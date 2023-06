El nuevo MacBook Air 15 se calienta mucho, y esto afecta a la experiencia de uso

Apple presentó hace una semana el MacBook Air 15, un equipo que se dirige a aquellos usuarios que necesitan de una pantalla que ofrezca un mayor espacio de trabajo, pero que no quieran tener que hacer sacrificios importantes a nivel de movilidad. Este nuevo portátil viene configurado con un SoC Apple M2, y utiliza un sistema de refrigeración pasiva, lo que lo hace totalmente silencioso.

Los sistemas de refrigeración pasiva no solo tienen la ventaja de no hacer ningún ruido, también sufren menos con el paso del tiempo y la acumulación de polvo y suciedad, pero como es evidente no tienen la misma capacidad de disipación de calor que un sistema activo basado en uno o varios ventiladores. Esto hace que los fabricantes deban ser muy cuidadosos a la hora de optar por uno u otro sistema, ya que su elección podría no ser suficiente para disipar el calor de forma eficiente.

En el caso del nuevo MacBook Air 15, en Apple optaron por montar un sistema de refrigeración pasiva. Esta decisión no fue casualidad, los de la manzana querían mantener el peso lo más bajo posible y minimizar el nivel de ruido, pero al final esta decisión no ha sido del todo acertada, porque se ha confirmado que no tiene la capacidad de refrigeración necesaria para mantener unas temperaturas de trabajo verdaderamente óptimas.

Según el análisis del MacBook Air 15 que han realizado en The Verge, este portátil utiliza un sistema de refrigeración pasiva que no evita que el calor se dispare cuando se hace un uso intensivo del equipo. Sí, el portátil se calienta, tanto que toda la zona del teclado se pone bastante caliente, y la temperatura es todavía más elevada en la zona de las teclas de función. Esto solo ocurre cuando se le pide potencia al SoC Apple M2, es decir, en escenarios de uso básicos las temperaturas del MacBook Air 15 se mantienen en niveles muy frescos.

A pesar del incremento que se produce en las temperaturas de trabajo no han detectado ningún problema de estabilidad, y tampoco un caso grave de pérdida de rendimiento por estrangulamiento térmico, así que el MacBook Air 15 funciona a una temperatura alta pero dentro de la normalidad.

Es importante tener en cuenta también que el calor afecta al rendimiento del SoC M2, y que al final un buen sistema de refrigeración permite que este desarrolle un mayor nivel de rendimiento. Por eso el sistema de refrigeración del MacBook Pro 13, que es de tipo activo, marca una diferencia importante tanto en las temperaturas de trabajo como en el rendimiento final del equipo.