Intel no fabricará más dispositivos NUC

Han pasado once años desde que Intel presentará NUC (Next Unit of Computing), uno menos desde que su primera generación llegara al mercado. Desde entonces, el gigante tecnológico ha ido renovando periódicamente su línea de mini-PCs, que han ido adoptando las series más recientes de los procesadores de la casa. Durante este tiempo han logrado construir una imagen muy reconocida, al punto de convertirse, para muchos, en la principal alternativa desde el ecosistema de Windows a los Mac mini de Apple.

Como decía, la primera propuesta de Intel NUC llegó al mercado en 2013, hace 10 años, con sistemas construidos alrededor de un Intel Celeron 847, un integrado bastante modesto pero adecuado para los usos para los que fue concebida esta plataforma inicialmente. Sin embargo, con el paso de los años pudimos ver cómo Intel iba poniendo más carne en el asador, hasta llegar a las generaciones más recientes, en las que podemos encontrar los integrados tope de gama de la marca, en propuestas tan extremas y sorprendentes como el Intel NUC 13 Extreme.

La novedad más reciente data de hace poco más de una semana, cuando Intel inició la comercialización de los NUC 13 Pro “Desk Edition”, un lanzamiento que, en cierta medida, acalló los recurrentes rumores que afirmaban que Intel podía estar planteándose abandonar esta línea de negocio, sobre la que desde prácticamente siempre ha habido dudas sobre su capacidad de crecimiento, si bien es cierto que sí que ha sido decisiva a la hora de demostrar que los PC con factor de forma muy reducido pueden ofrecer un excelente rendimiento, incluso para los usuarios más exigentes.

Parece, sin embargo, que dichos rumores, que ayer lunes se incrementaron sustancialmente, estaban en lo cierto, y es que según podemos leer en ServeTheHome, y se confirma con una declaración oficial en HardwareLuxx (en alemán), Intel dejará de fabricar productos NUC. Esto es lo que podemos leer en dicha confirmación oficial:

«Hemos decidido detener la inversión directa en Next Unit of Compute (NUC) Business y cambiar nuestra estrategia para permitir que nuestros socios del ecosistema continúen con la innovación y el crecimiento de NUC. Esta decisión no afectará al resto de los negocios de Intel Client Computing Group (CCG) o Network and Edge Computing (NEX). Además, estamos trabajando con nuestros socios y clientes para garantizar una transición sin problemas y el cumplimiento de todos nuestros compromisos actuales.»

Dicho de otra manera, esto no significa necesariamente la muerte de NUC, pero a partir de ahora dependerá de que otros fabricantes (en colaboración con Intel, claro) decidan producir y comercializar dispositivos que reproduzcan la fórmula empleada por el gigante de los chips hasta ahora. Sin embargo, que el principal estandarte (y padre) de NUC decida retirarse del mercado no es una señal especialmente alentadora en este sentido.