Tres juegos se lanzaron sin DLSS por el patrocinio de AMD, según Digital Foundry

La polémica por los patrocinios y la exclusividad de la tecnología AMD FSR está lejos de acabar. John Linneman, de Digital Foundry, compartió hace poco una información en redes sociales donde dijo, literalmente, que le consta que al menos tres desarrolladores con los que habló directamente tuvieron que lanzar sus juegos sin DLSS por el patrocinio de AMD.

Podéis leerlo en la imagen que os dejo justo debajo de estas líneas, donde también dice que no está investigando nada y que no quiere hacerlo, un comentario este último que me parece todavía más curioso e interesante, porque parece sugerir que habría más cosas que investigar. Es importante tener en cuenta, además, que Linneman ha dejado claro que con su comentario no se refería a Starfield.

Cabe preguntarse entonces a qué títulos se refería entonces, y la verdad es que no es difícil encontrar candidatos entre los juegos sin DLSS que han llegado en los últimos años. The Callisto Protocol, Dead Island 2 y Halo Infinite serían algunos de los más conocidos, aunque también podríamos añadir a la lista Star Wars Jedi Survivor y Resident Evil 4 Remake.

Esta información que ha dado Linneman es muy importante porque proviene de los propios desarrolladores de juegos, y porque confirma que AMD condicionó esos patrocinios al uso en exclusiva de la tecnología FSR. Esto explica por qué hemos visto últimamente tantos títulos limitados a dicha tecnología, y aunque este no se refiere directamente a Starfield es obvio que la exclusividad del FSR en este juego no puede ser casualidad.

Debemos recordar también que cuando se produjo toda la polémica alrededor de esa aparente exclusividad forzada del FSR llegó la bomba de que Starfield iba a seguir esa misma pauta, y que AMD no supo qué contestar en un primer momento. Cuando se le preguntó a la compañía de Sunnyvale si sus patrocinios implicaban algún tipo de compromiso para lanzar juegos sin DLSS esta evitó directamente la pregunta.

Medios como WCCTech e incluso Hardware Unboxed no recibieron una respuesta clara, y este último no dudó en reconocer que todos los indicios apuntaban a un bloqueo del DLSS en juegos promocionados por AMD, de hecho hasta compartió un vídeo tocando este tema. No es tan difícil, si no estás haciendo algo basta con que respondas directamente con un «no», pero cuando evitas contestar es porque ocurre algo, y no es bueno.

Al final, tras un tiempo a ciegas con este tema, AMD dijo que no puede comentar las condiciones del contrato con Bethesda sobre el patrocinio de Starfield, pero aseguró que no hay nada que impida a Bethesda añadir DLSS a dicho juego, y que si quisieran hacerlo tendrían «todo su apoyo». También reconocido que cuando AMD patrocina juegos espera que los desarrolladores prioricen sus tecnologías en sus juegos, pero que esto es una petición y no una exigencia.

La respuesta no es todo lo clara que nos gustaría, pero al menos resuelve algunas cosas. Sin embargo, cabe preguntarse por qué no tuvimos esta respuesta desde el principio, por qué AMD no respondió directamente con «no bloqueamos el DLSS en juegos patrocinados» y por qué Bethesda no ha dicho nada sobre este asunto.