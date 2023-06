GeForce RTX 4090, a las puertas de los 4 gigahercios

La GeForce RTX 4090 es, a día de hoy, la reina indiscutible del escritorio en lo referido al rendimiento. Evidentemente no es una tarjeta gráfica para todo el mundo, pues tanto por precio como por requerimientos, se dirige a unos perfiles de usuario muy concretos. Ya sea para disfrutar de la experiencia de gaming más extrema, para la edición de contenidos de alta definición o para tareas relacionadas con la inteligencia artificial, entre otros, los afortunados poseedores del actual tope de gama de NVIDIA saben que no hay otra solución de escritorio que se aproxime a lo que tienen.

Recordemos que, en su edición normal y salida de la caja, su rendimiento escala sin problemas hasta los 2.750 megahercios, tal y como te contamos cuando probamos el diseño de referencia de NVIDIA, una velocidad más que destacable, pues supone un incremento más que considerable con respecto los dos gigahercios «y un pellizco» de su predecesora, la RTX 3090. E insisto, hablamos de la configuración base, y en lo referido a las posibilidades de overclocking que siempre han ofrecido las tarjetas gráficas de NVIDIA, evidentemente la GeForce RTX 4090 no es una excepción.

Así, por una parte nos encontramos con modelos de GeForce RTX 4090 que, gracias al uso de componentes específicamente diseñados para tal fin, permiten incrementar el rendimiento de la GPU de manera totalmente segura. Las variantes OC que ofrecen algunos fabricantes son el ejemplo perfecto de ello, y por norma general suelen contar con sistemas de refrigeración avanzados, en muchos casos de refrigeración líquida, que se encarga de proteger los componentes clave.

First to break the 3900MHz barrier on a VGA🔥

#1 Colorful Geforce 𝟒𝟎𝟗𝟎 𝐢𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐋𝐀𝐁 on LN2 ❄️

🏆 GPUPI 32B @ 3930MHz in 46s🧮https://t.co/SCwZZhlHlc@iGameColorful@NVIDIAGeForce@GeForce_JacobF@VideoCardz@3DCenter_org pic.twitter.com/rJnFXdpCXC

— CENS (@CENSXOC) June 17, 2023