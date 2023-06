YouTube doblará automáticamente los vídeos a otros idiomas

YouTube es, por derecho propio, la principal plataforma de difusión de contenido audiovisual en Internet. Esa posición el corresponde, en parte, por ser decana, pero también porque no ha dejado de reinventarse durante los ya 18 años desde que fuera fundada, allá por el lejano 2005. Y en esto, claro, contribuyó sustancialmente la adquisición del servicio por parte de Google, tan solo un año y medio después de su lanzamiento.

Aunque el servicio nació, como muchos de los que empleamos a diario, en Estados Unidos, su internacionalización empezó a producirse prácticamente desde su nacimiento y, aunque buena parte de los creadores de contenido más influyentes a nivel global publican sus contenidos en inglés, las audiencias que, al menos de manera nativa, se comunican en otros idiomas, es literalmente inmensa. Más concretamente, según podemos leer en este informe, alrededor de dos tercios de los 250 canales más vistos publican contenido en inglés, seguido del 15% en español y del 7% en portugués.

Conscientes de ello, Google ha ido añadiendo a YouTube algunas funciones, como los subtítulos, para ampliar el alcance de los vídeos, independientemente del idioma en el que hayan sido grabados originalmente. No obstante, el trabajo de creación y edición de los subtítulos resulta un tanto tedioso (salvo en el caso de los generados automáticamente que, no obstante, no son tan precisos como los creados por un profesional de la traducción. Además, la lectura de los mismos hace que desviemos la atención del vídeo, por lo que podemos acabar por perdernos elementos importantes del mismo.

Esto, sin embargo, está cerca de cambiar. Según podemos leer en Engadget, YouTube está probando una herramienta basada en inteligencia artificial de doblaje automático de vídeos. En concreto, esta nueva función que tiene su origen en la incubadora de proyectos de Google Area 120, primero transcribe el texto del vídeo, permitiendo al creador que revise y edite el texto original. Y, una vez validado el mismo, procede a traducirlo y, a continuación, genera el doblaje para el mismo.

Sehgún se afirma en dicha publicación, YouTube ya está probando esta herramienta con cientos de creadores de habla inglesa que, en esta primera fase de prueba, pueden crear doblajes en español y en portugués (no es casual que, como indicaba anteriormente, sean el segundo y el tercer idioma más comunes en la plataforma). El doblaje se crea en cuestión de minutos y, además, el uso de esta función es totalmente gratuito. Puedes comprobar el resultado de esta herramienta en este vídeo:

Es cierto que el doblaje no suena tan natural como una voz humana, pero YouTube pretende introducir interesantes mejoras en el futuro, entre ellas que la voz empleada en el doblaje sea similar a la del creador en la pista de audio original. Y si te estás preguntando si esos planes son a largo plazo, lo cierto es que no, pues apuntan a 2024.