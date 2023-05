GTA V supera los 180 millones de copias vendidas y Red Dead Redemption 2 los 53 millones

El informe del año fiscal 2023 de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar, 2K, Private Division y Zynga, muestra que las ventas de GTA V y Red Dead Redemption 2 siguen yendo bastante bien a pesar de que fueron lanzados al mercado hace años. De hecho, la popularidad de la que goza GTA V en estos días hace que más de uno no se acuerde que en realidad es un juego procedente de la séptima generación de consolas (PlayStation 3 y Xbox 360) que luego llegó a las generaciones octava y novena, además de PC, donde no es raro encontrarlo como uno de los títulos más vendidos en Steam incluso en la actualidad.

Las ventas de GTA V se han mantenido sólidas durante el transcurso de los años, lo que ha motivado su aparición en tres generaciones de consolas diferentes. El título de Rockstar ha vendido hasta el día de hoy unas 180 millones de copias, una cantidad desorbitada con la que otros solo pueden soñar, y no solo entre “videojuegos menores”, sino también entre sagas que tienen mucho prestigio tanto entre la prensa especializada como el público. Obviamente, la cantidad de copias vendidas no es ni por asomo un buen indicador para determinar si un videojuego es bueno o no, pero esto no deja de ser un negocio y es obvio que GTA V sigue funcionando bien en términos comerciales a pesar de su veteranía.

Pero, si bien GTA V sigue siendo una máquina de hacer dinero para Take-Two Interactive, su desaforado éxito se convierte por inercia en una gigantesca presión para su secuela, en torno a la cual ya hay unas enormes expectativas no solo sobre sus posibles ventas, sino también por la calidad del juego en sí, y es que la saga GTA, desde la tercera entrega numerada, ha ido evolucionando para consolidarse en el Olimpo de los videojuegos.

Por su parte, Red Dead Redemption 2, que fue lanzado en el cuarto trimestre de 2018, ha vendido hasta el día de hoy unas 53 millones de copias. Cierto es que la cantidad vendida no es tan impresionante como la de GTA V, pero igualmente es muy buena. Junto con la entrega anterior, la saga Red Dead Redemption ha vendido cerca de 75 millones de copias, mientras que GTA V acumula 180 millones de las aproximadamente 400 millones de unidades que ha vendido la saga en toda su trayectoria.

Más pobres son las ventas de GTA Trilogy, que apuntaba a relanzar los grandes clásicos de la saga y que ha terminado por escribir una de las páginas más lamentables en la historia de Rockstar. El recopilatorio ha vendido hasta ahora unas diez millones de copias, con menos de un millón en el último trimestre del año fiscal. Take-Two Interactive ha confirmado que tiene planeado el lanzamiento de una versión para móviles del recopilatorio, aunque sin fecha de lanzamiento concreta por ahora.

Como vemos, parece que la situación económica de Take-Two Interactive es bastante buena a niveles generales. En el informe también se puede comprobar que la saga de baloncesto NBA 2K, caída en desgracia hace mucho, ha superado las cien millones de copias vendidas, mientras que Borderlands ha vendido en total más de 80 millones de unidades y BioShock cerca de 42 millones.