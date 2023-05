Nueva semana, nueva función de WhatsApp. Hace algún tiempo una frase así habría resultado poco menos que impensable, pues durante bastante tiempo su ritmo de renovación fue… bueno, digamos que muy tranquilo. Sin embargo, llevamos ya cerca de año y medio durante el cual las pruebas de nuevas funciones y el despliegue de parte de las mismas han crecido de manera exponencial, para tremenda dicha de sus usuarios, que a día de hoy hacen que siga siendo el servicio de mensajería instantánea más empleado del mundo.

Hace solo una semana, sin ir más lejos, se iniciaba el despliegue de Chat Lock, una función muy esperada, ya que permite proteger las conversaciones que queramos mediante la identificación biométrica / clave / pin del dispositivo utilizado para acceder a las mismas, pero es que en las semanas inmediatamente anteriores supimos de la transcripción de las notas de audio, de la versión beta para WhatsApp web y que ya hay versión beta para Wear OS, por citar las principales novedades de los últimos 30 días. Con la excepción de Microsoft con Bing, me cuesta recordar otros servicios o aplicaciones que vayan tan rápido en este sentido.

Algunas funciones (o las versiones beta de las mismas) llegan por sorpresa, como ocurrió por ejemplo con el modo beta para la interfaz web, mientras que otros avances son conocidos y esperados con bastante antelación. El mejor ejemplo de este caso fue la llegada del modo compañero, es decir, la posibilidad de emplear la misma cuenta en dos o más smartphones, un debut que también se produjo hace algo menos de un mes, pero ya había sido anunciado y avistado con bastante anterioridad.

Hoy, de nuevo, nos encontramos con una función esperada desde hace ya algún tiempo, y es que Meta ha confirmado, en el blog del servicio de mensajería instantánea, que WhatsApp ya permite editar mensajes en las conversaciones. Esta función, como podemos leer en dicha publicación, ya ha empezado a desplegarse, si bien este proceso se llevará a cabo de manera gradual, por lo que no se completará hasta dentro de unas semanas. Al momento de escribir esta noticia, he probado la versión más actual para iOS de la app y, de momento, no se muestra dicha función.

Su funcionamiento es bastante sencillo, tan solo tendremos que hacer una pulsación larga sobre el mensaje que queremos editar, de modo que se muestre el menú contextual del mismo, en el que ahora se mostrará la opción de edición del mensaje. Tras pulsar en la misma podremos modificar el mensaje que, eso sí, se mostrará a partir de entonces en la conversación con el nuevo texto, pero también con una nota que indica que ha sido modificado, y la fecha y hora en la que se ha realizado la modificación.