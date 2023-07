Estas son las CPUs y GPUs de AMD que incluirán Starfield gratis

AMD empezará a incluir Starfield gratis con sus procesadores y tarjetas gráficas a partir del 11 de julio, una promoción que estará limitada a modelos muy concretos que vamos a repasar en esta lista.

Tened en cuenta que esta promoción solamente estará activa hasta el 30 de septiembre de este año, y que una vez que recibáis la clave de activación esta solo tendrá validez hasta el 28 de octubre de este año.

Si no canjeáis esa clave la habréis perdido, y ya no podréis conseguir Starfield gratis. Sé lo que estáis pensando, que es tiempo más que suficiente y que este tipo de avisos no son necesarios, pero siempre nos podemos despistar y acabar olvidándonos de que tenemos dicha clave pendiente de activación. A mí en su momento me pasó con una licencia de AC: Syndicate.

Procesadores y tarjetas gráficas AMD que incluyen Starfield gratis

En la imagen adjunta podemos ver todos los modelos que incluirán una copia gratuita de dicho juego, pero debemos diferenciar entre aquellos que vendrán con una clave para activar la edición estándar y los que incluirán la versión premium.

A partir de una Radeon RX 6600, y hasta una Radeon RX 7600, y desde un Ryzen 5 7600 hasta un Ryzen 7 7800X3D conseguiremos la edición estándar de Starfield. Si compramos una Radeon RX 6700 o superior, o un Ryzen 9 7900 o superior, nos haremos con la edición premium del juego.

La Radeon RX 6600 es una de las mejores tarjetas gráficas que podemos comprar ahora mismo en la franja de los 200 euros para jugar a 1080p, y desde luego meterla en un pack con Starfield gratis no hace más que mejorar su valor. Ahora mismo dicha tarjeta gráfica viene con Resident Evil 4 Remake gratis, pero esto cambiará a partir del 11 de julio, como os hemos indicado.

Si compramos la Radeon RX 6600 superaríamos los requisitos mínimos de Starfield, pero no llegaríamos a los requisitos recomendados. Estaríamos en un punto intermedio. Para llegar a los requisitos recomendados necesitaríamos una Radeon RX 7600, que es el equivalente más cercano en rasterización a la GeForce RTX 2080.

El lanzamiento de Starfield se producirá el 6 de septiembre. Este juego estará patrocinado por AMD, así que vendrá con soporte de FSR2, como ya os contamos en su momento. Si queréis opinar sobre este tema os recuerdo que podéis hacerlo siguiendo este enlace.