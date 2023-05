iPhone 15, carga inalámbrica rápida para todos

Llevamos meses escuchando todo tipo de rumores y filtraciones sobre los futuros iPhone 15, la próxima generación del smartphone de Apple que, salvo enorme sorpresa, será presentada en algún momento de la primera quincena de septiembre. Todavía faltan, por lo tanto, algunos meses hasta que podamos confirmar cuánto hay de cierto en toda la información al respecto que ya hemos recibido, así como la que está por llegar en los meses venideros y hasta septiembre.

Algo que sí que parece que se evidenciará todavía más es la diferencia entre los modelos base y las variantes pro de iPhone 15. Como ya hemos comentando en algunas ocasiones, esto es comprensible, pero solo hasta cierto punto. Es evidente que si dos modelos se apellidan Pro y los otros dos no, debe haber diferencias que justifiquen esa nomenclatura y, claro, la ostensible diferencia de precio entre ambos grupos. Sin embargo, extender la brecha a costa de minorar sustancialmente las prestaciones y características de los modelos base, supondría un ataque directo a los usuarios de la marca que prefieren estos modelos. Así, Apple debe saber gestionar esta diferencia con buen tino.

Las principales diferencias entre los iPhone 15 y 15 Plus con respecto a los Iphone 15 Pro y Pro Ultra será el SoC, que en estos últimos será el Apple A17 Bionic, el salto a las pantallas OLED curvadas en los laterales y el alcanzar los ocho gigabytes de memoria RAM. Por su parte, en la lista de novedades que compartirán los cuatro modelos, nos encontramos con que compartirán el módulo principal de la cámara, el chasis de titanio, la despedida de la tarjeta SIM física en Europa (los iPhone 14 en Estados Unidos ya no la incluyen) y, por supuesto, el esperado puerto USB-C.

Ahora, según podemos leer en Forbes, hay otra novedad que llegará con la futura generación y que será común de los cuatro modelos, y es que los futuros iPhone 15 verán crecer su carga inalámbrica rápida hasta los 15 vatios con todos los cargadores, es decir, que se multiplicará por dos su capacidad actual, de 7,5 vatios, cuando empleamos un cargador que no cuenta con la certificación MFi (Made For iPhone), en lo que podría entenderse como una respuesta (aunque curiosamente indirecta, eso sí) a las declaraciones de Thierry Breton sobre los hipotéticos planes de Apple para limitar la velocidad de carga mediante USB-C si los usuarios no emplean cargadores certificados.

El programa de certificación Made For iPhone pretende garantizar, según Apple, la seguridad y fiabilidad de los dispositivos, pero lo cierto es que estos siempre son sustancialmente más caros, lo que resulta bastante disuasorio para muchos usuarios. Y esto ocurre, además, en los tiempos en los que los fabricantes ya no incluyen cargadores cuando compras un móvil nuevo.