Demos para jugar el fin de semana y nuevos juegos para GeForce Now

Para celebrar el Next Fest, un evento que arrancó en Steam el pasado 19 de junio, NVIDIA ha compartido una lista de demos para jugar este fin de semana que incluye títulos compatibles con DLSS 2. En dicha lista encontramos títulos muy interesantes, aunque sin duda el más atractivo es Lies of P, un «soulslike» que tiene parte de la esencia única de Bloodborne, uno de los mejores exclusivos de PS4.

La lista de demos para jugar este finde que ha compartido NVIDIA incluye los siguientes títulos:

Route 66 Simulator: The Free Ride, una aventura de supervivencia en coche en tendremos que construir, arreglar y conducir nuestro vehículo mientras intentamos ganar dinero para pagar nuestra comida, gasolina, partes nuevas del vehículo, moteles y todo lo necesario para sobrevivir a lo largo del viaje por la mítica ruta 66. Original y divertido.

Starsiege Deadzone, es un shooter que se desarrolla en los confines del espacio, donde tendremos que luchar por nuestras vidas combatiendo junto a nuestros compañeros contra los hostiles Cybrids. Interesante y con una estética muy cuidada.

Synced, un juego de disparos estilo “rogue-looter” que me recuerda, y mucho, a Outriders. Está ambientado en un futuro posapocalíptico tecnológico, donde nos pondremos en la piel de un viajante que se une a la guerra contra letales criaturas tecnológicas dentro de una zona de exclusión sellada conocida como el Meridiano. Es un título que tengo muchas ganas de probar, la verdad sea dicha.

SlavicPunk: Oldtimer, un juego de disparos isométrico basado en las obras de Michał Gołkowski que adopta una perspectiva cenital que podemos ajustar y mover libremente, y que nos lleva a un futuro no muy lejano. Nos convertiremos en Yanus, un detective privado con un pasado turbulento que está tratando de resolver un caso de robo de datos mientras hace frente a sus propios demonios, y a los «malos de turno». Acción intensa con un enfoque original y una dirección artística muy bien resuelta.

Luna Abyss, un juego de acción y aventura en primera persona que combina acción y plataformas, y que tiene detalles que me recuerdan a DOOM, salvando las distancias, claro está. Este título nos llevará a seguir el viaje de Fawkes, que fluctúa entre una profecía críptica y su condena en la prisión Luna. Tiene buena pinta.

Lies of P, un juego que no necesita presentación, y que se ha convertido en el «soulslike» más esperado del momento. Su parecido con Bloodborne, su dirección artística y su modelo de combates lo ha colocado directamente en mi lista de «juegos deseados, y parece que no va a ser muy exigente a nivel técnico.

En otro orden de cosas, NVIDIA también ha confirmado la lista de nuevos juegos que llegan a GeForce Now esta misma semana, y en total tenemos diez nuevos títulos que os resumo a continuación: