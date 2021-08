Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y no, la situación no ha mejorado mucho con respecto a las últimas fechas: el calendario de lanzamiento sigue de lo más flojo… Pero The Witcher: La pesadilla del lobo no es mal aperitivo mientras esperamos a que vuelva Geralt.

Netflix

Así pues, Netflix recupera su puesto natural con The Witcher: La pesadilla del lobo, una película de anime con la que engrosar un poco su oferta en torno al popular universo fantástico, cuyo regreso en condiciones se espera para finales de año. Por supuesto, no es lo único que trae la gran N del VOD.

Hace unas semanas que [adelantamos la noticia](adelantamos la noticia) y he aquí el estreno de The Witcher: La pesadilla del lobo, una película de animación realizada por el Studio Mir, responsable de series como The Legend of Korra o Voltron: Legendary Defender en la que no parecerá Geralt de Rivia, sino su mentor, Vesemir, un personaje que aún no ha se ha dejado ver en la serie principal, pero que lo hará en su segunda temporada. La crítica la ha recibido bastante bien… mejor incluso de lo que se recibió a la serie original… aunque hay que tener en cuenta que The Witcher: La pesadilla del lobo es lo que es, ni más ni menos.

¿Prefieres acción más de carne y hueso? Netflix ha estrenado SAS: El ascenso del Cisne Negro, una nueva película de acción que al menos por el reparto, merece la pena mencionar: Ruby Rose (Batwoman, John Wick: Pacto de sangre), Andy Serkins (El Señor de los Anillos, Black Panther), Hannah John-Kamen (Killjoys, Ant-Man y la Avispa), Tom Hopper (Black Sails, The Umbrella Academy)… Es cierto que salvo alguna excepción, Netflix no acierta con el cine de acción y esta no se salva: la crítica ya la está destrozando, pero…

Para concluir con los destacados de Netflix para esta semana, Edens Zero, una nueva serie de anime que se estrena en la plataforma por todo lo alto, además, pues se trata de lo nuevo de Hiro Mashima, creador de Fairy Tail… Así que si te preguntas de qué va, añádele el universo como escenario a la ecuación y ahí lo tienes.

Más contenidos exclusivos:

Alguien como él . «En esta versión de la película de 1999 Alguien como tú, se hace viral un vídeo en el que Padgett, una joven influencer en redes sociales, rompe con su novio.»

. «En esta versión de la película de 1999 Alguien como tú, se hace viral un vídeo en el que Padgett, una joven influencer en redes sociales, rompe con su novio.» Bob Ross: Casualidades, traiciones y avaricia . «Bob Ross fue el profesor de pintura más famoso del mundo y deleitó a millones de personas. Ahora, la batalla por su emporio arroja una sombra sobre sus árboles felices.»

. «Bob Ross fue el profesor de pintura más famoso del mundo y deleitó a millones de personas. Ahora, la batalla por su emporio arroja una sombra sobre sus árboles felices.» Clickbait (T1). «Cuando el secuestro del padre de familia Nick Brewer da un turbio giro cibernético, sus seres queridos se apresuran para descubrir a la persona responsable y sus motivos.»

(T1). «Cuando el secuestro del padre de familia Nick Brewer da un turbio giro cibernético, sus seres queridos se apresuran para descubrir a la persona responsable y sus motivos.» D. P. : El cazadesertores (T1). «La misión de un joven soldado de capturar a desertores militares revela la dolorosa realidad a la que se enfrenta cada recluta obligado a cumplir con su deber.»

(T1). «La misión de un joven soldado de capturar a desertores militares revela la dolorosa realidad a la que se enfrenta cada recluta obligado a cumplir con su deber.» Despiértate (T1). «Serie siniestra de seis episodios para público juvenil que cuenta la misteriosa historia de Julia, una adolescente que acaba en un centro para el tratamiento de la amnesia después de un trágico accidente.»

(T1). «Serie siniestra de seis episodios para público juvenil que cuenta la misteriosa historia de Julia, una adolescente que acaba en un centro para el tratamiento de la amnesia después de un trágico accidente.» Mi querido Arlo (T1). «Después de enterarse de que nació en Nueva York, un ingenuo chico que es mitad humano y mitad caimán decide dejar atrás su tranquila vida en la ciénaga para buscar a su padre, del que hace tiempo que no tiene noticias.»

(T1). «Después de enterarse de que nació en Nueva York, un ingenuo chico que es mitad humano y mitad caimán decide dejar atrás su tranquila vida en la ciénaga para buscar a su padre, del que hace tiempo que no tiene noticias.» Oggy Oggy . (T1). «El adorable gatito Oggy y su pandilla de amigos peludos siempre están listos para la diversión y las aventuras más fantásticas en su alegre y colorido mundo gatuno.»

. (T1). «El adorable gatito Oggy y su pandilla de amigos peludos siempre están listos para la diversión y las aventuras más fantásticas en su alegre y colorido mundo gatuno.» Post mortem: Nadie muere en Skarnes (T1). «Live Hallangen es declarada muerta. Al cabo de unas horas, se despierta en la mesa de autopsias con un hambre voraz. Entretanto, su hermano Odd intenta mantener a flote la funeraria familiar. Es una misión imposible, pues en el pueblo noruego de Skarnes apenas muere gente.»

(T1). «Live Hallangen es declarada muerta. Al cabo de unas horas, se despierta en la mesa de autopsias con un hambre voraz. Entretanto, su hermano Odd intenta mantener a flote la funeraria familiar. Es una misión imposible, pues en el pueblo noruego de Skarnes apenas muere gente.» Secretos del deporte: Caitlyn Jenner . «Los creadores de ‘Wild Wild Country’ presentan una docuserie de cinco partes que analiza, desde una perspectiva inédita, historias relacionadas con el mundo del deporte, desde el tenis al boxeo o el baloncesto.»

. «Los creadores de ‘Wild Wild Country’ presentan una docuserie de cinco partes que analiza, desde una perspectiva inédita, historias relacionadas con el mundo del deporte, desde el tenis al boxeo o el baloncesto.» Titletown High (T1). «En la ciudad de Valdosta (Georgia), también conocida como Titletown, el fútbol americano es el rey y ganar es lo primordial. Pero los Wildcats hace mucho que dejaron atrás sus días de gloria.»

Entra en catálogo:

Aguas oscuras

Amor de verdad

An Inspector Calls

Ballad in Blue

Bebés

Bitter Springs

Diabólicamente tuyo

El olvido que seremos

Gunshot: Disparo a la verdad

No sé si cortarme las venas o dejármelas largas

Pecados capitales (T1)

Remando a contracorriente

Ride on Time (T3)

The Dirty Picture

The Old Ways

Disney+

Seguimos con Disney+, que tiene un par de lanzamientos que gustarán a sus suscriptores.

Para que no se diga que Disney+ no estrena nada mínimamente interesante por lo que no haya que pagar un plus… Amigos pasajeros no es el mejor ejemplo con el que rebatirlo, pero está comedia, bastante más adulta de esperable para la casa del ratón (es de 20th Century Studios, filial de Disney) está gustando y el tiempo acompaña, así que… ¡a volver a abrir la app de Disney+, que hay novedades!

En efecto, Cruella ya está disponible para todos los suscriptores de Disney+ sin el pago de los 21,99 euros adicionales con el que se estrenó. ¿De qué va la peli, te preguntas? No lo creo.

Entra en catálogo:

Agua para elefantes

Bob’s Burgers (T11)

Criminal Minds: Suspect Behavior

El laberinto del fauno

McCartney 3,2,1

Misión a Marte

Nuevas pistas

Tres bodas más

V3nganza

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video también tiene estrenos propios esta semana, sí, pero con toda honestidad te digo, vale más la pena lo que añade a catálogo, así que fíjate en las negritas…

Contenidos exclusivos:

Borat: cinta VHS con material considerado «sub-aceptable» por el Ministerio de Censura y Circuncisión de Kazajistán . «Imágenes nunca antes vistas de la galardonada película Borat Película Film Secuela»

. «Imágenes nunca antes vistas de la galardonada película Borat Película Film Secuela» El confinamiento de Borat en EEUU y desmintiendo a Borat (T1). «Vive el drama real de Sacha Baron Cohen, como Borat Sagdivev, al convivir durante cinco días en pleno pico de la pandemia de Covid-19 con dos teóricos de la conspiración. Luego, en Desmintiendo a Borat, comprueba como esos dos teóricos de la conspiración ven sus teorías desacreditadas por algunos de los principales expertos mundiales.»

(T1). «Vive el drama real de Sacha Baron Cohen, como Borat Sagdivev, al convivir durante cinco días en pleno pico de la pandemia de Covid-19 con dos teóricos de la conspiración. Luego, en Desmintiendo a Borat, comprueba como esos dos teóricos de la conspiración ven sus teorías desacreditadas por algunos de los principales expertos mundiales.» Fernando (T2). «Si en la primera temporada de ‘Fernando’ vimos su versatilidad disputando el mundial de resistencia, las 500 Millas de Indianápolis y el Dakar, este año mostramos como se prepara un equipo de Fórmula 1.»

(T2). «Si en la primera temporada de ‘Fernando’ vimos su versatilidad disputando el mundial de resistencia, las 500 Millas de Indianápolis y el Dakar, este año mostramos como se prepara un equipo de Fórmula 1.» Pete el Gato – La opereta de la vuelta al cole . «¡Los chicos se preparan para la emocionante vuelta al cole con este musical especial!»

. «¡Los chicos se preparan para la emocionante vuelta al cole con este musical especial!» The Family Man: Agente Antiterrorista (T2). «Intensa serie dramática de acción que cuenta la historia de un hombre de clase media que trabaja para un equipo especial de la Agencia Nacional de Investigación en La India.»

Entra en catálogo:

Anatomía de un asesinato (Miniserie)

Breve encuentro

Capricornio Uno

Cats

Conspiración en Berlín

Detective Conan: Capturado en sus ojos

El guardián de Auschwitz

Hardcore Pawn (Empeños a lo bestia)

Ipcress

Las aventuras del doctor Dolittle

Mi lucha – Los secretos del libro de Hitler

HBO

Tercera temporada de Britannia y un puñado de pelis para los suscriptores de HBO…

Contenidos exclusivos:

Britannia (T3). «La historia de Britannia comienza en el año 43 d. C. cuando el ejército romano, decidido y aterrado a partes iguales, ataca el corazón celta de Britania, una misteriosa tierra gobernada por mujeres guerreras y poderosos druidas capaces de canalizar las fuerzas del inframundo.»

Nueva York, epicentro del 11-S y de una pandemia (T1). «Retrato de la fuerza y la resiliencia de una gran variedad de neoyorquinos desde el 11 de Septiembre hasta la nueva realidad del COVID, creado para conmemorar el vigésimo aniversario del atentado.»

Entra en catálogo:

Amor en Polvo

Kills on Wheels

Message Man

Cegado por la luz

Underworld: El despertar

Scooby-Doo: La máscara del halcón azul

Rendel

Apple TV+

Y un par de novedades para los suscriptores de Apple TV+, incluyendo una serie de animación infantil y la nueva temporada de una de las series con las que debutó la plataforma, la sugerente pero descafeinada aventura postapocalíptica interpretada por Jason Momoa, See.

Contenidos exclusivos: