poco tiene que ver un modelo para ver series tumbado en el sofá que un modelo productivo para edición de imágenes u otro con el que vamos a reemplazar portátiles en movilidad o incluso en el escritorio. Márcate un presupuesto previo como en cualquier compra de producto. Lo bueno es que aquí hay oferta para cualquiera. Marcas asiáticas de gama blanca o modelos de Amazon se puede encontrar por debajo de los 100 euros, mientras que un 2 en 1 premium (de los de verdad) puedes gastarte más de 1.000 euros. En medio también hay de todo.

Pantallas

El tamaño de pantalla varía desde las 7 pulgadas de los modelos de entrada a las 15 pulgadas de los 2 en 1 más grandes. Hay incluso modelos que elevan el tamaño a las 17 pulgadas. Todas ofrecen tecnología táctil, pero varían bastante en soporte para puntos de contacto y lápices ópticos, un simple accesorio en equipos baratos, pero muy importante en versiones superiores. Otro punto a valorar es su panel, desde los más modestos LCD básicos a los mejores con tecnología OLED. En resolución nativa también hay de todo, desde modelos que no alcanzan el FHD a fantásticas 4K que aumentan de paso la tasa de refresco y el soporte a paletas de color, necesario para tareas de edición.

Hardware interno

La arquitectura ARM monopoliza por completo el segmento del tabletas electrónicas, mientras que si escalamos a los 2 en 1 sí podemos encontrar chips x86, la inmensa mayoría de Intel. Teniendo en cuenta los segmentos de mercado a abarcar, la capacidad de memoria RAM es tan diversa como para empezar en 2 GB y acabar en los 32 Gbytes. En almacenamiento interno, lo mismo, desde modestos eMMC de 16 Gbytes hasta potentes SSDs con 1 Tbyte. El apartado gráfico está dominado por las integradas, aunque en 2 en 1 de nivel puedes ver dedicadas en opción. Aquí valora bien tus necesidades desde el principio porque en tablets es casi imposible actualizar.

Conectividad

Desde Wi-Fi 4 a Wi-Fi 6, pasando por Bluetooth 4.0 a 5.2, podrás encontrar todo lo que busques. La gran mayoría tendrá sensores propios de un tablet, A-GPS, acelerómetro, giróscopo y eCompass, mientras que los más avanzados añadirán otros como lectores de huellas dactilares. En cuanto a puertos de carga y datos se están estandarizando a USB Tipo-C aunque la interfaz interna varía. En conectividad a Internet las mejores añaden (de serie o en opción) soporte para redes 5G/4G, mientras que apartado de audio también es distintivo y lo mínimo a pedir debe ser un par de altavoces estéreo. Puertos avanzados como Thunderbolt solo los verás en los mejores 2 en 1.

Cámaras

En tabletas electrónicas la cámara trasera no es un componente tan importante como en un móvil a la hora de tomar fotografías e imágenes. Pero sí debes de buscar algo de más calidad en la cámara frontal pensando en las videoconferencias, una tarea que sí se suele usar bastante en un tablet. Modelos más avanzados añaden sensores de infrarrojos para tareas de seguridad y autenticación.

Accesorios

Teclados y lápices ópticos son los accesorios que más encontrarás en tablets o 2 en 1, pero como decíamos arriba, de muy distintas maneras. Un teclado o stylus para un tablet pequeño y barato es innecesario y no te ofrecerá una buena experiencia casi en ninguna tarea, simplemente porque el digitalizador no será de calidad por muy buen lápiz que uses. En la gama alta o 2 en 1 la situación cambia y la verdad que es un complemento perfecto para toma de notas, dibujo o edición. El teclado sí puede ser más útil en cualquier modelo. Permite su uso en el escritorio y suelen añadir fundas para protección de la pantalla y/o transporte.

Plataforma software y fabricantes

Android domina de manera absoluta la gama baja de tabletas electrónicas con modelos como los Fire de Amazon e integradores de marca blanca a precios muy económicos. También hay una amplia oferta en gama media con los fabricantes asiáticos al frente. Con Google fuera del mercado en hardware propio, en gama alta solo Samsung parece poder competir con el líder global en tablets que sigue siendo Apple.

Los de Cupertino dominan en ventas totales por fabricantes, cubriendo con varios iPad la gama media y los modelos Pro de gama alta que enfoca como reemplazo de portátiles y competencia con los 2 en 1, cuyos mejores modelos llegan de los socios de Microsoft. Y es que Windows tiene muy poco en tablets puros y los esfuerzos de Microsoft y sus socios se enfocan a 2 en 1 y convertibles. Linux también existe y -dejando fuera Android- hay algún modelo alternativo a la venta.

Selección de tabletas electrónicas y 2 en 1

Con todo lo dicho hasta ahora cualquier consumidor debería estar en una buena disposición para la compra. La oferta es amplia en características, prestaciones o precios, pero este segmento no se renueva tanto como el del móvil. Desde aquí seleccionamos algunos de los modelos que más nos gustan como resumen de mercado, cubriendo varios fabricantes y por rango de precio.

Antes de continuar, volver a insistir en la advertencia de las diferencias entre un tablet simple o un 2 en 1, una línea que termina sigue siendo más gruesa de lo que nos cuentan los chicos de marketing. No solo es cuestión de añadir una funda. Vamos con ellos.

Amazon Fire 7

El rey de la gama baja de tablets es -con permiso de los OEMs asiáticos de marca blanca- el gigante del comercio electrónico. Aunque algunos modelos se entregan con publicidad y limitan las posibilidades de Android mediante un sistema propio denominado FireOS que va mucho más allá de la simple personalización o el añadido de la habitual capa de interfaz de usuario, se pueden desbloquear y en nuestra opinión son los mejores que puedes comprar en características/precio.

Amazon ha actualizado este año su línea de tabletas con varios modelos. Uno es el que seleccionamos, el modelo más básico de la compañía con pantalla de 7 pulgadas y resolución HD, un procesador ARM de cuádruple núcleo y el doble de RAM (2 GB) que la anterior generación. Tiene versiones con 16 o 32 Gbytes, ambas ampliables con tarjetas microSD y promete hasta 10 horas de autonomía.

Una configuración ciertamente muy básica, pero que gana un gran atractivo al saber que su precio parte de 79 euros (con publicidad). Estará disponible el 29 de junio y ya se puede reservar. Si lo necesitas ya, Amazon vende otros tablets Fire con tamaños de pantalla de 8/10 pulgadas y un nivel de hardware superior, pero el mismo precio contenido. y el mismo precio contenido.

Precio Desde 79 euros Pantalla LCD IPS táctil de 7 pulgadas con resolución de 1.024 x 600 píxeles SoC – CPU – GPU ARM de cuádruple núcleo a 2 GHz Memoria 2 GB de RAM Almacenamiento 16 / 32 GB (ampliable con microSD de hasta 1 TB) Cámaras Doble cámara de 2 megapíxeles Conectividad Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C, jack de audio Autonomía 10 horas Dimensiones y peso 180,68 x 117,59 x 9,67 milímetros – 282 gramos Sistema operativo Fire OS (Android)

PineTab

Es un tablet que apuesta por componentes básicos para mantener los costes y que seleccionamos ya no por su hardware sino por el sistema que usa, Ubuntu Touch. Y es que no abundan tablets con el sistema libre. Su pantalla es una LCD IPS multitáctil de 10 pulgadas con resolución nativa de 1280 x 720 píxeles, mientras que su motor es un ARM de 64 bits con cuatro núcleos, acompañado de 2 Gbytes de RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliable con microSD (sistemas arrancables desde ella) y con una ranura libre M.2.

Su batería tiene una capacidad de 6.000 mAh cargada a través de un puerto USB Tipo-A. Tiene dos cámaras, altavoces y salida para auriculares. Además del teclado conectable magnéticamente, Pine64 utiliza módulos opcionales para ofrecer banda ancha móvil LTE o conexión de un SSD SATA. Tiene un precio de 119 dólares.

Precio 119 dólares Pantalla LCD IPS táctil de 10,1 pulgadas con resolución de 1.280 x 800 píxeles SoC – CPU – GPU Allwinner A64 – Quad-core ARM Cortex A-53 y GPU MALI-400 Memoria 2 GB de RAM Almacenamiento eMMC de 64 GB (ampliable con microSD de hasta 2 TB) Cámaras Doble cámara de 5 y 2 megapíxeles Conectividad Wi-Fi ac, Bluetooth 4 Autonomía Batería de 6.000 mAh Dimensiones y peso 258 x 170 x 11,2 mm – 575 gramos Sistema operativo Ubuntu Touch

Lenovo Tab M10 HD

Lenovo es otro de los fabricantes que junto a Samsung tiene un catálogo de tablets Android para cubrir todo el rango de mercado. Aquí hablamos de un modelo para gama de entrada, componentes básicos, pero buena calidad en acabados comenzando por su chasis de metal. Su pantalla multitáctil emplea un tamaño medio de 10,1 pulgadas con resolución HD y brillo de 400 nits.

Su chipset es un MediaTek Helio P22T con ocho núcleos, mientras que en su conectividad vemos Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, conector de auriculares y un pin Pogo. Cuenta con doble cámara frontal y trasera, batería de 5.000 mAh y los sensores habituales en tablets. Su precio es uno de los grandes atractivos, solo 151 euros.

Precio 151 euros Pantalla LCD IPS táctil de 10,2 pulgadas con resolución de 1280 x 800 píxeles SoC – CPU – GPU MediaTek Helio P22T Memoria 2 GB LPDDR4x-3200 Almacenamiento 32 GB (ampliable con microSD de hasta 1 TB) Cámaras Doble cámara de 8 y 5 megapíxeles Conectividad Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C, jack de audio, Pogo Autonomía Batería de 5000mAh Dimensiones y peso 241.54 x 149.38 x 8.25 mm – 420 gramos Sistema operativo Android 11

realme Pad

Los fabricantes chinos de móviles que trabajan con Android se han ido animando a producir tabletas electrónicas y aquí tenemos una muestra con este modelo de gama media con pantalla de 10 pulgadas y resolución ampliada al 2K, un chasis metálico muy delgado (6,9 mm) y ligero, un SOC ARM de MediaTek que se usa mucho en este segmento, una batería de buena capacidad con carga rápida y elementos premium como sus cuatro altavoces con Dolby.

Se comercializa en versiones de 4 o 6 Gbytes de RAM y con 64 o 128 Gbytes de capacidad por un precio que, actualmente en oferta, parte de 198 euros. Además de la versión estándar con Wi-Fi, realme ofrece la opción de comprar un modelo con soporte para redes 4G-LTE.

Precio 198 euros Pantalla IPS táctil de 10,4 pulgadas con resolución ‎2000 x 1200 píxeles SoC – CPU – GPU MTK Helio G80 con 8 núcleos Memoria 4 o 6 GB de RAM Almacenamiento 64 / 128 GB (ampliable con microSD de hasta 1 TB) Cámaras 8 MP Conectividad Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C, cuatro altavoces Dolby Atmos Autonomía Batería de 7.100 mAh – 12 horas Dimensiones y peso 246 x 155 x 6,9 mm – 440 gramos Sistema operativo Android 11 con realme UI

CHUWI Hipad Pro

Este fabricante chino tiene un buen número de tablets y 2 en 1 a la venta. Seleccionamos una versión de 10,8 pulgadas con resolución 2K, buenas cantidades de RAM y almacenamiento (8 GB + 128 GB) y batería. Su SoC es un MediaTek con ocho núcleos e incluye Wi-Fi y también soporte para redes LTE.

No encontrarás muchos con las características del HiPad en este rango de precio, actualmente rebajado a 241 euros. Preinstala Android 11 actualizable y cuenta con accesorios adicionales como teclados con funda y lápices ópticos.

Precio 241 Pantalla IPS táctil de 10,8 pulgadas con resolución ‎2560 x 1600 píxeles SoC – CPU – GPU MediaTek MT8789V 8-Core Memoria 8 GB de RAM Almacenamiento 128 GB (ampliable con microSD) Cámaras 8 MP Conectividad LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C, cuatro altavoces Autonomía Batería de 7.000 mAh Dimensiones y peso 320 x 213 x 7 mm – 455 gramos Sistema operativo Android 11

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Una versión reducida en características y precio del que seguramente sea el mejor tablet que la plataforma Android ofrece y que podrás ver seleccionado más abajo. Usa una pantalla LCD de 10,4 pulgadas y soporta lápices ópticos S Pen. Su chasis mantiene la calidad de acabados y construcción de Samsung con base de aluminio.

El fabricante monta un chipset de fabricación propia Exynos, memoria y almacenamiento de gama media, y componentes premium como altavoces estéreo de la firma AKG y soporte Dolby Atmos. Con una batería de buena capacidad, seleccionamos la configuración de 64 GB de capacidad de almacenamiento que tiene un precio de 314 euros.

Precio 314 euros Pantalla LCD multitáctil 10,4 pulgadas con resolución de 2000 x 1200 píxeles SoC – CPU – GPU Samsung Exynos 9610 Memoria 4 GB de RAM Almacenamiento 64 – 128 GB (ampliable con microSD de 1 TB) Cámaras Trasera 8 MP – Frontal 5MP Conectividad Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C, jack de audio, S Pen Autonomía Hasta 15 horas – Batería de 7.040 mAh Dimensiones y peso 244,5 x 154,3 x 7 mm – 467 gramos Sistema operativo Android 11

Apple iPad 10.2 (2021)

Apple no inventó los tablets, pero hay que reconocerle la virtud de impulsar todo el mercado cuando lanzó el modelo original de iPad hace más de una década. Desde entonces, domina el mercado por unidades vendidas y tiene varios modelos a la venta como este modelo de gama media que seleccionamos. Cuenta con una pantalla IPS de 10,2 pulgadas, resolución de 2.160 por 1.620 píxeles y un brillo de 500 nits.

En su interior destaca el SoC Apple 13 Bionic y en cuanto a conectividad no es lo más avanzado, con Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.2. Sí soporta redes LTE en opción y cuenta con soporte para lápices ópticos y teclados Smart Keyboard. En una configuración con 64 Gbytes de capacidad, su precio es de 368 euros. Es de los tablets Apple más baratos, aunque sí buscas algo más puedes optar por el iPad Air actualizado este mismo año.

Precio 368 euros Pantalla Retina IPS táctil de 10,2″ con resolución de 2.160 por 1.620 píxeles SoC – CPU – GPU Apple A13 Bionic Memoria 4 GB de RAM Almacenamiento Hasta 256 GB Cámaras Gran angular de 8 Mpx y ultra gran angular frontal de 12 Mpx Conectividad Wi-Fi ac, Bluetooth 4,2, Lightning Autonomía 10 horas Dimensiones y peso 251 x 174 x 7 – 487 g Sistema operativo iPadOS 15

Microsoft Surface Go 3

Si buscas tablets con Windows este es el modelo de referencia y casi único. El dispositivo más económico de toda la línea de hardware de Microsoft es un modelo de calidad y alta movilidad que también funciona como ‘2 en 1’ básico en escritorios informáticos si lo combinas con el soporte ajustable que incluye para facilitar su uso y los accesorios opcionales, el teclado con funda y el lápiz óptico.

Actualizado esta primavera para incluir en opción el 4G, también es de los pocos tablets con hardware x86, a elegir entre Pentium y Core i3 de Intel. Incluye 4 u 8 Gbytes de RAM y el almacenamiento está cubierto por eMMC o SSD de 128 GB. Su chasis mantiene la calidad de la línea Surface con un compuesto de magnesio y un nuevo acabado en negro mate que le ha sentado estupendamente. Bien en conectividad con el mencionado 4G (en opción) y Wi-Fi 6, y una autonomía declarada de 13 horas.

Microsoft lo comercializa en varias configuraciones y para la ocasión seleccionamos una de las que nos parece más equilibrada, con CPU Pentium Gold y SSD por 599 euros. A destacar el Windows 11 que usa (Modo S) que definitivamente lo hace -casi- único.

Precio 599 euros Pantalla PixelSense táctil de 10,5 pulgadas – resolución de 1920 x 1280 píxeles SoC – CPU – GPU Intel Pentium Gold 6500Y Memoria 8 GB de RAM Almacenamiento SSD de 128 GB (ampliable microSD) Cámaras Doble cámara de 2 megapíxeles Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, Audio jack, MicroSD Autonomía 13 horas Dimensiones y peso 245 x 175 x 8.3 mm – 640 gramos Sistema operativo Windows 11 (Modo S)

Lenovo Tab P12 Pro

La marca china pretende competir sin complejos con Apple y Samsung con un modelo de gama alta que tuvimos oportunidad de analizar y que llamará la atención tanto a profesionales como a los usuarios de tabletas electrónicas más exigentes. La pantalla es el componente más importante en un tablet y la de este modelo es de alto nivel, con un panel AMOLED de 12,6 pulgadas, una resolución de 2560 x 1600 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz.

Como motor emplea un Qualcomm Snapdragon 870 de ocho núcleos acompañado de 6 Gbytes de memoria RAM y SSD de 128 GB. Cuenta con cámara de doble sensor tanto en la principal como en la frontal y buena conectividad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Está disponible por 799 euros.

Precio 799 euros Pantalla AMOLED táctil de 12,6″, 2K, 120Hz, HDR10 SoC – CPU – GPU Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650 Memoria 6 GB de RAM Almacenamiento 128 GB (microSD hasta 1 Tbyte) Cámaras Principal 13 MP + 5 MP – Frontal 8 MP + sensor TOF Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB 3.1 Autonomía 10.200 mAh cargra rápida de 45W Dimensiones y peso 285.6 x 184.5 x 5.6 mm Sistema operativo Android 11

Samsung Galaxy Tab S8

Si hay un fabricante que puede competir con Apple en la gama alta de tabletas electrónicas ese es Samsung y la última generación apunta muy bien para reducir la distancia en ventas. La compañía entrega la serie en tres modelos, S8, Plus y Ultra con tamaños de pantalla desde 11 a 15 pulgadas y paneles de calidad, sea el LTFS del primero o los espectaculares AMOLED de los segundos. El grosor de la versión ultra se acerca al récord absoluto con 5,5 mm en un chasis premium de aluminio.

Todos están motorizados por el SOC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm y cuentan con generosas raciones de memoria (hasta 16 GB) y almacenamiento (hasta 512 GB). El apartado de conectividad brilla con lo último disponible, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y 5G incluido, así como las cámaras potenciadas, baterías de gran capacidad con carga rápida a través de un puerto USB 3.2, un buen despliegue de software de Samsung sobre la última versión de Android y accesorios como teclado y el lápiz óptico S Pen.

Simplemente son los mejores modelos con Android que puedes comprar. Seleccionamos la versión superior, la Ultra, que actualmente tiene un precio rebajado a 899 euros. También puedes adquirir a un menor precio las otras dos versiones disponibles.

Precio 899 euros Pantalla AMOLED táctil de 14,6 pulgadas con resolución de 2.960 x 1.880 píxeles SoC – CPU – GPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Memoria 8 GB de RAM Almacenamiento 128 GB Cámaras 13 MP AF + gran angular 6 MP – Frontal 12 MP + 12 MP Conectividad 5G, LTE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS Autonomía 12 horas Dimensiones y peso 208,6 x 326,4 x 5,5 mm – 726 gramos Sistema operativo Android 12

Microsoft Surface Pro 8

No podía faltar en esta selección la última versión del desarrollo que «inventó» el 2 en 1 moderno. Seguramente el más vendido de toda la línea Surface, busca claramente reemplazar a ordenadores portátiles con un equilibrio entre movilidad y rendimiento, tanto para usos profesionales como para consumidores que busquen lo mejor de estos híbridos.

Realizado en aluminio anodizado, cuenta con una pantalla PixelSense Flow de 13 pulgadas, resolución 2K+, soporte para Dolby Vision y tasa de refresco de hasta 120 hercios. En su interior, monta procesadores Intel Core de undécima generación, gráficos Xe y la memoria RAM (hasta 32 GB) y el almacenamiento (SSD 1 TB) de los mejores portátiles. A destacar en conectividad los dos puertos Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 y banda ancha móvil 4G.

Una apuesta segura para quien busque la gran referencia de la industria en 2 en 1, disponible en varias configuraciones como la que seleccionamos con precio en oferta de 918 euros.

Precio 918 euros Pantalla PixelSense Flow táctil de 13 pulgadas con resolución 2K+ SoC – CPU – GPU Intel Core i5-1135G7 – GPU Iris Xe Memoria 8 GB de RAM Almacenamiento SSD de 128 GB Cámaras Doble cámara Conectividad Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB Tipo C Autonomía Batería de 51,5 Wh – 16 horas Dimensiones y peso 287 x 208 x 9 mm – 890 gramos Sistema operativo Android 11

Apple iPad Pro

El mejor tablet de Apple (y para su gran número de fieles el mejor del mercado) se promociona como «un reemplazo de portátiles» por nivel de pantalla, rendimiento, posibilidades de sus accesorios, teclado y lápices ópticos, y un sistema operativo específico iPad OS que Apple no ha dejado de mejorar.

A destacar su pantalla Liquid Retina XDR retroiluminada por mini-LED, el nuevo SoC Apple M1, el lápiz óptico de segunda generación, una cantidad enorme de memoria y almacenamiento, soporte para 5G, el escáner LiDAR o el puerto Thunderbolt. Seleccionamos una configuración «modesta» con SSD de 128 GB y Wi-Fi actualmente en oferta por 1.062 euros. Desde ahí hasta 2 TB y 5G tienes todo lo que quieras.

Precio 1.062 euros Pantalla Liquid Retina XDR de 12,9 pulgadas – 2.732 x 2.048 píxeles SoC – CPU – GPU Apple M1 Memoria 8 / 16 GB de RAM Almacenamiento 128, 256 o 512 GB, 1 o 2 TB Cámaras Frontal de 12 Mpx – Trasera de 12 Mpx y 10 Mpx Conectividad Wi-Fi 6, Thunderbolt/USB 4, Bluetooth 5.0, 5G en opción Autonomía Batería de 11.048 mAh Dimensiones y peso 280 x 214 x 6,4 mm – 682 gramos Sistema operativo iOS 15

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.