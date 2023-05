Microsoft quiere que actualices a Windows 11 y sigue mostrando anuncios

Microsoft quiere que actualices a Windows 11, y para conseguirlo está adoptando una estrategia que, francamente, me recuerda mucho a lo que vivimos en su momento con Windows 10, ya que está mostrando anuncios a pantalla completa que no solo son difíciles de saltar, sino que además son insistentes porque, incluso cerrando el primer anuncio, nos aparece otro que nos invita a que nos «replanteemos» nuestra decisión de pasar de dicho sistema operativo.

Seamos sinceros, esto es molesto, pero hasta cierto punto puedo llegar a entender que Microsoft decida ofrecer una vez al usuario la posibilidad de actualizar a Windows 11 de forma gratuita. El problema está en lo que os he comentado, que esos anuncios tienen bastante escondidas las opciones para rechazar la actualización, y en que son insistentes, tanto que en los últimos cuatro meses me ha salido tres veces. Sí, sale casi a una vez por mes, y esto me parece demasiado.

Creo que Microsoft debería replantearse el enfoque y la estrategia que está adoptando para animar a los usuarios a actualizar a Windows 11, y que si quiere tener más posibilidades de éxito en este sentido debería aprovechar esos anuncios a pantalla completa para mostrar al usuario, de forma sintetizada, razones de peso que lo animen a actualizar a dicho sistema operativo. Por otro lado, también debería mover la opción de «mantener Windows 10» a una zona mucho más visible y clara, en lugar de dejarla abajo del todo en una zona más difícil de ver.

El último anuncio de actualizar a Windows 11 me salió justo este finde semana, y a pesar de todas las veces que lo he visto no pude ver a la primera la opción para omitir el anuncio, y luego tuve que volver a omitirlo en un segundo anuncio. Os cuento mi experiencia para que veáis hasta qué punto Microsoft ha enfocado esto de una manera equivocada.

En cuanto a la insistencia, mostrar tantas veces el mismo anuncio es un problema porque al final acaba cansando al usuario. Esta es otra cuestión que Microsoft debería cambiar, y creo que no debería mostrar el mismo anuncio más de una vez cada seis meses a cada usuario. Al fin y al cabo, si alguien rechaza Windows 11 un día concreto lo más seguro es que lo siga rechazando un mes después. Solo podría cambiar esa realidad a medio o largo plazo.

Si te preguntas si deberías actualizar a Windows 11, la verdad es que depende de tus necesidades y de la configuración de hardware de tu equipo, pero ten claro que si no tienes un PC que doble los requisitos mínimos la experiencia de uso no será aceptable. En mi caso, he preferido esperar, pero utilizo dicho sistema operativo tanto en mi portátil como en el banco de pruebas, y precisamente eso me ha servido de experiencia para decidir que, de momento, prefiero quedarme en Windows 10. Sobre este tema, ya compartí con vosotros seis razones por las que no voy a dar el salto a Windows 11.