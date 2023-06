Los remakes de juegos antiguos, y no tan antiguos, están de moda, y la verdad es que algunos se han convertido en auténticas máquinas de hacer dinero. Capcom y los remakes de la saga Resident Evil son un excelente ejemplo, y de hecho creo que son el mejor porque, salvando el leve descalabro que se dieron con Resident Evil 3 Remake, ha hecho un trabajo fantástico con esos remakes.

Hacer remakes de juegos que tuvieron mucho éxito en su momento puede ser una excelente idea, siempre que se cumplan unos mínimos de calidad y de fidelidad al original. Puede parecer fácil, pero la verdad es que en muchos casos acaba siendo un desafío importante, sobre todo cuando tenemos que rehacer un juego que, por su antigüedad, utilizaba unas mecánicas muy concretas que hoy en día no son aceptables.

Final Fantasy VII Remake sería un buen ejemplo en este sentido, y Square Enix supo salir del paso con un híbrido entre acción en tiempo real y acciones automatizadas más propias de un combate por turnos. A nivel gráfico también fue fiel al original, y en general logró hacer honor al clásico, algo que tenía bastante difícil por las grandes expectativas que había generado.

La mayoría de los remakes que han ido saliendo me han gustado, pero lo cierto es que hay muchos títulos clásicos que creo que merecen ser rehechos y adaptados a la tecnología actual, y por desgracia parece que me voy a acabar quedando con las ganas. En este artículo de opinión quiero compartir con vosotros algunos de mis juegos favoritos como candidatos a remake, y os invito a que dejéis en los comentarios los vuestros.

Para no hacer muy larga la lista me voy a limitar a elegir cinco juegos que me encantaría que tuvieran un remake. El primero es Quake, un juego que francamente quedaría de infarto si se adaptase a la tecnología actual, y lo mismo opino del DOOM original. Ya van dos, mi tercer candidato sería Shadow Dancer, pero en su versión arcade, un remake en 2D al estilo de Street of Rage 4, pero con un toque serio fiel al original, sería para mi una compra asegurada.

Termino con mis dos últimos candidatos a remake, el primer Guild Wars, manteniendo su enfoque jugable y sus características clave, solo con una simple actualización a un nuevo motor gráfico, y Otogi, el clásico de Xbox que tuvo también una segunda parte. Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.