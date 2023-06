Descarga los wallpapers de macOS Sonoma, iOS 17 e iPadOS 17

Esta semana Apple presentaba las nuevas versiones de sus sistemas operativos y, como es costumbre, las novedades relativas a su diseño eran algunas de las que más atención atraían. Lo normal. Puede que la compañía de la manzana no sea lo que un día fue, o mejor dicho, que no tenga enfrente suyo la nada que un día tuvo, pero sigue marcando tendencia en muchos aspectos.

Por ejemplo, los wallpapers. Qué tontería ¿eh? Y, sin embargo, este tipo de imágenes sigue siendo parte indispensable de la experiencia fente a la pantalla de todo el mundo. Hay quien prefiere ponerse una foto propia, quien gusta más de un estilo u otro… Pero Apple siempre hila fino en estos asuntos. Mira si no lo que consiguió con el cambio de Big Sur.

Insisten en ello. Así, macOS Sonoma e iOS 17 continúan desarrollando las líneas de diseño iniciadas primero en iOS, más tarde en macOS Big Sur, y aunque en mi opinión no han vuelto a alcanzar lo logrado entonces, los wallpapers me los agencio por costumbre… Y los comparto aquí.

Vaya por delante lo dicho, eso sí: no solo no alcanzan el nivel previo, sino que van justo en dirección contrario, o eso es lo que me ha parecido a mí: los wallpapers de de las nuevas versiones de macOS, iOS e iPadOS son más feos que nunca. Pero, como se suele decir, para gustos colores… y nunca mejor dicho, valga la redundancia.

A continuación tienes las descargas a máxima calidad (resolución 6K), cortesía de iSoftware Updates.

¿No te gustan? Regresa a los viejos nuevos clásicos y descarga a máxima calidad los wallpapers de macOS Big Sur y Monterey (los de Vwentura los obviamos porque se fueron por otros derroteros, unos que recordaban algo bastante al estilo que ha traído consigo Windows 11, pero en colores cálidos).