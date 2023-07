Return to Monkey Island llega a Android e iOS

Ya ha pasado cerca de un año desde la llegada al mercado de Return to Monkey Island, uno de los mejores lanzamientos de 2022, y que como no podía ser de otra manera nos apresuramos a probar en aquel momento. Como ya te conté entonces, la propuesta no solo supo estar a la altura de las expectativas que había generado para muchas personas, sino que fue capaz de superarlas, pues supo mantener el espíritu de los grandes clásicos de la saga pero, al tiempo, modernizarse en aspectos clave para no ser ni sentirse anacrónico.

Esto no es casual, como ya te contamos desde que se produjo su anuncio oficial, Return to Monkey Island viene firmado por Lucasfilm Games, Devolver Digital y Terrible Toybox, el estudio creado por Ron Gilbert, uno de los grandes nombres de la edad de oro de las aventuras gráficas, con títulos en su currículum como Maniac Mansion, El Día del Tentáculo, Indiana Jones y la Última Cruzada y, claro, The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, los dos primeros títulos de la saga que hoy nos ocupa.

En su debut, en septiembre del año pasado, Return to Monkey Island llegó a PC y a Nintendo Switch, y sus creadores anunciaron que también habría una edición física de coleccionista. Finalmente fueron dos, salieron en preventa a principios de este año y tardaron muy poco tiempo en colgar el cartel de «agotadas», en un éxito de ventas que era fácilmente predecible, especialmente desde que el juego llegara al mercado en septiembre.

Así, tenía todo el sentido esperar que el juego llegara a otras plataformas, y la buena noticia a este respecto es que Return to Monkey Island ya está disponible para Android e iOS, como puedes comprobar en Google Play y en la App Store para iOS. Con una curiosa diferencia de precio, eso sí, y es que la versión para el sistema operativo de Google tiene un precio de 8,99 euros, mientras que la edición para los dispositivos de Apple se vende por 9,99 euros.

Como cabía esperar, y al igual que en su versión para PC, Return to Monkey Island no es nada exigente en lo referido a sus requisitos técnicos, de modo que incluso un smartphone de gama de entrada de hace algo más de dos años se muestra como totalmente compatible para jugarlo, algo muy de agradecer en estos tiempos en los que muchos ports son el ejemplo perfecto de falta de optimización. Además, y también navegando contra corriente a este respecto, ambas ediciones no recopilan absolutamente ningún tipo de dato del usuario… ¡y eso que es un juego de piratas!