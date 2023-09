Starfield roza el cuarto de millón de usuarios simultáneos en Steam

Como ya hemos contado en varias ocasiones, la más reciente en la selección de lanzamientos de septiembre, Starfield llegará a la inmensa mayoría de jugadores el próximo miércoles 6 de septiembre. Ya es posible, eso sí, preinstalar la versión de Xbox Game Pass para poder empezar a jugarlo de inmediato, tal y como se libere, pero, y hablo en primera persona, la sensación de tenerlo preinstalado en el PC es como tener una suculenta tarta de chocolate en el frigorífico, pero protegida por una mampara blindada que no hay manera de abrir.

Ahora bien, los jugadores que hayan optado por comprarlo antes de su lanzamiento oficial, de la semana que viene, han obtenido como privilegio exclusivo el poder disfrutarlo, durante unas horas, entre hoy y el lanzamiento oficial. Eso sí, esto solo para las ediciones especiales (Premium y Constellation), por lo que quienes han adquirido la versión base, tampoco pueden disfrutar de este avance. En resumidas cuentas, que hablamos de un acceso tremendamente limitado, tanto en usuarios como en las horas que podrán disfrutar los mismos.

Parece, no obstante, que Starfield llega con mucha fuerza, y con la intención de alcanzar cifras difícilmente imaginables para la inmensa mayoría de los juegos. Así, según podemos comprobar en SteamDB, cuando apenas había transcurrido una hora desde que se iniciara este acceso anticipado, Steam ha llegado a recoger hasta 234.502 usuarios jugando simultáneamente a lo más nuevo de Bethesda. Un número que, si tenemos en cuenta las circunstancias, resulta espectacular.

Recordemos que Starfield llega a dos plataformas, PC y Xbox, y que en lo referido a PC es posible adquirirlo tanto en Steam como en la tienda de Xbox. Así, debemos tener en cuenta que los números de Steam reflejan solo una parte de los jugadores que, durante estas primeras horas, estarán disfrutando del acceso anticipado al juego. Entiendo que sean más los jugadores que lo hayan adquirido en Steam, por el mayor alcance de la tienda de Valve, pero no debemos olvidar que los suscriptores de Game Pass pueden obtener la actualización al modo premium con un 10% de descuento sobre su precio normal, lo que puede haber atraído a más de uno a comprarlo en la plataforma de Microsoft.

Y, por otra parte, vuelvo a poner el foco en que este acceso anticipado está disponible, exclusivamente, para los usuarios que hayan comprado las versiones premium, que podemos imaginar que son menos, en número, que los que se han decantado por la versión estándar. Así, tenemos un primer indicador del volumen de ventas que habría alcanzado Starfield antes incluso de salir a la venta, y la verdad es que parece que a Bethesda no le están saliendo mal las cosas.

A esto ha podido contribuir, sin duda, que las primeras valoraciones emitidas por la crítica profesional han sido, en general, bastante positivas, aunque con alguna que otra (comprensible y siempre respetable) excepción. Así, como decía, las cifras que nos muestra SteamDB sobre el volumen de usuarios concurrentes del juego, es sin duda un indicador de que la fase de preventa debe estar resultando bastante exitosa, y es probable que durante el fin de semana veamos crecer este número, lo que intensificará sustancialmente esta percepción inicial.

Y, por cierto, para los usuarios de Game Pass que no quieran tener que esperar hasta el miércoles de la semana que viene, Microsoft ofrece una opción interesante, y es la de pagar por un upgrade a la versión premium, que podrás disfrutar durante toda tu suscripción al servicio. Así, además de obtener algunos extras, también pasarás a formar parte del amplio pero selecto grupo de usuarios que, desde hace unas horas, ya pueden explorar la nueva propuesta de Bethesda. ¿El precio? 31,49 euros, que cada uno valore en función de sus prioridades. Yo, personalmente, y aunque me parece una opción interesante, creo que me voy a esperar al miércoles que viene.