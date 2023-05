Tesla saca pecho, desde hace años, por las funciones de conducción autónoma de sus vehículos. Y sí, es cierto que durante sus primeros años fueron la referencia a este respecto, y que además esto sirvió como empujón para que otras empresas, tanto las veteranas del sector como otras de nueva creación y también algunas del sector tecnológico, decidieran dedicar parte de sus esfuerzos a contribuir en la evolución de esta tecnología llamada a cambiar sustancialmente el paradigma de la movilidad.

El problema, como ocurre en prácticamente todo lo relacionado con Elon Musk, es que realidad y ficción, verdades y mentiras, se entremezclan como la carne y la grasa en la carne de buey de Kobe, haciendo muy difícil la segregación de una y otra parte. En el caso del buey esto es algo muy positivo, claro, pero si hablamos de la comunicación de una compañía de motor, estaremos hablando de un problema, un problema muy grande.

Como recordaba hace unas horas, en la noticia sobre la complicada relación entre la Unión Europea y Twitter, Elon Musk anunció el nivel 5 de conducción autónoma en los Tesla para finales de 2021. Y no era la primera vez, ya en 2016 afirmó que Tesla alcanzaría ese nivel en 2018. Sin embargo, la declaración del ingeniero máximo responsable de dichas funciones en la compañía, sirvió para desmentir una vez más una promesa de Musk. Bueno, el tiempo también ha servido a dicho fin, pues estamos en mayo de 2023, Tesla se mantiene aún en el nivel 2, mientras que la alemana Mercedes ya tiene varias autorizaciones a ambos lados del Atlántico para activar el nivel 3.

Las funciones de conducción autónoma de Tesla, Autopilot y Full Self-Driving, tienen problemas, problemas serios, problemas legales, problemas y, esto de imagenes lo más preocupante, problemas serios de funcionamiento, algo que ha llevado a diversas autoridades a llevar a cabo investigaciones al respecto. Unos problemas que nacen, como ya hemos afirmado en muchas ocasiones anteriormente, por vender humo y mentiras a unos confiados clientes que, vaya por Dios, al leer que existe una función llamada Full Self-Driving, piensan que efectivamente se van a encontrar con un coche capaz de conducirse a sí mismo.

Parece, no obstante, que lo que habíamos visto hasta el momento era solo la punta del iceberg. Según una investigación llevada a cabo por el medio alemán Handelsblatt, que ha tenido acceso a documentos filtrados de la compañía, Tesla ha recibido miles de quejas de seguridad sobre las funciones de conducción autónoma por parte de sus clientes. Según Tesla, que no ha desmentido la veracidad de dicha información, la filtración tiene origen en un exempleado descontento que decidió exfiltrar la información. No han respondido a la petición de información de Handelsblatt, pero sí que han intentado amedrentar a la misma al afirmar que es ilegal publicar dicha información. También se han pronunciado sobre sus intenciones de denunciar a dicho extrabajador. El tema de la seguridad y sus usuarios… eso parece bastante menos importante para la compañía, vaya.

La filtración, que consiste en alrededor de 100 gigabytes de documentos (alrededor de 23.000), y que el medio afirma haber obtenido de varios informantes, recoge quejas recibidas entre 2015 y marzo de 2022, principalmente de Estados Unidos, pero con algunas que tienen su origen en Europa y Asia. Dentro de ese período, Tesla recibió 2.400 informes sobre problemas de autoaceleración y 1.500 casos sobre problemas en la función de frenado, 139 de las cuales alertaban sobre frenado de emergencia involuntario y 383 sobre paradas fantasmas de advertencias de colisión falsas. La documentación, analizada exhaustivamente por el medio alemán, incluye más de 1.000 informes de accidentes y una tabla de 3.000 incidentes en los que los conductores expresaron preocupaciones de seguridad sobre el sistema de asistencia a la conducción de Tesla.

Como un aspecto muy revelador sobre la política de comunicación de Tesla, en la información exfiltrada también se encontraron documentos con instrucciones para los empleados sobre el modo en el que deben comunicarse con los clientes en este tipo de circunstancias: nada de copiar y pegar textos en correos, nada de enviar grabaciones de llamadas por email, nada de mensajes de texto… en resumen, solo comunicaciones verbales con los clientes, un tipo de comunicación que, claro, resulta mucho más difícil acreditar a posteriori si tienes la necesidad o el interés en hacerlo.