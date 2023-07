Nuestros lectores hablan: AMD y la polémica por el FSR exclusivo

El pasado mes de junio hablamos de un problema bastante relevante, el tema de la exclusividad de la tecnología AMD FSR en aquellos juegos que estaban promocionados por el gigante de Sunnyvale. La lista de títulos afectados es importante, no tanto por la cantidad sino por la calidad y el peso de los mismos, ya que se trata de juegos muy esperados que tuvieron un impacto considerable en el mercado.

Sin duda uno de los mejores ejemplos lo tenemos en Resident Evil 4 Remake, aunque es cierto que ninguna de las entregas de la franquicia de Capcom ha llegado al mercado con soporte de DLSS o Intel XeSS, de hecho Resident Evil Village, que fue lanzado en 2021, sigue estando limitado a la tecnología AMD FSR.

AMD no ha dado una explicación todavía sobre este tema, y eso que la pregunta que se le hizo fue tan clara y simple que se podía responder con un sí o un no: «¿impone AMD en sus contratos de patrocinio de juegos el uso exclusivo de FSR y el bloqueo de tecnologías rivales?». Como he dicho, no tenemos una respuesta, y a veces el silencio es la peor contestación.

Personalmente, creo que todo apunta a que sí, y opino que lo mejor que puede hacer AMD es reconocerlo porque, al final, la sinceridad y asumir las acciones siempre es mejor que mantener ese halo de incertidumbre cuando en realidad la verdad está bastante clara. No pasa nada por reconocer algo y por decir que no se ha hecho lo correcto, siempre se puede volver a empezar, y es más efectivo de cara a tu imagen como empresa que estar jugando al escondite.

Mi opinión creo que está bastante clara, creo que es evidente que algo se ha venido cociendo entre bambalinas, y que al final el tema de la exclusividad del AMD FSR en juegos patrocinados por los de Sunnyvale salta tanto a la vista que es imposible negarlo, incluso sin confirmación oficial. No me parece bien, y no tiene justificación de ninguna manera posible porque al final perjudica al consumidor se mire como se mire.

Espero que AMD recapacite y entienda que este no es el camino, que como empresa tiene que seguir cuidando su imagen y que esta no es la manera de hacerlo. Será curioso ver qué ocurre con Starfield ahora que se ha conocido todo este tema, aunque mucho me temo que lo más probable es que el juego acabe manteniendo la exclusividad del FSR. Ahora os toca a vosotros, los comentarios son vuestros. Nos leemos.