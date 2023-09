Nintendo y Google trabajan en un kit de realidad virtual para Nintendo Switch 2

Un interesante rumor afirma que Nintendo y Google llevan tiempo trabajando en un kit de realidad virtual, tanto que incluso tienen ya entre manos un prototipo, y parece que este estaría equipado con tecnologías de última generación, entre las que destacan sin duda los paneles micro-LED.

Sé lo que estás pensando, ¿para qué quiere Nintendo un kit de realidad virtual? Es una buena pregunta, y agárrate a la mesa porque la respuesta igual te sorprende, para acompañar a su consola de próxima generación, Nintendo Switch 2, aunque según la fuente de esta información, el insider Nash Weedle, dicho kit contará con hardware propio para funcionar de manera independiente, es decir, sin necesidad de estar conectado a la consola.

Aunque la fuente define este kit como de realidad virtual en un segundo mensaje también ha destacado que tendrá funciones de realidad aumentada, aunque no se ha concretado nada más, lo que significa que no está claro qué tipo de uso podría dar realmente Nintendo a este kit de realidad virtual.

Con todo, lo que os acabo de decir podría tener muchos enfoques y por tanto ese kit podría funcionar de formas diversas. Por un lado podría llegar al mercado como una solución independiente equipada con su propio catálogo de juegos, y por otro también podría perfilarse como un periférico de Nintendo Switch 2 de gran interés gracias a sus funciones de realidad aumentada.

Esta no es la primera vez que Nintendo se embarca en un proyecto de realidad virtual. Estoy seguro de que muchos de vosotros recordaréis la consola Virtual Boy, un sistema de 32 bits con un diseño muy particular que llegó al mercado en 1995 y que por su diseño era prácticamente como un visor con dos pies de apoyo y un mando de control. No tuvo éxito en su momento, pero esto no significa que Nintendo no pueda volver a intentarlo con este nuevo kit de realidad mixta (realidad virtual + realidad aumentada).

La información que os acabamos de dar no se ha confirmado, así que debemos tomarla con cuidado. No obstante, como habréis podido imaginar ya han empezado a surgir algunos rumores que sugieren que Nintendo podría sorprendernos con una Virtual Boy 2, y que Nintendo Switch 2 podría adoptar un enfoque totalmente distinto al del modelo original para «revolucionar» la manera de jugar, y que esta pasaría de una forma u otra por la realidad aumentada.

Personalmente no creo que Nintendo se vaya a alejar mucho del concepto que introdujo con Nintendo Switch, más que nada porque implicaría un riesgo muy grande y totalmente innecesario. Quizá por eso la compañía nipona ha concebido ese kit de realidad mixta como un producto independiente de su consola de próxima generación, para reducir riesgos. Así, si el kit fracasa caerá solo, y no se llevará consigo a la nueva consola de Nintendo.