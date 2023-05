Microsoft introduce una herramienta de respaldo y restauración en Windows 11 Insider

El modelo de desarrollo y de actualizaciones puesto en funcionamiento a partir de Windows 10 permite a Microsoft implementar cambios más radicales dentro del ciclo de vida de una versión de su sistema operativo, así que no debería sorprender que el gigante de Redmond haya introducido una herramienta de respaldo y restauración en la compilación previa 23466 del programa Insiders de Windows 11 (Windows 11 Insider Preview Build 23466).

Microsoft explica en el blog de Windows Insider que la herramienta fue anunciada el año pasado y que ahora la presenta oficialmente como una forma de hacer que el respaldo y la restauración de un PC a otro sea “más fácil que nunca” y para ayudar a los desarrolladores de aplicaciones a retener a los usuarios en dichas transiciones. El objetivo es hacer que los usuarios de Windows 11 puedan familiarizarse cuanto antes con su nuevo equipo al recuperar rápidamente el flujo de uso que tenían en unos minutos.

El gigante de Redmond explica que, una vez que el usuario “haya realizado una copia de seguridad a través de la nueva aplicación de copia de seguridad de Windows o visitando Cuentas/Copia de seguridad de Windows en la configuración, puede probar la nueva restauración durante la experiencia out of the box (OOBE) al configurar un nuevo PC o restablecer un PC existente con esta compilación”.

Es importante tener en cuenta que la herramienta de respaldo está en el programa Insiders, así que, oficialmente, todavía no está lista para su uso generalizado. Microsoft recomienda probar con la realización de un respaldo de un PC físico que ejecute Windows 11 Insider Preview Build 23466 y luego intentar restaurar en una máquina virtual (u otro PC físico que se pueda sacrificar) empleando la imagen ISO suministrada desde aquí. La compañía espera que los usuarios reporten sus experiencias a través de Feedback Hub, que puede ser accionado con combinación de teclas Win + F en “Copia de seguridad y restauración”.

Microsoft también recomienda a los desarrolladores obtener información sobre cómo proporcionar la mejor experiencia de restauración para sus aplicaciones, ya que en la compilación Insider de Windows 11 que incluye la herramienta de respaldo “no se admiten todas las configuraciones y tipos de aplicaciones, incluidas las aplicaciones de escritorio en la Store y las aplicaciones de Android. Tampoco se admite la copia de seguridad de una cuenta profesional o educativa”.

Entre las cosas que respalda y restaura la herramienta introducida en Windows 11 Insider Preview Build 23466 están la configuración del sistema, las aplicaciones de Microsoft Store que han sido ancladas en la barra de tareas o en el menú de inicio, las credenciales para acceder a la red Wi-Fi y otras contraseñas almacenadas por el usuarios. Todo eso se suma a los ficheros ya respaldados en OneDrive.

De las limitaciones se puede resaltar el hecho de que no se hace mención a las aplicaciones que no proceden de la Microsoft Store, cosa que tiene lógica debido a que la corporación perdería el control sobre si el usuario ha obtenido las aplicaciones de otros medios. Esto resulta importante sobre todo para las aplicaciones que son de pago y emplean claves únicas atadas a equipos o usuarios.

Como vemos, y aun con sus limitaciones, la herramienta de respaldo y restauración introducida en Windows 11 Insider Preview Build 23466 es bastante interesante, y si bien puede ser una vía para migrar más fácilmente a un nuevo PC, lo recomendable sería compaginar este método con el clásico copiar y pegar a un disco duro externo con el fin de evitar disgustos.