No puedo conectarme al Wi-Fi: causas y posibles soluciones

El Wi-Fi se ha convertido en una parte fundamental de nuestro día a día. Casi todo el mundo la utiliza a diario, ya sea para trabajar, para estudiar, para comunicarnos con nuestros amigos y familiares o para disfrutar de nuestros juegos y contenidos multimedia. Perderla durante solo unas horas puede causarnos serios problemas, sobre todo si nuestra actividad profesional depende de ella.

Recuerdo que, hace unos cuantos años, los problemas de conexión con redes Wi-Fi eran algo bastante frecuente, tanto que hubo una época en la que estábamos acostumbrados a tener una experiencia de uso bastante mejorable. Por suerte, con el paso del tiempo se produjo la llegada de nuevos estándares, y también mejoró notablemente el hardware (routers, repetidores Wi-Fi y dispositivos PLC con repetidor Wi-Fi).

La situación ha mejorado mucho, eso no admite discusión, y lo que antes era casi la norma general ahora se ha convertido en algo cada vez menos habitual. Sin embargo, está claro que todavía no lo hemos superado por completo, y que aún es relativamente frecuente sufrir problemas diversos que nos impidan, de una forma u otra, conectarnos al Wi-Fi.

En MC somos conscientes de los quebraderos de cabeza que esto puede daros, y por eso hemos decidido dar forma a este artículo, donde vamos a repasar con vosotros los problemas que, con mayor frecuencia, nos impiden conectarnos al Wi-Fi y repasaremos posibles soluciones. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

1.-Caídas en el servicio: habla con tu proveedor de Internet

Si no puedes conectarte al Wi-Fi con ninguno de los dispositivos que tienes en casa es muy probable que el problema venga por parte de tu proveedor. Puede que este haya sufrido una caída y que el servicio esté inaccesible durante un tiempo. Si esta es la razón por la que no puedes conectarte al Wi-Fi es fundamental que lo sepas cuanto antes, porque todos los esfuerzos que hagas serán en vano.

No pierdas el tiempo, y si sospechas que la culpa podría venir del lado del tu proveedor descarta primero esto. En caso de que te confirmen que es problema suyo paciencia, ya que solo podrás esperar a que lo resuelvan. Dependiendo de qué haya provocado la incidencia puede que tarden desde unos minutos hasta unas horas.

2.-Errores en la configuración Wi-Fi: revisa el router y el dispositivo

En caso de que el problema no esté en tu proveedor, lo primero que deberías hacer es comprobar que todo esté en orden, tanto la configuración del Wi-Fi como la del dispositivo con el que no puedes conectarte. Es muy sencillo, solo tienes que seguir estos pasos:

Mira si tienes el Wi-Fi activado en tu dispositivo, ya que cabe la posibilidad de que lo desactivases sin darte cuenta.

Revisa la configuración del router y asegúrate de que todo está bien. No sería la primera vez que una persona me dice que no puede conectarse al Wi-Fi y luego resulta que se debe a un cambio en la configuración que hizo un familiar, como por ejemplo modificar la contraseña y poner el SSID «invisible».

Asegúrate de que te estás intentando conectar a la red Wi-Fi correcta. También me he encontrado casos de personas que estaban intentando conectarse a una red que no era la suya, pero que se parecía en el nombre.

También me he encontrado casos de personas que estaban intentando conectarse a una red que no era la suya, pero que se parecía en el nombre. En hogares u oficinas donde el router lo utilizan y configuran varias personas, comprueba que no se haya activado un filtrado MAC que pueda haberte afectado.

3.-Conflictos no resueltos: reinicia el router y el dispositivo

En ocasiones, algo tan simple como un reinicio puede obrar un auténtico milagro. Esto tiene una explicación que es más sencilla de lo que parece, y es que cuando tenemos activado el router durante mucho tiempo, de forma continuada y sin darle ningún tipo de descanso, estamos aumentando las posibilidades de que se produzcan errores que den pie a conflictos no resueltos, y que estos al final generen un fallo de conexión que no podamos resolver.

Muchos de estos errores quedan atascados en la memoria RAM del router, y puede que también en la del dispositivo. Para solucionarlos nos bastará con un simple reinicio de ambos, ya que esto hará que la memoria RAM se vacíe por completo, y que esos errores desaparezcan. Es importante reiniciar ambos porque este método es el más efectivo, ya que nos aseguramos de que los errores desaparecerán en los dos dispositivos. De lo contrario podría resolverse en uno, pero al mantenerse en el otro este podría volver a «contaminar» al que se ha recuperado.

4.-Solucionador de problemas automático

Windows 10 y Windows 11 vienen con una herramienta que nos permite solucionar problemas de red de forma automática. Es muy fácil de usar, solo tenemos que irnos al icono de red en la barra de tareas, hacer clic derecho y elegir la opción «solucionar problemas». Elegimos el adaptador que queremos diagnosticar y listo, dejamos que la herramienta funcione.

El solucionador de problemas ha mejorado bastante con el paso de los años, y gracias a ello ha pasado de ser algo casi inútil a convertirse en una herramienta que realmente funciona, y que puede sacarnos de verdad de más de un apuro. No me entendáis mal, puede que nos encontremos con casos en los que no funcione, pero es muy fácil y rápido de utilizar, así que merece la pena darle una oportunidad, sobre todo si estamos convencidos de que el problema está por nuestro lado.

5.-Otras posibles soluciones cuando el problema está en nuestro lado

He querido dejar este apartado como un pequeño «cajón de sastre» porque todavía hay algunas cosas que podemos hacer, llegados a este punto, para solucionar problemas que nos impiden conectarnos a Internet, y que merece la pena tener en cuenta antes de tomar medidas extremas:

Si tienes memorizada la conexión Wi-Fi en el dispositivo donde no funciona elimínala, luego haz una nueva búsqueda, selecciónala y vuelve a introducir la contraseña.

Puede que la conexión Wi-Fi no funcione porque estés muy lejos del router, o porque este esté empezando a tener problemas de alcance. Prueba a conectarte muy cerca del router.

En caso de que el dispositivo no detecte la red Wi-Fi prueba a introducir el nombre y la contraseña de forma manual.

Haz un análisis antivirus para descartar que los problemas vengan por una infección de malware que haya podido afectar a tu dispositivo.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!