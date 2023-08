Nintendo Switch 2 frente a PS5 y Xbox Series X, ¿cómo posicionaría la nueva consola de la gran N?

El lanzamiento de Nintendo Switch 2 tendrá lugar en algún momento de 2024, y está claro que se trata de una de las consolas más esperadas del momento. Es totalmente normal, al fin y al cabo el modelo original ha tenido un enorme éxito y ha enamorado a más de 122 millones de usuarios en todo el mundo, aunque también ha puesto el listón muy alto, y esto implica que la gran N tendrá que trabajar duro para no decepcionarlos.

Durante los últimos meses hemos ido viendo numerosas informaciones que apuntaban a detalles muy concretos de Nintendo Switch 2, como por ejemplo su posible retrocompatibilidad con el modelo actual, algo que de momento sigue en el aire, y también a su posible configuración de hardware que, en líneas generales, podría ser bastante potente a pesar de que nos encontramos ante una consola que mantendrá el enfoque híbrido del modelo actual, es decir, que se podrá utilizar tanto en modo portátil como en modo sobremesa.

Ese tema es, precisamente, uno de los que más dudas genera. Nintendo todavía no se ha pronunciado al respecto, pero todo parece indicar que Nintendo Switch 2 estará equipada con una versión del SoC Tegra Orin, una solución que tiene una CPU ARM de doce núcleos Cortex-A78E y una GPU basada en la misma arquitectura que utilizan las GeForce RTX 30, Ampere, una de las mejores generaciones gráficas que ha lanzado NVIDIA.

Como se han ido produciendo muchas filtraciones recientemente he querido poner un poco de orden revisando las más creíbles, y he realizado una síntesis con los datos más interesantes y más fiables que voy a compartir con vosotros en este artículo. No solo voy a dejaros una estimación con las posibles especificaciones finales de Nintendo Switch 2, sino que además voy a compartir con vosotros una relación comparativa para que tengáis un poco más claro cómo podría compararse Nintendo Switch 2 con PS5 y Xbox Series X.

Nintendo Switch 2, un vistazo a nivel de hardware

La pantalla podría aumentar de tamaño hasta las 8 pulgadas, y se comenta que Nintendo utilizará un panel LCD, lo que significa que podríamos descartar la disponibilidad de una Nintendo Switch 2 con panel OLED desde el momento de su lanzamiento. Esto tendría una explicación, y es que por un lado permitiría a la gran N reducir costes, y por otro le dejaría la puerta abierta al lanzamiento posteriormente de una versión renovada con panel OLED.

El aumento del tamaño de pantalla hasta las 8 pulgadas podría venir acompañado de un aumento de la resolución, que ascendería a 1.920 x 1.080 píxeles. Es importante tener en cuenta que, a este nivel de resolución, los requisitos de hardware aumentarían considerablemente frente a la consola original, pero esto no quiere decir que todos los juegos vayan a funcionar necesariamente en 1080p. Recordad que Nintendo Switch mueve juegos exigentes en resoluciones 480p y 360p, como DOOM Eternal y The Witcher III, por ejemplo.

Si se cumplen las previsiones, Nintendo Switch 2 utilizará un SoC Tegra Orin adaptado a las particularidades de la consola. Esto podría suponer una reducción del número de núcleos CPU disponibles de 12 a 8, y un ligero recorte de la GPU para bajar el consumo y facilitar la disipación del calor. La GPU que monta dicho SoC tiene 2.048 shaders a un máximo de 1,3 GHz, y se rumorea que la versión para Nintendo Switch 2 podría contar con entre 1.536 y 1.792 shaders.

Es importante tener en cuenta que el SoC NVIDIA Tegra que monta Nintendo Switch tiene un TDP de 15 vatios, y que en la mayoría de consolas portátiles que hemos visto llegar al mercado recientemente, incluida la ASUS ROG Ally, el TDP de sus soluciones CPU+GPU no supera los 30 vatios. La versión completa y más potente del SoC Tegra Oring tiene un TDP de 50 vatios, y por eso os digo que podemos dar casi por seguro que Nintendo Switch 2 utilizará una versión recortada de dicho chip.

La cuestión está en hasta dónde recortará Nintendo la configuración. Si la compañía quisiera bajar de 50 vatios a 30 vatios está claro que tendría que meter un recorte considerable, pero debemos tener en cuenta un detalle muy importante que podría cambiarlo todo, y es que el chip Tegra Orin original está fabricado en el nodo de 8 nm de Samsung, mientras que la versión para Nintendo Switch 2 podría utilizar el nodo de 5 nm de TSMC.

Ese cambio de nodo podría ayudar a reducir notablemente el consumo, y minimizaría la necesidad de recortar partes del chip para bajar el consumo energético. No creo que Nintendo vaya a poder mantener la configuración completa, es decir, la CPU de 12 núcleos y la GPU con 2.048 shaders, pero sí que es probable que nos acabemos encontrando con una CPU con 8 o 10 núcleos activos, y con una GPU equipada con 1.792 shaders.

En cuanto al resto de sus especificaciones, podemos esperar el uso de una unidad SSD con entre 128 GB y 512 GB de capacidad de almacenamiento ampliable, y creo que no tendría sentido que Nintendo utilizase menos de 16 GB de memoria LPDDR5 unificada, sobre todo teniendo en cuenta lo barato que es este componente, su impacto en el rendimiento y las limitaciones que podría imponerle a la hora de recibir títulos triple A de terceros.

Posibles especificaciones de Nintendo Switch 2

Pantalla LCD de 8 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles.

SoC Tegra Orin personalizado en 5 nm con CPU ARM Cortex-A78E de 8 o 10 núcleos a una frecuencia aproximada de entre 1 GHz y 1,5 GHz.

GPU NVIDIA Ampere con 1.792 shaders, 56 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado, 56 núcleos tensor de tercera generación, 14 núcleos RT de segunda generación, 4 MB de caché L2 y bus de 256 bits. Compatible con memoria LPDDR5 para conseguir un ancho de banda de hasta 204,8 GB/s.

La GPU podría funcionar a un máximo de 1 GHz en modo portátil, aunque funcionaría en modo turbo dinámico y escalaría en función de la temperatura y de la alimentación disponible.

Compatible con aceleración de trazado de rayos avanzada y soporte total de DLSS 2, una tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen acelerado por hardware y por algoritmos de IA.

En total tendríamos una potencia máxima en FP32 de 3,58 TFLOPs.

16 GB de memoria LPDDR5 unificada para sistema y gráficos.

Almacenamiento SSD de 128 GB, 256 GB y 512 GB, según versión.

Conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.X.

Especificaciones de Xbox Series X

Procesador Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos. Funciona a 3,8 GHz en modo 8 núcleos y 8 hilos (SMT desactivado), y a 3,6 GHz en modo 8 núcleos y 16 hilos (SMT activado).

GPU Radeon RDNA2 semipersonalizada con 3.328 shaders a 1.825 MHz con 5 MB de caché L2 y una potencia de 12,15 TFLOPs . Tiene 208 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado y 52 núcleos para acelerar trazado de rayos.

. Tiene 208 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado y 52 núcleos para acelerar trazado de rayos. Soporte de trazado de rayos y sombreador de tasa variable.

16 GB de memoria GDDR6 unificada a 14 GHz, de los cuales 10 GB tienen un ancho de banda de 320 bits, lo que arroja un ancho de banda de 560 GB/s, y los otros 6 GB funcionan sobre un bus de 192 bit, así que tienen un ancho de banda de 336 GB/s.

SSD NVME de 1 TB con una velocidad de 2,4 GB/s.

Lector de discos Blu-ray 4K.

Chip de sonido 3D.

Especificaciones de PS5

CPU Zen 2 con ocho núcleos y dieciséis hilos a un máximo de 3,5 GHz (frecuencia dinámica).

GPU RDNA2 semipersonalizada con 2.304 shaders a un máximo de 2,23 GHz (frecuencia dinámica) con 4 MB de caché L2 y una potencia de hasta 10,29 TFLOPs . Tiene 144 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado y 36 núcleos para acelerar trazado de rayos.

. Tiene 144 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado y 36 núcleos para acelerar trazado de rayos. Soporte de trazado de rayos acelerado por hardware. La GPU carece de algunas funciones clave de RDNA2, por lo que es más bien una «RDNA 1.5».

16 GB de GDDR6 a 14 GHz sobre un bus de 256 bits, lo que nos deja un ancho de banda de 448 GB/s.

SSD de 825 GB con una velocidad de 5,5 GB/s.

Lector de discos Blu-ray 4K.

Sonido posicional 3D.

Nintendo Switch 2 frente a PS5 y Xbox Series X, ¿será una consola de nueva generación?

Es una de las preguntas más importantes que se hacen no solo los fans de la gran N, sino también los amantes de las videoconsolas y todos aquellos que están pensando en comprar una Nintendo Switch 2. La respuesta no es un sí absoluto, porque en términos de potencia es cierto que esta nueva consola no va a estar a la altura de lo que podríamos esperar de un modelo de nueva generación.

No obstante, hay que dejar claro desde el principio que esto es totalmente normal, porque estamos ante un sistema híbrido que se podrá utilizar como portátil y como consola de escritorio, algo que establece limitaciones importantes a nivel de consumo y de refrigeración, con todo lo que ello supone a efectos de potencia máxima viable en el sistema.

Todo esto no debe llevarnos a caer en el error de que Nintendo Switch 2 va a ser una consola de «vieja generación», o un sistema poco potente, nada más lejos de la realidad. Si se cumple el listado de especificaciones que os he dado anteriormente, esta consola estará muy por encima de PS4 y Xbox One, y a nivel tecnológico será uno de los sistemas más avanzados de la generación actual gracias a su GPU Ampere.

Dicho núcleo gráfico cuenta con una arquitectura de núcleos RT superior a la que utilizan PS5 y Xbox Series X, y tiene además núcleos tensor especializados en IA con soporte de DLSS 2, una tecnología muy superior al FSR2 de AMD que puede marcar una diferencia muy importante en términos de rendimiento, y sin tener que asumir grandes sacrificios a nivel de calidad gráfica.

Gracias al DLSS 2 esa Nintendo Switch 2 podría utilizar el modo rendimiento en modo portátil para reescalar desde 540p a 1080p, lo que supondría una enorme mejora de rendimiento con una pérdida de calidad de imagen mucho menos marcada que la que tendríamos con otras tecnologías que no utilizan IA, como el citado FSR2. En modo dock, esta consola podría utilizar el DLSS 2 para reescalar desde 1080p a 2160p, o lo que es lo mismo, para pasar de FullHD a 4K.

Antes de que me digáis que estoy exagerando os recuerdo que hablo con conocimiento de causa, ya que toqué este tema en su momento y pude confirmar que el DLSS 2 puede obrar milagros, hasta tal punto que dicha tecnología hizo que fuese posible jugar en 4K con una modesta GeForce RTX 3050. Dicha tarjeta gráfica tiene 2.560 shaders y es más potente que la solución que podría montar Nintendo Switch, pero al final ambas parten del mismo núcleo gráfico y tienen la misma arquitectura.

Entonces, ¿Nintendo Switch 2 sería más potente que PS5 y Xbox Series X? No, y es totalmente normal, no podemos esperar que una portátil con un SoC de 30 vatios sea más potente que dos consolas de sobremesa que utilizan chips con un TDP de 180 vatios y 200 vatios, respectivamente. Sin embargo, los avances tecnológicos que incluirá la próxima portátil de Nintendo, si se cumple todo lo que os he dicho en este artículo, le darán un enorme potencial y la convertirán en un sistema muy capaz y muy versátil que jugará en la liga de Xbox Series S, aunque gracias al DLSS 2 y podrá trabajar de una forma mucho más eficiente con resoluciones que de otra manera le serían imposibles de alcanzar.

Notas finales: retrocompatibilidad, precio y otras dudas importantes

El propio Shigeru Miyamoto, padre de juegos tan importantes como Super Mario Bros y The Legend of Zelda, entre otros, dejó caer en su momento que hoy en día la retrocompatibilidad entre consolas de diferentes generaciones es algo fácil de conseguir, y dio a entender que no había razón para que Nintendo Switch 2 no fuese retrocompatible con el modelo actual.

En principio, todo parece indicar que la gran N mantendrá la compatibilidad entre ambos sistemas, y que si compramos una Nintendo Switch 2 podremos disfrutar de los títulos de la consola actual. No obstante, tened en cuenta que esto no está confirmado y que por tanto es algo que podría cambiar por completo. Con todo, tengo claro que si Nintendo decide no ofrecer esa retrocompatibilidad estaría cometiendo un grave error, y que en líneas generales sería casi como si se «disparase en el pie».

También podemos esperar un diseño y un sistema de control similar a lo que hemos visto en el modelo actual, es decir, no creo que Nintendo corra el riesgo de introducir cambios importantes en su nueva consola, y estoy convencido de que apostará por seguir la regla de «si algo funciona no lo cambies». Esto no tiene por qué ser malo, más bien todo lo contrario.

El modelo de juegos basados en cartucho coexistirá de nuevo con el formato digital, y Nintendo Switch 2 recibirá un mayor apoyo por parte de terceros gracias a su importante mejora a nivel de hardware, que facilitará la realización de conversiones y adaptaciones con un mayor nivel de calidad de fluidez. El éxito de Nintendo Switch también influirá en los grandes estudios, ya que muchos se arrepienten de no haber apoyado a dicha consola desde su lanzamiento y no quieren cometer el mismo error con su sucesora.

Por lo que respecta al precio todavía es pronto para asegurar nada, pero a título personal apostaría por un coste aproximado de entre 400 euros y 500 euros, dependiendo de la configuración de almacenamiento de cada versión. Para que podáis comparar os recuerdo que el precio de lanzamiento de Nintendo Switch en nuestro país fue de 329,99 euros.