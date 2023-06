MacBook Air 15 M2: Apple vs derecho a reparar

Han pasado algo menos de dos semanas desde que Apple presentara el nuevo MacBook Air 15, el salto a las 15 pulgadas del peso pluma de los portátiles de los de Cupertino. La propuesta, al menos en primera instancia, parece muy interesante, pues la extrema portabilidad de los Air, sumada a una pantalla de 15 pulgadas (recordemos que, hasta ahora, el único tamaño disponible era 13 pulgadas), es una propuesta bastante interesante para quienes necesitaban una pantalla de mayor tamaño.

Sin embargo, hace unos días supimos que el mantener la apuesta por la disipación pasiva, una seña de identidad de los Air desde sus orígenes, le estaría pasando factura a este modelo de 15 pulgadas, que se calienta demasiado, lo que además de empeorar la experiencia de usuario, se puede traducir también en mermas en su rendimiento, desaprovechando de este modo todo el potencial del Apple M2 sobre el que se motoriza este MacBook Air 15.

Ahora bien, parece que este no sería el único problema de diseño del nuevo miembro de la familia Air. Con un matiz importante, eso sí, y es que mientras que el problema de temperatura podemos entender que es algo no deseado, el otro, del que vamos a hablar a continuación, sí que tiene la indiscutible firma de la marca y su enconada posición en contra del derecho a reparar. Y lo de que están en contra del derecho a reparar no es una opinión, antes de que alguien me pueda decir algo al respecto, es una posición defendida públicamente por Apple desde hace años.

iFixit ha llevado a cabo, como todos esperábamos, la prueba de fuego del nuevo portátil de Apple y, como podemos ver en el vídeo que han publicado, el MacBook Air 15 obtiene un 3 sobre 10 en reparabilidad, y es calificado como «una experiencia miserable«. Si decides darle un ojo al vídeo, podrás comprobar que la apertura inicial del equipo no es especialmente compleja, pero que a partir de ahí empieza un festival de tornillos y conectores, cada uno de su padre y de su madre, que no solo hace que el proceso sea terriblemente tedioso, también complica sobremanera el posterior remontaje del equipo.

Me pregunto si, a día de hoy, seguirán amparándose en argumentos como aquello de que los usuarios se exponían a posibles explosiones si manipulaban el interior de sus dispositivos, o si habrán encontrado alguna otra excusa explicación para emplear una menestra de tornillos y otros conectores. Es cierto que a finales de 2021 anunciaron su plan de autorreparaciones, aunque podemos dar por sentado que lo hicieron por imperativo legal.

Enfrentarse al derecho a reparar es ir en contra de los usuarios y en contra del medio ambiente, precisamente dos elementos de los que Apple hace bandera. Y después del anuncio de 2021, quizá podíamos haber pensado que se estaban planteando su posición en este tema, pero visto el desmontaje de este MacBook Air 15, queda claro que de eso, nada.