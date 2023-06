Los envíos de gráficas siguen hundidos y los de procesadores no están mejor

Que 2023 está siendo un año aciago para la venta de componentes de hardware es algo harto conocido, pero, ¿hasta qué punto sigue hundido el mercado? Los datos de Jon Peddie Research correspondientes al primer trimestre de 2023 muestran que en cuanto a gráficas la situación es similar a la que publicamos en relación al tercer trimestre de 2022, con una caída de en torno el 43%.

Profundizando en los datos, Jon Peddie Research ha estimado que en el primer trimestre de 2023 se enviaron aproximadamente 54,8 millones de GPU para PC independientemente del formato. Dicha cantidad representa una caída del 43% en comparación con el mismo periodo del año anterior y otra caída del 14% frente al trimestre anterior, el cuarto de 2022. La analista ha señalado que la caída en el primer trimestre del año en comparación con el cuarto trimestre del anterior suele ser del 6,1%.

Si dividimos por segmentos, las gráficas para escritorio cayeron un 40% en comparación con el primer trimestre de 2022, mientras que las soluciones para portátiles lo hicieron en un 45%. A nivel de marcas, Intel ha sido la más castigada con un descenso en los envíos del 17,5% en comparación con el cuarto trimestre de 2022, mientras que los de AMD disminuyeron un 7,8% y los de NVIDIA un 4,1%. El gigante verde muestra, una vez más, su fortaleza ante a sus rivales, cosa que posiblemente se deba a lo bien posicionada que está en el sector de la inteligencia artificial y su superioridad en características como el reescalado con DLSS y el trazado de rayos.

La mayor caída experimentada por Intel en la cantidad de envíos ha repercutido en el hecho de que es la única de las tres marcas que ha experimentado una caída a nivel de cuota, concretamente del 2,9% según Jon Peddie Research. AMD subió en 0,9% y NVIDIA aumentó su cuota en un 1,96%.

La situación de los procesadores (CPU) no es que sea mejor en términos generales, ya que los envíos cayeron en un 38% comparando el primer trimestre de 2023 con el mismo periodo del año anterior y en un 15,6% frente al último trimestre del año anterior. Las tablets, por su parte, se mantuvieron más estables comparando los datos del primer trimestre de 2023 con los del directamente anterior. La analista ha señalado que NVIDIA ha hecho un buen trabajo a la hora de hacer limpieza de su inventario.

Jon Peddie Research ha pronosticado que los envíos se mantendrán bajos en el segundo trimestre de 2023, pero que posiblemente haya un ligero repunte durante la segunda mitad del año. Aquí posiblemente la inteligencia artificial tenga mucho que decir, sector que para algunos se está empezando a convertir en una burbuja que puede desembocar en una brusca subida de los precios.

En resumidas cuentas y a niveles generales, Jon Peddie Research no dice nada que no se sepa desde hace tiempo. Lo deprimido de las ventas de componentes para PC está relacionado principalmente con el estallido de la burbuja que se creó cuando muchos de nosotros acabamos confinados en nuestros hogares por la pandemia, pero en los últimos tiempos se puede meter en la coctelera unos ports de juegos para PC que últimamente llegan en un estado muy lamentable y una generación de gráficas que en las gamas medias no ha despertado el interés del consumidor.