¿Qué está pasando con la sonda Voyager 2?

En unas semanas, el próximo 20 de agosto, se cumplirán 46 años del lanzamiento de la sonda Voyager 2, unas dos semanas antes de que su melliza, la Voyager 1, abandonara nuestro planeta el el 5 de septiembre de 1977. Inicialmente se planificó una misión de cinco años para ambas sondas, cuyo objetivo era explorar Júpiter y Saturno, cometido que cumplieron a la perfección y de manera complementaria, pues la diferencia entre la ruta de ambas permitió una mayor variedad de los datos recopilados.

Desde entonces, y lejos de ganarse la jubilación, las Voyager 1 y 2 han seguido realizando el viaje controlado más largo acometido por un dispositivo diseñado por el ser humano y, por el camino, proporcionándonos información que nos ha permitido revisar el conocimiento que teníamos sobre el Universo, incluido nuestro sistema solar. A este respecto, el hallazgo más sorprendente se produjo a finales de 2007 cuando, gracias a su excepcional visión del mismo, nos reveló que nuestro sistema solar no es esférico, como se pensaba hasta entonces, sino ovalado, debido a los efectos ocasionados por el campo magnético interestelar del espacio profundo. Repito, ese hallazgo se produjo en 2007, cuando la Voyager 2 ya llevaba 30 años de servicio a sus espaldas, 25 de los que duraba su misión original.

Su viaje alcanzó un hito histórico hace cinco años, cuando se adentró en el espacio interestelar al haber salido de la heliopausa y, por lo tanto, abandonado la heliosfera, lo que ya permitió el poder calificar su viaje como interestelar. Además, y al igual que su melliza, la Voyager 2 carga con una de las dos copias del famoso disco de oro, una recopilación de elementos representativos de nuestro planeta y nuestra sociedad cuyo contenido fue seleccionado por la NASA y un comité independiente presidido por Carl Sagan. Así, hablamos de uno de los objetos más representativos, exitosos e incluso queridos de toda la historia de la observación espacial.

Ahora bien, no todo son buenas noticias alrededor de la sonda. Así, en las últimas horas hemos sabido que la NASA ha perdido el contacto con la Voyager 2, a consecuencia de un comando enviado desde la Tierra y que ha provocado que la orientación de su antena no sea la correcta. Para entender esto mejor, debemos tener en cuenta que, a la distancia a la que se encuentra, las comunicaciones con la misma se llevan a cabo a través de la Red de Espacio Profundo (Deep Space Network, DSN), y que tan solo una antena terrestre, la australiana DSS 43 tiene la orientación adecuada. Cualquier cambio en la orientación de la sonda y su antena, por lo tanto, se traduce en una pérdida de señal.

¿Significa esto que se ha perdido el contacto para siempre con la Voyager 2? No, en realidad se espera poder retomar el contacto dentro de poco más de un mes, el 5 de octubre, y es que la sonda tiene, entre sus tareas, la revisión periódica (y el ajuste, si es necesario) de la orientación de la antena para mantener/restablecer las comunicaciones con la Tierra. Hasta el momento de la desconexión el funcionamiento de la Voyager 2 era correcto, así que no hay razones para temer que no pueda ejecutar la revisión y el ajuste de orientación.

Ésta no es la primera ocasión en la que la NASA pierde el contacto con la Voyager 2. Sin ir demasiado lejos, en enero de 2020 se produjo una desconexión no prevista que se prolongó hasta principios de febrero. Y poco después, desde marzo de 2020 hasta principios de 2021, hubo una nueva desconexión, aunque ésta sí que estaba prevista, pues no tuvo su origen en la sonda, sino en unas tareas de mantenimiento y mejora de la antena DSS 43.

Así pues, la Voyager 2 vuelve a enfrentarse a un periodo «a ciegas», que en principio no debe preocuparnos… pero que hará que algunos respiren (respiremos) muy aliviados a principios de octubre, cuando se restablezcan las comunicaciones.

Imágenes: NASA/JPL