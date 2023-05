Problemas de alcance y señal Wi-Fi: cuando un repetidor Wi-Fi no es suficiente

Los problemas de alcance y señal Wi-Fi son algo que sucede con bastante frecuencia, y que de hecho es más habitual en aquellos hogares que siguen utilizando el router que les instaló su proveedor de Internet cuando contrataron sus servicios. Esto es algo que resulta bastante normal porque, al final, la mayoría de los routers que se entregan tienen unas prestaciones bastante modestas, y con el paso del tiempo van quedando obsoletos.

He conocido, de primera mano, casos de usuarios que llevaban varios años con un router an antiguo que ni siquiera era compatible con el estándar Wi-Fi 5, y que sin embargo tenían contratada una conexión a Internet de banda ancha porque su operadora les había ido ampliando la velocidad de la conexión, pero no les había cambiado el router. A día de hoy es común encontrar muchos hogares con conexiones que podrían aprovechar el estándar Wi-Fi 6, pero que no tienen un router compatible.

Esto es un problema porque ese router antiguo no estará realmente capacidad para que podamos disfrutar realmente de la velocidad máxima de la conexión que estamos pagando, y también porque puede estar muy limitado a nivel de alcance y de señal Wi-Fi, y al final esto puede acabar dándonos serios quebraderos de cabeza, ya que en muchos casos no podremos solucionarlo con un repetidor Wi-Fi.

Alcance y señal Wi-Fi: cuando el problema está en el router que nos da la operadora

El alcance y la señal Wi-Fi de nuestra conexión a Internet estará determinado, de base, por el router. Es cierto que ambos valores pueden verse afectados por las interferencias, por la distancia y por los obstáculos que encuentren, pero al final será el router el que determine el valor de salida que tendrán. Si dicho valor es muy pobre, esa base será tan mala que no podremos arreglarla ni siquiera con un repetidor Wi-Fi.

Podríamos hacer una analogía muy sencilla y muy acertada. Si la calidad de la música que ofrece un reproductor es mala, ¿crees que conseguirías mejorarla subiendo el volumen? No, ¿verdad? Pues lo mismo sucedería si intentas añadir un repetidor Wi-Fi cuando la base de conexión inalámbrica que proporciona el router es muy pobre, al final no lograrías mejorar de verdad la experiencia de uso, ya que el problema viene del propio router.

Como he dicho al principio del artículo, esto es algo que todavía sucede con bastante frecuencia con los routers que nos da la operadora, y que suelen quedarse durante muchos años en nuestro hogar. El tiempo no pasa en balde, y al final se convierten en aparatos obsoletos que no soportan nuevos estándares, y que no están realmente preparados para ofrecernos una buena experiencia de uso.

La solución ideal en este caso sería cambiar el router por otro más actual que no solo pueda trabajar al nivel que necesitamos para aprovechar nuestra conexión a Internet, sino que además tenga una configuración interna lo bastante potente como para ofrecer unos valores de alcance y una señal Wi-Fi óptimos, y que sea compatible con el estándar Wi-Fi 6. Recordad que, en conexiones de fibra óptica, deberemos conectarlo y configurarlo a través de una ONT.

El fabricante alemán AVM tiene en su catálogo opciones muy interesantes con las que podremos sacar el máximo partido a nuestra conexión a Internet, mejorar el alcance y la intensidad de la señal y disfrutar de todas las ventajas que ofrece el estándar Wi-Fi 6 sin tener que hacer una gran inversión. Una de las mejores opciones a día de hoy que podemos encontrar en relación precio-prestaciones la tenemos en el AVM Fritz!Box 4060, un modelo tribanda con soporte de Wi–Fi 6 que es capaz de alcanzar velocidades combinadas de hasta 6 Gbps, y que está rebajado a 184,99 euros.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!