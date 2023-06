El servicio de juego en la nube GeForce Now de NVIDIA ha cerrado junio con otros nueve juegos nuevos, y ya hemos podido descubrir algunas de las novedades que llegarán en el mes de julio. La lista contiene lanzamientos importantes, aunque sin duda los más interesantes llegarán el próximo mes.

Empezamos con los nuevos juegos que estarán disponibles antes de determinar el mes de junio:

One Lonely Outpost (Nuevo lanzamiento en Steam).

AEW: Fight Forever (Nuevo lanzamiento en Steam).

Darkest Dungeon (Steam).

Darkest Dungeon II (Steam).

Derail Valley (Steam).

Age of Empires: Definitive Edition (Steam).

I Am Fish (Steam).

Golf Gang (Steam).

Contraband Police (Steam).

De todos estos juegos el que más interesante me resulta es, sin ninguna duda, Age of Empires: Definitive Edition. Como os dije, lo más importante está por venir, y llegará a lo largo del mes de julio. Estas son las novedades que veremos en GeForce Now a partir de dicho mes:

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (Nuevo lanzamiento en Steam, 7 de julio).

Jagged Alliance 3 (Nuevo lanzamiento en Steam, 14 de julio).

Xenonauts 2 (Steam, 18 de julio).

Viewfinder (Steam, 18 de julio).

Techtonica (Steam, 18 de julio).

Remnant II (Steam, 25 de julio).

F1 Manager 2023 (Steam, 31 de julio).

Embr (Steam).

MotoGP 23 (Steam).

OCTOPATH TRAVELER (Steam).

OCTOPATH TRAVELER II (Steam).

Pro Cycling Manager 2023 (Steam).

Riders Republic (Steam).

Starship Troopers: Extermination (Steam).

A título personal, los juegos que más me atraen de esta otra lista son Remnant II, Starship Troopers: Extermination y Jagged Alliance 3.

Y hablando de juegos, os recuerdo, antes de terminar, que ya han dado comienzo las ofertas de verano de Steam, y que este es un buen momento para comprar esos juegos que teníamos pendientes, y para hacer acopio de títulos con los que pasar un verano muy divertido.