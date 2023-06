Muchos juegos promocionados por AMD y compatibles con FSR no soportan DLSS, ¿por qué?

La tecnología FSR de AMD está implementada a día de hoy en una gran cantidad de juegos, y lo mismo ocurre con el DLSS de NVIDIA y con el Intel XeSS, aunque esta última tecnología llegó más tarde y su integración ha sido más lenta y más modesta, una realidad que todavía no ha cambiado, y es normal debido a la baja cuota de mercado que tiene Intel.

Las tres son técnicas de reescalado de la imagen que permiten mejorar notablemente el rendimiento en juegos, pero funcionan de maneras muy diferentes. FSR de AMD no necesita de un hardware específico para funcionar en juegos, es Open Source y funciona con una gran cantidad de tarjetas gráficas tanto de AMD como de NVIDIA y de Intel.

Lo mismo ocurre con Intel XeSS, que también funciona en tarjetas gráficas rivales y puede funcionar sin hardware dedicado a través del set de instrucciones DP4a. No obstante, en aquellas tarjetas gráficas que no tienen hardware dedicado no funciona igual de bien, y la mejora de rendimiento en ocasiones no solo es nula, sino que puede llegar a ser regresiva (a producir una pérdida de rendimiento).

En el caso de NVIDIA DLSS, es un estándar muy fácil de implementar gracias al framework Open Source que la propia NVIDIA puso a disposición de los desarrolladores, aunque requiere de hardware dedicado para funcionar, así que solo es compatible con las GeForce RTX 20 y superiores. Como contrapartida es la tecnología que mejores resultados ofrece tanto a nivel de rendimiento como de calidad de imagen.

Juegos promocionados por AMD y FSR exclusivo: ¿limitando la competencia?

WCCFTech ha realizado una interesante investigación sobre un tema que, la verdad, me ha resultado muy curioso, la aparente exclusividad del FSR como única tecnología de reescalado disponible en juegos promocionados por AMD. Antes de entrar en materia os quiero recordar que un juego promocionado es aquel que ha sido ofrecido por AMD o por NVIDIA como regalo por la compra de sus tarjetas gráficas, y también los que han sido publicitados destacando el soporte de tecnologías de una u otra empresa.

Por ejemplo, Redfall sería un juego promocionado por NVIDIA y Dead Island 2 uno promocionado por AMD. Es normal que en estos juegos se dé prioridad a las tecnologías de una u otra empresa, pero lo curioso es que casi todos los juegos importantes patrocinados por NVIDIA han tenido soporte de FSR desde el lanzamiento o lo han recibido con posterioridad. Solo Battlefield 2042 se ha quedado sin soporte de esa tecnología de AMD, ¿pero ha ocurrido lo mismo con los juegos promocionados por el gigante de Sunnyvale? En la imagen que encontraréis justo debajo de estas líneas podéis verlo claramente.

Juegos promocionados por AMD como Star Wars Jedi Survivor, Dead Island 2, Resident Evil 4 Remake, The Callisto Protocol, Saints Row, Sniper Elite 5, Far Cry 6 y Resident Evil Village soportan FSR, pero no son compatibles con DLSS, y parece que nunca recibirán dicho soporte. ¿Significa esto que se han adoptado acuerdos para bloquear a la competencia? Un portavoz de AMD ha salido al paso para aclarar este tema y ha dicho que:

«Para aclarar, hay sitios comunitarios que rastrean la implementación de tecnologías de reescalado, y estos sitios indican que hay una cantidad determinada de juegos que actualmente solo admiten DLSS (por ejemplo, vea el enlace).

AMD FidelityFX Super Resolution es una tecnología de código abierto que admite una variedad de arquitecturas de GPU, incluidas consolas y soluciones de la competencia, y creemos que un enfoque abierto ampliamente compatible con múltiples plataformas de hardware es el mejor enfoque que beneficia a los desarrolladores y jugadores. AMD se compromete a hacer lo mejor para los desarrolladores de juegos y los jugadores, y brindamos a los desarrolladores la flexibilidad de implementar FSR en cualquier juego que elijan.»

Básicamente lo que AMD dice es que hay juegos que están limitados a DLSS, dando a entender que la exclusividad de FSR debe ser vista como algo normal, y que dan a los desarrolladores la posibilidad de introducir FSR en sus juegos si así lo desean. Esto no responde a la pregunta sobre el tema de las exclusividades, eso está claro, pero es curioso ver que en un juego como Star Wars Jedi Survivor una implementación no oficial del DLSS puede funcionar mucho mejor que el FSR implementado de forma oficial.

Por su parte, Keita Iida, vicepresidente de relaciones con desarrolladores en NVIDIA, comentó que:

«NVIDIA no bloquea, restringe, desalienta ni impide que los desarrolladores implementen tecnologías de la competencia de ninguna manera. Brindamos el soporte y las herramientas para que todos los desarrolladores de juegos integren fácilmente DLSS si así lo desean e incluso creamos NVIDIA Streamline para que sea más fácil para los desarrolladores agregar tecnologías competitivas a sus juegos».

La respuesta de NVIDIA sí responde a la pregunta y fue todo lo clara y precisa que podríamos desear. Lo ideal para todos es que los juegos sean compatibles con las tecnologías más importantes del momento, y que no se produzcan exclusividades que puedan perjudicar a una u otra parte, porque al final el único perdedor es el usuario.