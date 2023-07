Opera GX ha anunciado Fake My History, o falsea mi historial, una nueva y peculiar característica que «reemplazará tu cuestionable historial de navegación con una pizarra en blanco después de tu muerte». Así lo presentan, sí. Por si acaso te creías que mi titular es muy exagerado.

«Continúa navegando como lo harías normalmente; tropieza con tu milésimo vídeo de gatos, sumérgete de cabeza en la teoría de la conspiración de las madrigueras de conejos, y sí, disfruta también de algún contenido ocasional con clasificación X», añaden la nota oficial de Fake My History, por si alguien se ha quedado con ganas de más.

«Pero después de 14 días consecutivos de inactividad, Opera GX hará una suposición razonable: que has caído en un pozo sin fondo, te golpearon en la cabeza con un caparazón de tortuga o elegiste castigarte cambiando a otro navegador», continúan, dejándose de tanto rodeo para definir en qué consiste esta novedad, que puede ser activada o desactivada a placer, claro está.

En efecto, la función que trae Fake My History a Opera GX es la de darle un repaso al historial del usuario, una vez han pasado 14 días sin utilizar el navegador. Y aunque la primera cita hacía referencia a una «pizarra en blanco», lo cierto es que no se limpia el historial, sino que se reemplaza por «una versión completamente ficticia, pero sorprendentemente agradable».

Según lo explican, te ponen cosas como búsquedas en línea de «oportunidades de voluntariado local», «cursos gratuitos online para el crecimiento personal», «cómo impulsar la votación en mi comunidad», «cómo construir una casa para pájaros» y tonterías por el estilo, para que, en el caso de que alguien acceda a tu historial, solo encuentre una vibra de kumbayá que le haga sentirse culpable por mirar, o triste por haberte perdido.

¿Eres usuario de Opera GX y quieres probar Fake My History sin dejar que pase el tiempo o desactivar la función? En ambos supuestos tienes una opción para ello: para el primero, «Pretend I’m Already Dead», pero ten en cuenta que pierdes tu historial; en el segundo, desactiva Fake My History.

Sin duda, se trata de una mamarrachada en toda regla, pero ahí está por si a algún usuario del navegador le interesa (se podría haber enfocado de diferente manera y abarcar más que el historial, todos los datos almacenados por el navegador). No se sabe si llegará al nuevo Opera One, pero todo es posible.