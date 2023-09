Próximos lanzamientos: juegos septiembre 2023

Hoy damos la bienvenida a septiembre y, como todos los meses, damos un repaso a los lanzamientos de juegos más destacables del mes. Y vaya que si se nota que se ha terminado el parón estival, pues nos encontramos con una absoluta avalancha de lanzamientos. De hecho, me ha costado hacer esta selección, porque he tenido que descartar algunos títulos para evitar que la selección (pues al final es eso, una selección) terminara siendo interminable.

Como verás, hay desde enormes lanzamientos hasta indies bastante pequeñitos pero, en general, adorables (ojo, en este sentido, a AK-xolotl), continuaciones de sagas, el remaster de un clásico, una saga reinventada… septiembre no solo es un mes prolífico en cantidad de juegos, sino también en variedad de los mismos. Así, y tras recordar el mantra de no comprar juegos en preventa, veamos ya los aspirantes a engancharnos durante horas de este mes.

Enchanted Portals

Fecha de lanzamiento : 5 de septiembre

: 5 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Con un estilo visual que nos lleva, de inmediato, al impagable Cuphead, no toma de éste solo la estética, sino también el género y parte del planteamiento, pues nos encontramos ante un plataformas que promete ser desafiante y alocado. Tomaremos el control de Bobby y Penny, dos aprendices de magos que van a aprender, por la fuerza, lo que ocurre si no pones cuidado y, con un hechizo, abres un portal a un mundo plagado de intrincados recorridos y jefes que nos lo pondrán muy difícil.

Starfield

Fecha de lanzamiento : 6 de septiembre

: 6 de septiembre Plataformas: PC y Xbox Series X|S

Uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos, el 6 de septiembre finalmente podremos iniciar la exploración del Universo creado por Bethesda para Starfield, en la que es su primera IP propia nueva desde hace la friolera de 29 años. Poco hay que decir que no te hayamos contado ya, así que solo nos queda esperar a su lanzamiento para comprobar si, finalmente, el juego está a la altura de las colosales expectativas que se han construido, durante años, alrededor del mismo.

The Many Pieces of Mr. Coo

Fecha de lanzamiento : 7 de septiembre

: 7 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch

La española Gammera Nest nos trae una aventura gráfica que recupera la mecánica point’n’click (un plus para los más nostálgicos) que se desarrolla en un mundo surrealista (esto indica el estudio, y las imágenes que se muestran del mismo se corresponden al dedillo con esa descripción), con animaciones 2D dibujadas a mano. Mr. Coo está atrapado en un mundo extraño, sin sentido, y necesita tu ayuda para salir pero, para ello, antes debe reconstruirse a sí mismo… siempre que se lo permitan los monstruos caóticos, robots locos y damas de un solo ojo con las que comparte protagonismo en tan peculiar lugar.

Warstride Challenges (actualmente en early access)

Fecha de lanzamiento : 7 de septiembre

: 7 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Disponible en acceso anticipado desde el año pasado, Dream Powered Games y Focus Entertainment ya lo consideran maduro como para salir de esta fase previa, durante la que ha obtenido valoraciones bastante positivas. Nos encontramos ante un shooter en primera persona en estado puro, un festival de monstruos, armas y mapas… y más monstruos a los que reventar. Nada especialmente novedoso, salvo una cierta orientación a los amantes de las speedruns, ya sabes a completar niveles lo más rápido posible. No defraudará a los amantes del género.

Fae Farm

Fecha de lanzamiento : 8 de septiembre

: 8 de septiembre Plataformas: PC y Nintendo Switch

Ni un mes sin un juego de granjas (y que siga siendo así por mucho tiempo, añado), Fae Farm nos invita a abandonar el agitado ritmo de vida y el estrés al que estamos sometidos, viajando a la isla encantada de Azoria, algo que podremos hacer solos o con amigos (multijugador de hasta cuatro usuarios). Allí, además de cuidar de nuestros cultivos y de relacionarnos con el resto de habitantes de la ínsula, tendremos que aprender a llevar a cabo múltiples tareas haciendo uso de la magia.

NBA 2K24

Fecha de lanzamiento : 8 de septiembre

: 8 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

2K nos trae, un año más, la más popular y reconocida franquicia del mundo del baloncesto, más concretamente de la competición más importante del mundo en este deporte, la todopoderosa NBA. Con una edición básica dedicada al tristemente fallecido Kobe Bryant, el juego nos vuelve a desafiar a desarrollar una carrera profesional que empieza en las calles y que, si somos capaces de evolucionar, nos llevará hasta lo más alto de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Eternights

Fecha de lanzamiento : 12 de septiembre

: 12 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5 y PlayStation 4

En Studio Sai debían pensar que ligar no es lo suficientemente complicado en el mundo real, así que han decidido desarrollar un juego que presentan como simulador de citas, pero con el extra de que nuestras actividades en este sentido las llevaremos a cabo durante el apocalipsis, de modo que al mismo tiempo que buscas a tu pareja ideal, también tendrás que salvar el mundo. ¿La buena noticia? Pues que, sin duda, dados los acontecimientos, no te faltarán temas de conversación con tus potenciales parejas.

Super Bomberman R 2

Fecha de lanzamiento : 13 de septiembre

: 13 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Secuela del Super Bomberman R de 2018, que retomaba a su vez los clásicos Bomberman de Nintendo, de nuevo nos encontramos frente a una propuesta de batallas en grupo, en el que tendremos que sacar partido al diseño de cada mapa para, haciendo uso de todo lo que tengamos a mano, acabar con todos nuestros rivales. Cuenta tanto con multijugador local como con juego online, en el que podrás enfrentarte a jugadores de todo el mundo.

The Crew Motorfest

Fecha de lanzamiento : 14 de septiembre

: 14 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

El festival de la velocidad de Ubisoft, que nos pone a las manos de algunos de los coches más rápidos y emocionantes del mundo, nos lleva en esta ocasión al archipiélago de Hawái, más concretamente a la isla de O’ahu, en la que podremos recorrer tanto sus impresionantes parajes naturales, como adentrarnos en las calles de Honolulu para recorrer, a toda velocidad, la capital del estado más paradisiaco de los Estados Unidos. Te faltarán ojos para permanecer atento a la carretera y, al tiempo, disfrutar del entorno.

Inspector Gadget – MAD Time Party

Fecha de lanzamiento : 14 de septiembre

: 14 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Eh là qui va là

Inspecteur Gadget

Eh là ça va pas

Ouh ouh

Oh là je suis là

Inspecteur Gadget

Si nada más ver este texto has empezado a canturrear la sintonía original, entonces tenemos bastante en común. Inspector Gadget – MAD Time Party nos trae de vuelta a uno de los personajes infantiles más recordados y queridos de la década de los ochenta, en una aventura en la que nos reencontraremos con la siempre habilidosa Sophie, el normalmente desconcertado Jefe Gontier y, por supuesto, los malvados agentes de MAD, todo ello en las calles de Metrópolis. Sea mejor o peor, lo que sin duda sí que será es todo un baño de nostalgia.

AK-xolotl

Fecha de lanzamiento : 14 de septiembre

: 14 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Pocas criaturas del reino animal despiertan mayor simpatía que los axolotes mexicanos, un anfibio que comparte lazos con la salamandra, pero que cultiva bastantes más fans que éstas. Ahora bien, ¿qué pasaría si tomas a un grupo de axolotes, les entregas un arsenal de armas y los pones a disparar? Pues que te encuentras con uno de los roguelikes argumentalmente más originales y divertidos de los últimos tiempos. ¿Quién dijo que el axolote no puede convertirse, aunque sea a la fuerza con un AK-47, en el rey de la selva?

Lies of P

Fecha de lanzamiento : 19 de septiembre

: 19 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Vivimos excelentes tiempos para los amantes de los soulslike, ya sabes, los RPG especialmente desafiantes y muy ricos argumentalmente, que se inspiran (conceptualmente, no argumentalmente, claro) en la obra magna de Hidetaka Miyazaki, Dark Souls. No obstante, esto obliga a los desarrolladores a buscar la manera de destacar y, al menos sobre el papel, Round8 Studio y Neowiz lo habrían conseguido, pues este juego nos traslada al corazón de la belle époque, en una historia oscura, elegante y cruel en la que asumirás el rol del mismísimo Pinocho.

Mortal Kombat 1

Fecha de lanzamiento : 19 de septiembre

: 19 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Esta es una de esas franquicias en las que basta con escuchar el nombre para saber qué nos vamos a encontrar. Con este reboot de la saga, nos trasladamos a un nuevo universo creado por Liu Kang, Dios del Fuego, y nos encontraremos con nuevas mecánicas y nuevos personajes y modos de juego, pero también con el ritmo y la emoción de siempre y, por supuesto, con los más que característicos fatalities del juego, que tan polémicos resultaron en sus primeros tiempos.

Men of War II

Fecha de lanzamiento : 20 de septiembre

: 20 de septiembre Plataformas: PC

Los amantes de la estrategia en tiempo real, y especialmente aquellos que disfrutan recreando conflictos bélicos reales, disfrutarán sin duda de la llegada de este título de Best Way editado por Fulqrum Publishing. Con la posibilidad de hacernos con el mando los aliados o del frente soviético, nos enfrentaremos a una propuesta fiel a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Tres bandos, 45 batallones y más de 300 vehículos, junto con una IA avanzada para jugar en solitario, pero también con modo online para poder enfrentarnos a otros jugadores.

PAYDAY 3

Fecha de lanzamiento : 21 de septiembre

: 21 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Imagina que, tras un inmaculado historial profesional, te has podido jubilar y ahora disfrutas de una opulenta y relajada vida. Todo es perfecto pero, de repente, resulta que debes retomar la actividad, y que tienes que hacerlo rápidamente. Esto, por norma general, sería un problema, pero si resulta que tu profesión era asaltar sucursales bancarias, la situación se complica. La buena noticia es que, para esta entrega de la saga, volverás a contar con tus compañeros de siempre y, dado que Washington DC ya os ha sufrido lo suficiente, decidís que es momento de dar el salto a la ciudad que nunca duerme. Efectivamente, que se vayan preparando los bancos de Nueva York.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Fecha de lanzamiento : 26 de septiembre

: 26 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Menos de cuatro semanas nos separan ya del muy esperado DLC de Cyberpunk 2077, una ambiciosa expansión en la que volveremos a ponernos en la piel de V, en esta ocasión para enfrentarnos a una trama de espionaje que nos llevará a trabajar para el gobierno como agente secreto. Nuevos personajes como Reed (basado en Idris Elba), Myers, Songbird y Hansen, entre otros, construyen una trama que promete ser realmente interesante.

Train Sim World 4

Fecha de lanzamiento : 26 de septiembre

: 26 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

¿Alguna ves has soñado en ponerte a los mandos de algunos de los trenes más rápidos y modernos del mundo? Bien, si formas parte de ese 1% que que ha respondido que sí (lo sé, no es una temática especialmente apasionante, aunque yo formo parte de ese reducido grupo), estás de enhorabuena, ya que la cuarta entrega de este veterano y reconocido simulador promete traer más máquinas, más mapas, más libertad y, además, más realismo que nunca al mundo de la simulación ferroviaria.

Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai

Fecha de lanzamiento : 28 de septiembre

: 28 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Buenas, muy buenas noticias (al menos en principio, hasta que veamos el juego en acción) para los fans de DRAGON QUEST The Adventure of Dai, ya que esta querida saga de manga y anime da el salto al PC y lo hace, como no podía ser de otra manera, con un RPG de acción. Después de un largo periodo de paz, el retorno del Dark Lord lo cambiará todo, volviendo a poner a los seres humanos en peligro, sí, pero también dando a Dai la oportunidad de convertirse en el héroe que sueña con ser.

Disney Speedstorm (actualmente en early access)

Fecha de lanzamiento : 28 de septiembre

: 28 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Mete en una coctelera los coches más rápidos que puedas imaginar, localizaciones y personajes de Disney y Pixar, y agítala con fuerza tan rápido como te resulte posible. ¿El resultado? Pues ya te lo puedes imaginar, una traslación de clásicos como Mario Kart al extenso y variado ecosistema de Disney, en una propuesta en la que podrás mejorar a tus personajes, personalizar tus vehículos y competir tanto en solitario como con amigos y desconocidos.

Gothic 1 Remake

Fecha de lanzamiento : xx de septiembre

: xx de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

El Gothic original, de 2001, fue todo un éxito de público y crítica, y aún a día de hoy es recordado con bastante cariño por muchos de los que lo jugaron. Esto nos explica la llegada, más de dos décadas después, de este remake que, al tiempo, conserva lo mejor del título original, incluido su trabajado argumento, pero actualiza los elementos visuales y de sonido, además del sistema de combate, para adaptarlo al contexto actual, pero manteniendo al tiempo la esencia del modo clásico.

Cocoon

Fecha de lanzamiento : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Lo primero es aclarar que no, este juego no tienen nada que ver con la película de 1985. Esto, en condiciones normales, sería un punto en contra, pero pierde toda la importancia al saber que hablamos de un nuevo título firmado por Jeppe Carlsen, el diseñador principal de LIMBO y de INSIDE, dos joyas del ecosistema indie. En Cocoon nos enfrentamos a una aventura llena de mundos entre los que podremos saltar, pues cada uno de ellos se encontrará dentro de un pequeño orbe que llevamos a nuestra espalda. Este viaje de exploración nos llevará a encontrarnos con entornos alienígenas y dispositivos biomecánicos dejados atrás por una civilización antigua. ¿Qué secretos esconderán?

EA SPORTS FC 24

Fecha de lanzamiento : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

FIFA 23 supuso el final de la mítica saga pero, como ya sabíamos desde antes, EA no abandonaría el mundo del fútbol. Muy al contrario, se iba a producir una renovación de la franquicia que, desde este año, pasaría a llamarse EA SPORTS FC. Pues bien, este mes debutará la primera entrega de esta evolución, en la que la desarrolladora intentará, al tiempo, ofrecer un alto nivel de innovación, pero también una experiencia que resulte claramente reconocible para los seguidores de siempre. ¿Lo conseguirá? En unas semanas lo confirmaremos.